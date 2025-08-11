São Paulo garante permanência de zagueiro Alan Franco com renovação até 2028 Estadão Conteúdo 11.08.25 15h27 O São Paulo oficializou a renovação de contrato do zagueiro Alan Franco até dezembro de 2028. O acerto, firmado no CT da Barra Funda, amplia em três anos o fim do vínculo anterior, que ia até o fim de 2025, e garante a permanência de um dos pilares da defesa tricolor para as próximas temporadas. Com o acerto, Alan Franco, que já poderia assinar um pré-contrato com outro clube, estendeu seu compromisso até 31 de dezembro de 2028. O acordo inclui um reajuste salarial e a definição de uma pendência financeira com seus empresários, cujo pagamento será realizado ao longo da nova vigência. A renovação era tratada como prioridade pelo departamento de futebol desde o início do ano. Titular absoluto e um dos capitães do elenco, ao lado de Rafael e Luciano, o defensor acumula 31 partidas na atual temporada, com uma assistência registrada e sete cartões amarelos. Sua regularidade e liderança em campo pesaram para a conclusão da negociação. Alan Franco chegou ao São Paulo em 2023 e rapidamente se consolidou como peça-chave na defesa. Em 2025, ganhou ainda mais relevância no elenco, não apenas pelo desempenho, mas também pela postura diante dos companheiros. A manutenção de seu contrato é vista internamente como estratégica para a sequência do projeto esportivo tricolor. Com a situação contratual resolvida, o jogador segue focado nos compromissos da temporada, com a meta de ajudar o São Paulo nas disputas da Libertadores e do Brasileirão. O próximo desafio do time é nesta terça-feira, às 21h30, diante do Atlético Nacional, no estádio Atanasio Girardot. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo Alan Franco COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo oficializa saída de zagueiro por empréstimo; saiba detalhes Jogador Rafael Castro, de 28 anos, deixou o Remo e vai jogar a Série C pelo Londrina-PR 12.08.25 17h08 SÉRIE B João Vieira comemora gol da vitória e projeta clássico contra o Goiás pela Série B Volante marcou o único gol do Vila Nova sobre o Paysandu e quer ampliar invencibilidade no duelo goiano 12.08.25 16h48 FUTEBOL Marcos Braz descarta interesse do Remo em atacante; veja quem Clube azulino busca um atacante no mercado, mas Marcos Braz disse não saber de nenhuma negociação com Tiago Marques 12.08.25 15h59 Futebol Em súmula, árbitro registra xingamento de Frontini e arremesso de objetos em jogo do Paysandu Jonathan Benkenstein Pinheiro relatou que o executivo bicolor precisou ser contido por seguranças e membros do time após o apito final 12.08.25 12h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense 11.08.25 21h28 Remo Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). 12.08.25 10h12 FUTEBOL Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu 12.08.25 0h36 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (12/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sul-Americana, Série B do Brasileirão e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 12.08.25 7h00