São Paulo negocia empréstimos de Alisson para o Fluminense e Ferraresi ao Botafogo

Em processo de reformulação do elenco, o São Paulo está negociando os empréstimos do meio-campista Alisson, para o Fluminense, e do zagueiro Ferraresi, para o Botafogo. Em ambos os casos, a diretoria ainda discute os valores para sacramentar a ida dos jogadores à dupla carioca.

A negociação em estágio mais avançado é a de Alisson. O meia despertou o interesse do Fluminense após a ida para o Corinthians acabar melando por discordância no modelo empréstimo. O jogador tem contrato até 2027 e será cedido ao tricolor carioca até o fim da temporada, com o clube do Rio pagando os salários do atleta e tendo opção de compra ao término do contrato.

O técnico Hernán Crespo não tinha planos de utilizar Alisson como titular e o jogador atuou apenas por 45 minutos nesta temporada, na derrota do São Paulo por 3 a 0 para o Mirassol. Ao todo, ele soma 188 jogos pelo clube, com 8 gols e 13 assistências. Caso a ida para o Fluminense se concretize, ele vai reencontrar o técnico Luis Zubeldía, com quem trabalhou no tricolor paulista.

Já Ferraresi voltou ao radar do Botafogo depois de o time carioca não conseguir fechar com alvos para a zaga que atuam fora do País  a janela internacional para contratações fechou neste dia 3 de março. O venezuelano chegou a ser especulado no time alvinegro ainda em dezembro, mas a negociação não foi para frente.

Agora, as partes retomaram as conversas pelo jogador, que não vem sendo utilizado por Crespo e fez apenas cinco jogos em 2026, somando pouco mais do que 200 minutos em campo. O modelo oferecido ao Botafogo é similar ao de Alisson com o Fluminense, um empréstimo até o fim do ano, com valor de passe fixado, com os cariocas pagando os salários do zagueiro.

Desde o início do ano, o São Paulo já acertou as saídas do atacante Erick, vendido ao Vitória por R$ 6 milhões, e do meia Rodriguinho, negociado ao Red Bull Bragantino por R$ 15,3 milhões. Para reforçar o elenco, a diretoria contratou o goleiro Carlos Coronel, o lateral-direito Lucas Ramon, o zagueiro Dória, e os meias Danielzinho e Cauly. Todos os jogadores chegaram em negociações sem contrapartidas financeiras aos seus respectivos clubes.