São Paulo: Polícia Civil aponta 'associação criminosa' em venda ilegal de camarotes no MorumBis Estadão Conteúdo 20.03.26 10h59 Uma investigação conduzida pelo Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) concluiu que o São Paulo Futebol Clube foi vítima de uma "associação criminosa profissionalizada". Segundo o relatório policial, o grupo era composto por Rita de Cássia Adriana Prado, Mara Casares, Douglas Schwartzmann e o ex-superintendente Marcio Carlomagno, que atuavam como sócios informais em um esquema de comercialização clandestina de camarotes no estádio do Morumbis. A informação é do portal GE. Segundo a publicação, a base das novas revelações é um caderno apreendido na residência de Adriana Prado, considerada a operadora logística e financeira do grupo. Nas anotações, a polícia encontrou o que chamou de "memorial contábil" do crime: registros que mostram uma divisão fixa de 25% dos lucros para cada integrante e a descrição das funções de cada um dentro da estrutura. O documento indica que a exploração ilegal ocorreu por quase dois anos, iniciando-se no show do Coldplay (março de 2023) e estendendo-se até a apresentação de Shakira (fevereiro de 2025) O relatório destaca pontos cruciais sobre a participação dos envolvidos. Marcio Carlomagno, antes citado apenas como facilitador, agora é visto pela polícia como parte integrante da sociedade. Adriana referia-se a ele como "vice-presidente", o que, para os investigadores, demonstra sua relevância no clube, onde ele era cotado para sucessão presidencial antes de ser demitido. Em seus escritos, Adriana questionava se a "corrupção era só da parte deles" e mencionava o desejo de atuar "legalmente" no futuro, o que a polícia interpreta como uma admissão da ilegalidade de suas atividades atuais. Ela também expressou temor por sua integridade física. Todos os envolvidos já se desligaram do São Paulo O esquema veio à tona após o vazamento de áudios em que Douglas Schwartzmann admitia que "todo mundo ganhou" dinheiro com a operação. Os advogados de Marcio Carlomagno negam qualquer vínculo com Adriana ou com a venda de ingressos. A defesa de Douglas Schwartzmann critica o vazamento de documentos sigilosos e afirma que as anotações são isoladas e sem confiabilidade jurídica. Já os representantes de Mara Casares argumentam que o relatório é meramente interpretativo e baseado em conjecturas dos policiais. A defesa de Adriana Prado ressalta que o caso corre sob segredo de justiça e que a culpa não pode ser afirmada antes do contraditório judicial. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC Polícia Civil camarotes MorumBis COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Ex-treinador Vanderlei Luxemburgo é internado na UTI com infecção pulmonar Treinador teve mal-estar na madrugada da última quinta-feira (19) e foi levado para o hospital 20.03.26 11h08 futebol Meia do Remo vê pontos positivos contra o Flamengo, mas diz que o time tem que 'começar a ganhar' Vitor Bueno destacou a atuação da equipe e foco em reação diante do Bahia 20.03.26 9h29 FUTEBOL Flamengo reposta publicação do Remo nas redes sociais e diz: 'escudos com tradição' Clube rubro-negro mandou uma mensagem aos azulinos nas redes sociais 19.03.26 18h35 FUTEBOL Copa Norte 2026: Presidente do Paysandu confirma estreia contra o GAS-RR em Castanhal Márcio Tuma informou que recebeu o 'ok' da CBF e partida entre Paysandu x GAS-RR será no Maximino Porpino 19.03.26 15h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES REPERCUSSÃO Torcedores reclamam da atuação do Flamengo contra o Remo no Maracanã: 'Me adoece' Mesmo com vitória parcial no Maracanã, rubro-negros reclamam do desempenho da equipe diante do time paraense 19.03.26 21h16 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (20/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os Campeonatos Inglês, Alemão, Espanhol e Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 20.03.26 7h00 futebol Meia do Remo vê pontos positivos contra o Flamengo, mas diz que o time tem que 'começar a ganhar' Vitor Bueno destacou a atuação da equipe e foco em reação diante do Bahia 20.03.26 9h29 Futebol Flamengo vence o Remo sem dificuldades e empurra azulinos para a lanterna da Série A Apesar de criar boas oportunidades, o Leão Azul pecou nas finalizações e foi dominado pelo time carioca 19.03.26 21h56