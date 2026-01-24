São Paulo pode entrar na zona da degola do Paulistão caso tropece contra o Palmeiras Estadão Conteúdo 24.01.26 12h57 O São Paulo está vivendo um péssimo momento no início da temporada de 2026. Em 14º lugar no Paulistão, o clube do Morumbi pode entrar na zona do rebaixamento caso não vença o Palmeiras neste sábado, 24, na Arena Crefisa Barueri. Até o momento, o Tricolor possui quatro pontos conquistados, em uma campanha de uma vitória, um empate e duas derrotas do torneio estadual. Depois de levar 3 a 0 do Mirassol na estreia, o São Paulo conseguiu sua primeira vitória ao bater o São Bernardo por 1 a 0. Porém, na sequência, a equipe empatou com o Corinthians em 1 a 1 e foi superada pela Portuguesa, dentro de casa, por 3 a 2. Os resultados levaram o time tricolor a ficar apenas a um ponto do Noroeste, o primeiro clube dentro do Z-2 do Campeonato Paulista. Em caso de empate ou derrota para o Palmeiras, o São Paulo entraria na zona com uma simples vitória da equipe de Bauru sobre a Ponte Preta, adversária deste sábado, às 17h, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Caso empate com a Ponte, o Noroeste não conseguiria ultrapassar o conjunto tricolor, já que o rival possui uma vitória na competição, enquanto os alvirrubros ainda não venceram. O número de triunfos é o primeiro critério de desempate segundo o regulamento da Federação Paulista de Futebol (FPF). Desta forma, vencer o clássico diante do Palmeiras é fundamental para o São Paulo conseguir respirar no Paulistão. O duelo acontece às 18h30 deste sábado, com mando do time alviverde. Na sequência, o time comandado por Hernán Crespo ainda enfrenta o Santos, o Primavera e a Ponte Preta. O Palmeiras, por sua vez, é o terceiro colocado geral, com nove pontos conquistados. A equipe busca fazer o dever de casa para se recuperar da goleada sofrida para o Novorizontino. Depois, o clube encara Botafogo-SP, Corinthians e Guarani. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Paulista São Paulo Palmeiras COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização 24.01.26 9h00 Futebol Conheça as equipes participantes do Parazão 2026 Núcleo de Esportes de O Liberal listou os clubes participantes e trouxe detalhes da preparação de cada um. 23.01.26 18h00 Futebol Parazão 2026: Conheça o novo regulamento da temporada 2026 Alterações no formato da competição são reflexo do novo calendário do futebol brasileiro. 23.01.26 18h00 Futebol Remo: Tonhão reclama das condições do estádio de Belterra: 'muita preocupação com essa partida' Leão Azul mandará a partida contra o São Francisco, no Estádio Municipal de Belterra, que passa por uma reforma para receber jogos do Parazão 23.01.26 17h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES VAI COMEÇAR! Remo estreia no Parazão com um olho no Bragantino e outro na Série A Com a Série A batendo à porta — o primeiro desafio será apenas quatro dias após a estreia no Parazão —, o técnico Juan Carlos Osorio deve poupar alguns nomes considerados chave para a campanha nacional 24.01.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (24/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 24.01.26 7h00 futebol Remo demonstra interesse em atacante do Santos e ex-Botafogo, diz site Leão Azul teria sinalizado interesse e apresentado valores pelo jogador 23.01.26 11h55 MMA Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização 24.01.26 9h00