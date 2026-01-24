Capa Jornal Amazônia
São Paulo pode entrar na zona da degola do Paulistão caso tropece contra o Palmeiras

Estadão Conteúdo

O São Paulo está vivendo um péssimo momento no início da temporada de 2026. Em 14º lugar no Paulistão, o clube do Morumbi pode entrar na zona do rebaixamento caso não vença o Palmeiras neste sábado, 24, na Arena Crefisa Barueri.

Até o momento, o Tricolor possui quatro pontos conquistados, em uma campanha de uma vitória, um empate e duas derrotas do torneio estadual. Depois de levar 3 a 0 do Mirassol na estreia, o São Paulo conseguiu sua primeira vitória ao bater o São Bernardo por 1 a 0. Porém, na sequência, a equipe empatou com o Corinthians em 1 a 1 e foi superada pela Portuguesa, dentro de casa, por 3 a 2.

Os resultados levaram o time tricolor a ficar apenas a um ponto do Noroeste, o primeiro clube dentro do Z-2 do Campeonato Paulista. Em caso de empate ou derrota para o Palmeiras, o São Paulo entraria na zona com uma simples vitória da equipe de Bauru sobre a Ponte Preta, adversária deste sábado, às 17h, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Caso empate com a Ponte, o Noroeste não conseguiria ultrapassar o conjunto tricolor, já que o rival possui uma vitória na competição, enquanto os alvirrubros ainda não venceram. O número de triunfos é o primeiro critério de desempate segundo o regulamento da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Desta forma, vencer o clássico diante do Palmeiras é fundamental para o São Paulo conseguir respirar no Paulistão. O duelo acontece às 18h30 deste sábado, com mando do time alviverde. Na sequência, o time comandado por Hernán Crespo ainda enfrenta o Santos, o Primavera e a Ponte Preta.

O Palmeiras, por sua vez, é o terceiro colocado geral, com nove pontos conquistados. A equipe busca fazer o dever de casa para se recuperar da goleada sofrida para o Novorizontino. Depois, o clube encara Botafogo-SP, Corinthians e Guarani.

