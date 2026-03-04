Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

São Paulo negocia empréstimos de Alisson para o Fluminense e Ferraresi ao Botafogo

Estadão Conteúdo

Em processo de reformulação do elenco, o São Paulo está negociando os empréstimos do meio-campista Alisson, para o Fluminense, e do zagueiro Ferraresi, para o Botafogo. Em ambos os casos, a diretoria ainda discute os valores para sacramentar a ida dos jogadores à dupla carioca.

A negociação em estágio mais avançado é a de Alisson. O meia despertou o interesse do Fluminense após a ida para o Corinthians acabar melando por discordância no modelo empréstimo. O jogador tem contrato até 2027 e será cedido ao tricolor carioca até o fim da temporada, com o clube do Rio pagando os salários do atleta e tendo opção de compra ao término do contrato.

O técnico Hernán Crespo não tinha planos de utilizar Alisson como titular e o jogador atuou apenas por 45 minutos nesta temporada, na derrota do São Paulo por 3 a 0 para o Mirassol. Ao todo, ele soma 188 jogos pelo clube, com 8 gols e 13 assistências. Caso a ida para o Fluminense se concretize, ele vai reencontrar o técnico Luis Zubeldía, com quem trabalhou no tricolor paulista.

Já Ferraresi voltou ao radar do Botafogo depois de o time carioca não conseguir fechar com alvos para a zaga que atuam fora do País  a janela internacional para contratações fechou neste dia 3 de março. O venezuelano chegou a ser especulado no time alvinegro ainda em dezembro, mas a negociação não foi para frente.

Agora, as partes retomaram as conversas pelo jogador, que não vem sendo utilizado por Crespo e fez apenas cinco jogos em 2026, somando pouco mais do que 200 minutos em campo. O modelo oferecido ao Botafogo é similar ao de Alisson com o Fluminense, um empréstimo até o fim do ano, com valor de passe fixado, com os cariocas pagando os salários do zagueiro.

Desde o início do ano, o São Paulo já acertou as saídas do atacante Erick, vendido ao Vitória por R$ 6 milhões, e do meia Rodriguinho, negociado ao Red Bull Bragantino por R$ 15,3 milhões. Para reforçar o elenco, a diretoria contratou o goleiro Carlos Coronel, o lateral-direito Lucas Ramon, o zagueiro Dória, e os meias Danielzinho e Cauly. Todos os jogadores chegaram em negociações sem contrapartidas financeiras aos seus respectivos clubes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

São Paulo

empréstimos

Alisson

Ferraresi

Fluminense

Botafogo
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Destaque do Remo, Alef Manga é o jogador com a maior nota de fevereiro, aponta site

Jogador azulino somou a melhor média em cinco jogos no mês

04.03.26 12h47

futebol

Janela internacional fecha, mas clubes brasileiros ganham período extra para contratações; entenda

CBF abriu um período extra para movimentações entre as equipes brasileiras

04.03.26 11h47

mais esportes

Tenista paraense é vice-campeã nas duplas no Circuito Nacional CBT Infantojuvenil

Ao lado da baiana Helena Meireles, Sophia Silva conquistou o segundo lugar na categoria até 12 anos

04.03.26 10h57

Futebol

CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia

Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril.

03.03.26 15h12

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Enderson detona falta de critério e fala de Matheus Candançan e 'pressiona' árbitro de domingo

04.03.26 23h47

Futebol

Destaque do Remo, Alef Manga é o jogador com a maior nota de fevereiro, aponta site

Jogador azulino somou a melhor média em cinco jogos no mês

04.03.26 12h47

FUTEBOL

Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard

Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa

23.02.26 16h08

CHEGOU!

Remo anuncia Léo Condé como novo treinador

O nome de Condé ganhou força nos bastidores após uma reviravolta nas tratativas conduzidas pela diretoria remista

04.03.26 22h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda