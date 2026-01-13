São Paulo ganha da Portuguesa por 2 a 0 e encara o Operário-PR na 3ª fase da Copinha Estadão Conteúdo 13.01.26 23h03 O São Paulo continua embalado na Copa São Paulo de Juniores. Em partida disputada no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, o tricolor levou a melhor sobre a Portuguesa por 2 a 0, gols de Djhordney e Pedro Ferreira, e está na 3ª fase. O adversário será o Operário-PR, que eliminou o Independente-AP ao golear por 4 a 0. A Federação Paulista, no entanto, ainda não definiu data e horário do confronto. O São Paulo começou o jogo acelerado e dominante, mas sem criatividade. O primeiro grande susto veio quando Tetê cobrou escanteio fechado e quase fez olímpico. Já a Portuguesa, por outro lado, controlou bem o ritmo, ficando mais retraída em seu campo e apostando nos contra-ataques para poder sair em vantagem no placar. Em uma das raras investidas, a Lusa assustou quando Ruan Anselmo tentou da intermediária e o goleiro tricolor espalmou. Após a parada para reidratação, o São Paulo passou a tomar conta das ações e voltou a levar perigo em direção à meta adversária. Foram três tentativas e, na primeira, Felipe obrigou Paulo Cruz a fazer a defesa para evitar o gol. Pouco depois, Osório completou escanteio de Igor Felisberto e mais uma vez o goleiro interveio. Paulinho ainda tentou, porém, a marcação bloqueou e a bola saiu próxima ao travessão. Na volta para o segundo tempo, foi a vez de a Portuguesa também quase marcar gol olímpico pelos pés de Jotta, mas João Pedro impediu. A partida ficou animada e as equipes atacando, contudo sem conseguir criatividade para tirar o zero do placar. O domínio, com o decorrer do jogo, voltou a ser do São Paulo, que foi empilhando chances desperdiçadas em sequência. De tanto insistir, foi recompensado: Tetê bateu escanteio fechado, a defesa da Portuguesa se atrapalhou e a bola caiu para Djhordney estufar a rede. A vantagem deixou a equipe mais à vontade, explorando as falhas do adversário com maior cautela. A Portuguesa tentou ir ao ataque para buscar o empate, entretanto não foi efetiva e o golpe veio. Pedro Ferreira recebeu na segunda trave e sacramentou a vaga. Demais resultados pela 2ª fase nesta terça-feira (13): Fortaleza 2 x 1 Novorizontino Ituano 3 x 1 Água Santa Nacional 2 x 0 Juventus Operário-PR 4 x 0 Independente-AP Retrô 0 x 4 Internacional Canaã-DF 1 x 0 Figueirense Flamengo-SP 1 x 0 Monte Roraima Ibrachina 3 x 1 Atlético-MG Itaquaquecetuba 2 x 1 União Mogi Juventude (5) 1 x 1 (4) Água Santa Red Bull Bragantino 3 x 0 Comercial Tietê Fluminense (5) 1 x 1 (3) Referência-SP Osasco Audax 0 x 1 Santo André Palmeiras (4) 3 x 3 (3) Vitória Confrontos da 3ª fase definidos: Chapecoense x Grêmio Mirassol x América-RN Ceará x Grêmio Prudente XV de Jaú x Guarani Atlético-PI x América-MG Botafogo-SP x Guanabara City-GO Cruzeiro x Ponte Preta Ferroviária x Santos Red Bull Bragantino x Canaã-DF São Paulo x Operário-PR Fortaleza x Itaquaquecetuba Fluminense x Ituano Palmeiras x Flamengo-SP Santo André x Ibrachina Internacional x Nacional Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa São Paulo de Juniores São Paulo FC Portuguesa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 