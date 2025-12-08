Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

São Paulo fracassa em campo e atinge apenas uma meta esportiva em 2025

Estadão Conteúdo

O São Paulo encerrou a temporada de 2025 de maneira decepcionante. Dentro de campo, a equipe atingiu apenas uma das metas traçadas pela diretoria.

O time tricolor terminou o Campeonato Brasileiro na oitava colocação, com 51 pontos. O objetivo era alcançar o G-6, para disputar a Copa Libertadores da América do ano que vem.

O São Paulo ainda pode jogar a competição continental, desde que Cruzeiro ou Fluminense sejam campeões da Copa do Brasil. Neste cenário, mais uma vaga para a Libertadores irá se abrir na tabela do Brasileirão.

A única meta cumprida pelo São Paulo no ano foi justamente na Libertadores. A diretoria estipulou atingir as quartas de final. O time foi eliminado nesta etapa do torneio, diante da LDU.

No Campeonato Paulista, a previsão era chegar na final. No entanto, a equipe tricolor parou na semifinal, caindo para o rival Palmeiras de forma polêmica.

Já na Copa do Brasil, o São Paulo foi eliminado de maneira precoce pelo Athletico-PR nas oitavas de final. Era esperado que o time se classificasse, ao menos, para as quartas de final.

O técnico Hernán Crespo, que voltou ao clube no mês de junho, defendeu o trabalho realizado nos últimos seis meses, minimizando a campanha no Campeonato Brasileiro.

"Acho que posso só falar dois seis meses que estou aqui. Acho que alcançamos a meta. A meta que era chegar ao oitavo lugar. Todos sabem que, quando chegamos, estávamos a um ponto da zona de rebaixamento. Acabar em oitavo acho que é positivo, mas não estou feliz. Feliz, não. Porque acho que o São Paulo pode fazer muito mais. Tem muito espaço para melhorar. Mas a meta foi alcançada", disse Crespo, após a derrota para o Vitória no domingo, 7.

O São Paulo agora já inicia o planejamento para 2026. Jogadores das categorias de base devem ser promovidos ao elenco profissional. Por outro lado, nomes como Rigoni e Dinenno devem deixar o clube paulista.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

São Paulo

Crespo
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Marcos Braz abre o jogo sobre contratações, técnico e qual objetivo do Remo em 2026; saiba mais

Executivo do Remo afirmou que vem conversando diretamente com jogadores tentando convencer os atletas a defender a camisa azulina

08.12.25 15h49

FUTEBOL

Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026

Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC

08.12.25 12h54

lançamento

Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo

Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz

08.12.25 11h40

futebol

Após duas temporadas, goleiro Léo Lang se despede do Remo: 'Sempre fará parte da minha história'

Arqueiro conquistou dois acesso pelo Leão Azul e um título do Campeonato Paraense

08.12.25 9h37

MAIS LIDAS EM ESPORTES

DESPEDIDA

Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026

Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada

07.12.25 17h42

FUTEBOL

Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo

Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos

06.12.25 22h46

FUTEBOL

Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026

Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC

08.12.25 12h54

lançamento

Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo

Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz

08.12.25 11h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda