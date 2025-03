São Paulo perde pênalti, estreia no Brasileirão com empate no MorumBis e deixa campo sob vaias

A jornada do São Paulo no Brasileirão começou sem Lucas e Oscar, ambos machucados, e sem brilho. O time tricolor sentiu falta de seus dois principais jogadores e estreou com um empate sem gols com o Sport na noite deste sábado, graças, sobretudo, à ineficiência no ataque. Melhor sorte teria tido a equipe se Calleri não tivesse isolado, no segundo minuto da partida, cobrança de pênalti sofrido por Luciano.

O São Paulo teve mais 20 dias só para descansar e treinar e parece não ter aproveitado esse período. Não se viu evolução em relação à performance no Paulistão. Foi um time lento, com dificuldade para criar, e sem eficácia de seus atacantes. O Sport comemora o ponto conquistado no MorumBis porque sua estratégia foi mais bem-sucedida.

"Temos muito a evoluir. A temporada tem que ser melhor, não podemos repetir os erros do ano passado", admitiu o volante Luiz Gustavo. "Tenho certeza que vamos fazer jogos melhores e conquistar resultados melhores. O São Paulo vai brigar por coisas grandes nesse ano".

O time tricolor encara o Atlético Mineiro no próximo domingo, fora de casa, em Belo Horizonte, e o Sport faz seu primeiro jogo em casa contra o Palmeiras, também no domingo.

O São Paulo começou o jogo empolgado após descolar um pênalti no segundo minuto da partida e terminou a etapa inicial vaiado. A penalidade sofrida por Luciano foi mal batida por Calleri, que isolou a bola. E a equipe não funcionou coletivamente. As vaias foram merecidas e poderiam ter sido até mais intensas se o Sport, superior ao rival em parte dos primeiros 45 minutos, tivesse aproveitado uma de suas duas chances, com Pablo e Hereda, ambas defendidas por Rafael.

Se estratégia boa é a que dá certo, nos 45 minutos iniciais, a de Pepa, técnico do Sport, foi a melhor. Os pernambucanos brecaram os paulistas e cadenciaram a partida, sobretudo nos minutos finais. Lento, o São Paulo foi infértil e o primeiro tempo, que poderia ter sido melhor se Calleri tivesse acertado sua cobrança da marca da cal, foi para se esquecer. Ou melhor: para lembrar o que não fazer.

O São Paulo jogou mais bola em oito minutos do segundo tempo do que havia jogado em toda a primeira etapa depois que acelerou o jogo, aproximou seus três meio-campistas dos laterais, que atuaram como alas, sempre no campo ofensivo, empurrando o Sport para trás.

Faltou, porém, eficiência para Luiz Gustavo, que acertou o travessão, e Igor Vinícius, em finalização por cima do gol. Calleri, cuja maior virtude é a habilidade como pivô, seguiu sendo bastante acionado e também teve oportunidade importante para marcar, de cabeça, como gosta. Só que Caíque França foi melhor no lance e evitou o gol. Nos acréscimos, os paulistas intensificaram a pressão, mas os pernambucanos seguraram o empate.

Os minutos finais foram também de drama depois que Igor Cariús levou uma bolada no rosto e foi ao chão. Os médicos atenderam o lateral-esquerdo no gramado. Ele deixou o gramado do MorumBis de ambulância com o pescoço imobilizado.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 X 0 SPORT

SÃO PAULO: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino (Ferreira); Igor Vinícius, Luiz Gustavo, Alisson (Ryan Francisco), Marcos Antônio (Matheus Alves) e Enzo Díaz (Wendell); Luciano (Lucas Ferreira) e Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía.

SPORT: Caíque França; Hereda (Matheus Alexandre), João Silva, Chico e Igor Cariús (Lucas Cunha); Christian Rivera, Sérgio Oliveira e Du Queiroz (Fabrício Domínguez); Lucas Lima (Barletta); Lenny Lobato (Carlos Alberto) e Pablo (Arthur Sousa). Técnico: Pepa.

ÁRBITRO: Felipe Lima (MG).

CARTÕES AMARELOS: Lucas Lima, Matheus Alexandre.

PÚBLICO: 37.856 torcedores.

RENDA: R$ 2,144.747,00.

LOCAL: MorumBis, em São Paulo.