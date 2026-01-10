São Paulo garante liderança com goleada e fará duelo paulistano no mata-mata da Copinha

Em grande estilo, o São Paulo confirmou a liderança com 100% de aproveitamento na fase de grupos da Copa São Paulo de Juniores. Na noite deste sábado, goleou o Real Soccer por 5 a 1, com gols de Matheus Menezes (2), Paulinho (2), Renan e Felipe.

Com a vitória, o time ficou em primeiro lugar do Grupo 19 com nove pontos, avançando à segunda fase junto com o Independente-AP, com quatro, após vencer o Maruinense-SE por 1 a 0. Os dois times enfrentam adversários do Grupo 20: o São Paulo pega a Portuguesa, enquanto o Independente enfrenta o Operário-PR. O Operário-PR garantiu a liderança do Grupo 20, com sete pontos, após fazer 1 a 0 na Portuguesa, que já estava classificada.

O Red Bull Bragantino também ficou em primeiro lugar do Grupo 17 com nove pontos após superar o São Luís-MA por 2 a 0, com gols de Dudu. Assim, avançou junto com o Figueirense, que fez 3 a 1 no Cosmopolitano. Agora, eles enfrentarão Comercial Tietê e Canaã-DF, respectivamente, líderes do Grupo 18, que contou com eliminação do XV de Piracicaba.

No Grupo 15, Ferroviária e Cuiabá avançaram com sete e cinco pontos, respectivamente, após empatarem sem gols. O time paulista pegará o Real Brasília-DF, enquanto o Cuiabá enfrentará o Santos, classificados do Grupo 16. No Grupo 21, São José e Juventude avançaram com sete pontos, mas os gaúchos ficaram em primeiro por conta do saldo de gols (8 a 2). O São José fez 1 a 0 no Nacional-AM e agora enfrenta o Botafogo. O Juventude goleou o Atlético Guaratinguetá por 5 a 0 e vai encarar o Águia-PA.

O Fortaleza foi outro time a manter os 100% de aproveitamento ao golear o União Mogi por 5 a 1. O time paulista, porém, avançou em segundo lugar. Eles enfrentarão Novorizontino e Itaquaquecetuba, respectivamente, que avançaram no Grupo 24 também neste sábado. O Itaquaquecetuba venceu o Náutico por 1 a 0, enquanto o Novorizontino ficou no 2 a 2 com o Juventude-MA. Quem também terminou na liderança com nove pontos no Grupo 26 foi o Ituano, ao abter o Ivinhema-MS por 3 a 1. O time avançou junto com o também paulista Referência. Ele ainda aguardam o fim da rodada para conhecerem seus adversários.

A fase de grupos chegará ao fim apenas no domingo. A segunda fase, que marca o início do mata-mata, sempre em jogos únicos, será disputada na segunda-feira e terça-feira. O primeiro colocado enfrenta o segundo da outra chave (Grupo 1 x Grupo 2, Grupo 3 x Grupo 4 e assim por diante).

CONFIRA OS RESULTADOS DESTE SÁBADO:

Real Brasília-DF 3 x 0 União Cacoalense-RO

Portuguesa Santista 0 x 1 CSE-AL

São-Carlense 1 x 2 Santos

Santo André-SP 3 x 0 Ferroviário-CE

Nacional 3 x 0 Internacional

Red Bull Bragantino 2 x 0 São Luís-MA

XV de Piracicaba-SP 0 x 3 Canaã-DF

Portuguesa 0 x 1 Operário-PR

São José-SP 1 x 0 Nacional-AM

Centro Olímpico 0 x 2 Confiança-PB

Novorizontino 2 x 2 Juventude-MA

Ituano 3 x 1 Ivinhema-MS

Ibrachina 2 x 1 Bangu-RJ

Ferroviária 0 x 0 Cuiabá

Cosmopolitano 1 x 3 Figueirense

Comercial Tietê 2 x 1 Criciúma

Paulínia 1 x 1 Vila Nova

Atlético Guaratinguetá-SP 0 x 5 Juventude

União Mogi 1 x 5 Fortaleza

Itaquaquecetuba AC 1 x 0 Náutico

Referência-SP 3 x 1 Real-RS

Maruinense-SE 0 x 1 Independente-AP

Águia-PA 1 x 0 Estrela de Março-BA

America-RJ 1 x 0 Quixadá-CE

Real Soccer 1 x 6 São Paulo

União-MT 2 x 2 QFC-RN

CONFRONTOS DO MATA-MATA

Chapecoense x Votuporanguense

Grêmio x Atlético-BA

Goiás x Mirassol

Sport x América-RN

Athletico-PR x Ceará

Grêmio Prudente x Osasco Sporting

Athletic Club x XV de Jaú

Corinthians x Guarani

Bahia x Atlético-PI

América-MG x Inter de Limeira

Botafogo-SP x Vasco

Guanabara City-GO x Tuna Luso-PA

Cruzeiro x Meia-Noite

Ponte Preta x Francana

Ferroviária x Real Brasília

Santos x Cuiabá

Bragantino x Figueirense

Canaã-DF x Figueirense

São Paulo x Portuguesa

Operário-PR x Independente-AP

Juventude x Águia-PA

Botafogo x São José-SP

Fortaleza x Novorizontino

Itaquaquecetuba AC x União Mogi

1º Grupo 25 x 2º Referência

Ituano x 2º Grupo 25

1º Grupo 27 x Vitória

Flamengo-SP x 2º Grupo 27

1º Grupo 29 x Santo André

Ibrachina x 2º Grupo 29

Retrô-PE x Internacional

Nacional x Juventus