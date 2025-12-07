São Paulo perde, vê Vitória se salvar de rebaixamento e termina Brasileirão em 8º lugar

O São Paulo encerrou seu melancólico ano de 2025 com mais uma derrota. No Barradão, o time tricolor perdeu por 1 a 0 para o Vitória e viu o adversário escapar da queda para a Série B no Brasileirão 2025. O gol do triunfo dos rubro-negros foi marcado por Baralhas, no segundo tempo. Com o resultado, o São Paulo termina o Brasileirão com 51 pontos na oitava colocação. Ao clube resta apenas torcer para Cruzeiro ou Fluminense vencerem a Copa do Brasil, já que, desta forma, abriria uma vaga na pré-Libertadores.

Já o triunfo diante e sua torcia foi fundamental para o Vitória, que alcançou os 45 pontos e conseguiu escapar do rebaixamento. Ao final da 38ª rodada, a equipe de Salvador terminou o Nacional na 15ª colocação.

No primeiro tempo, aproveitando o fato de ter o mando de campo, o Vitória criou as melhores chances e obrigou o goleiro Rafael a fazer defesas espetaculares para garantir o 0 a 0 no placar. A única boa chance tricolor foi com Tapia, que perdeu um gol cara a cara com Thiago Couto.

No segundo tempo, os mandantes seguiram melhor, até que em uma boa tabela, Fabri fez o pivô e ajeitou para Baralhas entrar na área livre e tocar no canto do gol de Rafael: 1 a 0 e muita festa da torcida nas arquibancadas.

Nos minutos finais, o São Paulo foi para cima e quase conseguiu o empate, enquanto o Vitória se segurou de forma dramática, assegurou os três pontos e se garantiu na Série A do Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 0 SÃO PAULO

VITÓRIA: Thiago Couto; Raúl Cáceres (Fabri), Camutanga (Dudu), Neris e Zé Marcos; Ramon, Baralhas (Ronald), Willian Oliveira; Cantalapiedra (Matheuzinho), Erick e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura

SÃO PAULO: Rafael, Rafael Tolói, Arboleda e Sabino; Cédric (Paulinho), Luiz Gustavo, Alisson (Pablo Maia), Marcos Antônio e Ferreira (Lucca); Luciano (Rigoni) e Tapia. Técnico: Hernán Crespo.

ÁRBITRO: Wilton Pereira Sampaio (GO).

GOLS: Baralhas, aos 23 do 2º tempo

CARTÕES AMARELOS: Camutanga, William Oliveira e Baralhas (VIT); Ferreirinha (SPA)

LOCAL: Barradão, em Salvador (BA).

PÚBLICO E RENA: Não divulgados.