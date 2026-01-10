São Paulo garante liderança com goleada e fará duelo paulistano no mata-mata da Copinha Estadão Conteúdo 10.01.26 21h17 Em grande estilo, o São Paulo confirmou a liderança com 100% de aproveitamento na fase de grupos da Copa São Paulo de Juniores. Na noite deste sábado, goleou o Real Soccer por 5 a 1, com gols de Matheus Menezes (2), Paulinho (2), Renan e Felipe. Com a vitória, o time ficou em primeiro lugar do Grupo 19 com nove pontos, avançando à segunda fase junto com o Independente-AP, com quatro, após vencer o Maruinense-SE por 1 a 0. Os dois times enfrentam adversários do Grupo 20: o São Paulo pega a Portuguesa, enquanto o Independente enfrenta o Operário-PR. O Operário-PR garantiu a liderança do Grupo 20, com sete pontos, após fazer 1 a 0 na Portuguesa, que já estava classificada. O Red Bull Bragantino também ficou em primeiro lugar do Grupo 17 com nove pontos após superar o São Luís-MA por 2 a 0, com gols de Dudu. Assim, avançou junto com o Figueirense, que fez 3 a 1 no Cosmopolitano. Agora, eles enfrentarão Comercial Tietê e Canaã-DF, respectivamente, líderes do Grupo 18, que contou com eliminação do XV de Piracicaba. No Grupo 15, Ferroviária e Cuiabá avançaram com sete e cinco pontos, respectivamente, após empatarem sem gols. O time paulista pegará o Real Brasília-DF, enquanto o Cuiabá enfrentará o Santos, classificados do Grupo 16. No Grupo 21, São José e Juventude avançaram com sete pontos, mas os gaúchos ficaram em primeiro por conta do saldo de gols (8 a 2). O São José fez 1 a 0 no Nacional-AM e agora enfrenta o Botafogo. O Juventude goleou o Atlético Guaratinguetá por 5 a 0 e vai encarar o Águia-PA. O Fortaleza foi outro time a manter os 100% de aproveitamento ao golear o União Mogi por 5 a 1. O time paulista, porém, avançou em segundo lugar. Eles enfrentarão Novorizontino e Itaquaquecetuba, respectivamente, que avançaram no Grupo 24 também neste sábado. O Itaquaquecetuba venceu o Náutico por 1 a 0, enquanto o Novorizontino ficou no 2 a 2 com o Juventude-MA. Quem também terminou na liderança com nove pontos no Grupo 26 foi o Ituano, ao abter o Ivinhema-MS por 3 a 1. O time avançou junto com o também paulista Referência. Ele ainda aguardam o fim da rodada para conhecerem seus adversários. A fase de grupos chegará ao fim apenas no domingo. A segunda fase, que marca o início do mata-mata, sempre em jogos únicos, será disputada na segunda-feira e terça-feira. O primeiro colocado enfrenta o segundo da outra chave (Grupo 1 x Grupo 2, Grupo 3 x Grupo 4 e assim por diante). CONFIRA OS RESULTADOS DESTE SÁBADO: Real Brasília-DF 3 x 0 União Cacoalense-RO Portuguesa Santista 0 x 1 CSE-AL São-Carlense 1 x 2 Santos Santo André-SP 3 x 0 Ferroviário-CE Nacional 3 x 0 Internacional Red Bull Bragantino 2 x 0 São Luís-MA XV de Piracicaba-SP 0 x 3 Canaã-DF Portuguesa 0 x 1 Operário-PR São José-SP 1 x 0 Nacional-AM Centro Olímpico 0 x 2 Confiança-PB Novorizontino 2 x 2 Juventude-MA Ituano 3 x 1 Ivinhema-MS Ibrachina 2 x 1 Bangu-RJ Ferroviária 0 x 0 Cuiabá Cosmopolitano 1 x 3 Figueirense Comercial Tietê 2 x 1 Criciúma Paulínia 1 x 1 Vila Nova Atlético Guaratinguetá-SP 0 x 5 Juventude União Mogi 1 x 5 Fortaleza Itaquaquecetuba AC 1 x 0 Náutico Referência-SP 3 x 1 Real-RS Maruinense-SE 0 x 1 Independente-AP Águia-PA 1 x 0 Estrela de Março-BA America-RJ 1 x 0 Quixadá-CE Real Soccer 1 x 6 São Paulo União-MT 2 x 2 QFC-RN CONFRONTOS DO MATA-MATA Chapecoense x Votuporanguense Grêmio x Atlético-BA Goiás x Mirassol Sport x América-RN Athletico-PR x Ceará Grêmio Prudente x Osasco Sporting Athletic Club x XV de Jaú Corinthians x Guarani Bahia x Atlético-PI América-MG x Inter de Limeira Botafogo-SP x Vasco Guanabara City-GO x Tuna Luso-PA Cruzeiro x Meia-Noite Ponte Preta x Francana Ferroviária x Real Brasília Santos x Cuiabá Bragantino x Figueirense Canaã-DF x Figueirense São Paulo x Portuguesa Operário-PR x Independente-AP Juventude x Águia-PA Botafogo x São José-SP Fortaleza x Novorizontino Itaquaquecetuba AC x União Mogi 1º Grupo 25 x 2º Referência Ituano x 2º Grupo 25 1º Grupo 27 x Vitória Flamengo-SP x 2º Grupo 27 1º Grupo 29 x Santo André Ibrachina x 2º Grupo 29 Retrô-PE x Internacional Nacional x Juventus Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa SP São Paulo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 