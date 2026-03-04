São Paulo negocia empréstimos de Alisson para o Fluminense e Ferraresi ao Botafogo Estadão Conteúdo 04.03.26 15h07 Em processo de reformulação do elenco, o São Paulo está negociando os empréstimos do meio-campista Alisson, para o Fluminense, e do zagueiro Ferraresi, para o Botafogo. Em ambos os casos, a diretoria ainda discute os valores para sacramentar a ida dos jogadores à dupla carioca. A negociação em estágio mais avançado é a de Alisson. O meia despertou o interesse do Fluminense após a ida para o Corinthians acabar melando por discordância no modelo empréstimo. O jogador tem contrato até 2027 e será cedido ao tricolor carioca até o fim da temporada, com o clube do Rio pagando os salários do atleta e tendo opção de compra ao término do contrato. O técnico Hernán Crespo não tinha planos de utilizar Alisson como titular e o jogador atuou apenas por 45 minutos nesta temporada, na derrota do São Paulo por 3 a 0 para o Mirassol. Ao todo, ele soma 188 jogos pelo clube, com 8 gols e 13 assistências. Caso a ida para o Fluminense se concretize, ele vai reencontrar o técnico Luis Zubeldía, com quem trabalhou no tricolor paulista. Já Ferraresi voltou ao radar do Botafogo depois de o time carioca não conseguir fechar com alvos para a zaga que atuam fora do País a janela internacional para contratações fechou neste dia 3 de março. O venezuelano chegou a ser especulado no time alvinegro ainda em dezembro, mas a negociação não foi para frente. Agora, as partes retomaram as conversas pelo jogador, que não vem sendo utilizado por Crespo e fez apenas cinco jogos em 2026, somando pouco mais do que 200 minutos em campo. O modelo oferecido ao Botafogo é similar ao de Alisson com o Fluminense, um empréstimo até o fim do ano, com valor de passe fixado, com os cariocas pagando os salários do zagueiro. Desde o início do ano, o São Paulo já acertou as saídas do atacante Erick, vendido ao Vitória por R$ 6 milhões, e do meia Rodriguinho, negociado ao Red Bull Bragantino por R$ 15,3 milhões. Para reforçar o elenco, a diretoria contratou o goleiro Carlos Coronel, o lateral-direito Lucas Ramon, o zagueiro Dória, e os meias Danielzinho e Cauly. Todos os jogadores chegaram em negociações sem contrapartidas financeiras aos seus respectivos clubes. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo empréstimos Alisson Ferraresi Fluminense Botafogo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Destaque do Remo, Alef Manga é o jogador com a maior nota de fevereiro, aponta site Jogador azulino somou a melhor média em cinco jogos no mês 04.03.26 12h47 futebol Janela internacional fecha, mas clubes brasileiros ganham período extra para contratações; entenda CBF abriu um período extra para movimentações entre as equipes brasileiras 04.03.26 11h47 mais esportes Tenista paraense é vice-campeã nas duplas no Circuito Nacional CBT Infantojuvenil Ao lado da baiana Helena Meireles, Sophia Silva conquistou o segundo lugar na categoria até 12 anos 04.03.26 10h57 Futebol CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril. 03.03.26 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES Enderson detona falta de critério e fala de Matheus Candançan e 'pressiona' árbitro de domingo 04.03.26 23h47 Futebol Destaque do Remo, Alef Manga é o jogador com a maior nota de fevereiro, aponta site Jogador azulino somou a melhor média em cinco jogos no mês 04.03.26 12h47 FUTEBOL Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa 23.02.26 16h08 CHEGOU! Remo anuncia Léo Condé como novo treinador O nome de Condé ganhou força nos bastidores após uma reviravolta nas tratativas conduzidas pela diretoria remista 04.03.26 22h11