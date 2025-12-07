São Paulo perde, vê Vitória se salvar de rebaixamento e termina Brasileirão em 8º lugar O triunfo diante e sua torcia foi fundamental para o Vitória Estadão Conteúdo 07.12.25 18h48 O São Paulo encerrou seu melancólico ano de 2025 com mais uma derrota. No Barradão, o time tricolor perdeu por 1 a 0 para o Vitória e viu o adversário escapar da queda para a Série B no Brasileirão 2025. O gol do triunfo dos rubro-negros foi marcado por Baralhas, no segundo tempo. Com o resultado, o São Paulo termina o Brasileirão com 51 pontos na oitava colocação. Ao clube resta apenas torcer para Cruzeiro ou Fluminense vencerem a Copa do Brasil, já que, desta forma, abriria uma vaga na pré-Libertadores. Já o triunfo diante e sua torcia foi fundamental para o Vitória, que alcançou os 45 pontos e conseguiu escapar do rebaixamento. Ao final da 38ª rodada, a equipe de Salvador terminou o Nacional na 15ª colocação. No primeiro tempo, aproveitando o fato de ter o mando de campo, o Vitória criou as melhores chances e obrigou o goleiro Rafael a fazer defesas espetaculares para garantir o 0 a 0 no placar. A única boa chance tricolor foi com Tapia, que perdeu um gol cara a cara com Thiago Couto. No segundo tempo, os mandantes seguiram melhor, até que em uma boa tabela, Fabri fez o pivô e ajeitou para Baralhas entrar na área livre e tocar no canto do gol de Rafael: 1 a 0 e muita festa da torcida nas arquibancadas. Nos minutos finais, o São Paulo foi para cima e quase conseguiu o empate, enquanto o Vitória se segurou de forma dramática, assegurou os três pontos e se garantiu na Série A do Brasileiro. FICHA TÉCNICA VITÓRIA 1 X 0 SÃO PAULO VITÓRIA: Thiago Couto; Raúl Cáceres (Fabri), Camutanga (Dudu), Neris e Zé Marcos; Ramon, Baralhas (Ronald), Willian Oliveira; Cantalapiedra (Matheuzinho), Erick e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura SÃO PAULO: Rafael, Rafael Tolói, Arboleda e Sabino; Cédric (Paulinho), Luiz Gustavo, Alisson (Pablo Maia), Marcos Antônio e Ferreira (Lucca); Luciano (Rigoni) e Tapia. Técnico: Hernán Crespo. ÁRBITRO: Wilton Pereira Sampaio (GO). GOLS: Baralhas, aos 23 do 2º tempo CARTÕES AMARELOS: Camutanga, William Oliveira e Baralhas (VIT); Ferreirinha (SPA) LOCAL: Barradão, em Salvador (BA). PÚBLICO E RENA: Não divulgados. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Vitória São Paulo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Mundial de Vôlei em Belém: técnico e atleta destacam expectativas e o legado para o vôlei paraense Competição ocorre entre os dias 16 e 21 de dezembro no Mangueirinho 07.12.25 9h00 FUTEBOL Com novas receitas e patrocínios, Remo triplica faturamento em 2025; veja números Leão Azul teve um faturamento de mais de R$41 milhões em 2025 07.12.25 8h00 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Flamengo em Belém Jogo do Flamengo em Belém agita rotina e empolga torcedores paraenses Rodrigo Braga, torcedor do Flamengo, está animado para a partida e espera ver de perto os maiores ídolos: Gabigol e Arrascaeta 07.01.24 7h00