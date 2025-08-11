Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Esportes chevron right

São Paulo garante permanência de zagueiro Alan Franco com renovação até 2028

Estadão Conteúdo

O São Paulo oficializou a renovação de contrato do zagueiro Alan Franco até dezembro de 2028. O acerto, firmado no CT da Barra Funda, amplia em três anos o fim do vínculo anterior, que ia até o fim de 2025, e garante a permanência de um dos pilares da defesa tricolor para as próximas temporadas.

Com o acerto, Alan Franco, que já poderia assinar um pré-contrato com outro clube, estendeu seu compromisso até 31 de dezembro de 2028. O acordo inclui um reajuste salarial e a definição de uma pendência financeira com seus empresários, cujo pagamento será realizado ao longo da nova vigência.

A renovação era tratada como prioridade pelo departamento de futebol desde o início do ano. Titular absoluto e um dos capitães do elenco, ao lado de Rafael e Luciano, o defensor acumula 31 partidas na atual temporada, com uma assistência registrada e sete cartões amarelos. Sua regularidade e liderança em campo pesaram para a conclusão da negociação.

Alan Franco chegou ao São Paulo em 2023 e rapidamente se consolidou como peça-chave na defesa. Em 2025, ganhou ainda mais relevância no elenco, não apenas pelo desempenho, mas também pela postura diante dos companheiros. A manutenção de seu contrato é vista internamente como estratégica para a sequência do projeto esportivo tricolor.

Com a situação contratual resolvida, o jogador segue focado nos compromissos da temporada, com a meta de ajudar o São Paulo nas disputas da Libertadores e do Brasileirão.

O próximo desafio do time é nesta terça-feira, às 21h30, diante do Atlético Nacional, no estádio Atanasio Girardot.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

São Paulo

Alan Franco
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo oficializa saída de zagueiro por empréstimo; saiba detalhes

Jogador Rafael Castro, de 28 anos, deixou o Remo e vai jogar a Série C pelo Londrina-PR

12.08.25 17h08

SÉRIE B

João Vieira comemora gol da vitória e projeta clássico contra o Goiás pela Série B

Volante marcou o único gol do Vila Nova sobre o Paysandu e quer ampliar invencibilidade no duelo goiano

12.08.25 16h48

FUTEBOL

Marcos Braz descarta interesse do Remo em atacante; veja quem

Clube azulino busca um atacante no mercado, mas Marcos Braz disse não saber de nenhuma negociação com Tiago Marques

12.08.25 15h59

Futebol

Em súmula, árbitro registra xingamento de Frontini e arremesso de objetos em jogo do Paysandu

Jonathan Benkenstein Pinheiro relatou que o executivo bicolor precisou ser contido por seguranças e membros do time após o apito final

12.08.25 12h19

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão

A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense

11.08.25 21h28

Remo

Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista

Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12).

12.08.25 10h12

FUTEBOL

Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape

Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu

12.08.25 0h36

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (12/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Copa Sul-Americana, Série B do Brasileirão e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

12.08.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda