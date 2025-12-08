São Paulo fracassa em campo e atinge apenas uma meta esportiva em 2025

O São Paulo encerrou a temporada de 2025 de maneira decepcionante. Dentro de campo, a equipe atingiu apenas uma das metas traçadas pela diretoria.

O time tricolor terminou o Campeonato Brasileiro na oitava colocação, com 51 pontos. O objetivo era alcançar o G-6, para disputar a Copa Libertadores da América do ano que vem.

O São Paulo ainda pode jogar a competição continental, desde que Cruzeiro ou Fluminense sejam campeões da Copa do Brasil. Neste cenário, mais uma vaga para a Libertadores irá se abrir na tabela do Brasileirão.

A única meta cumprida pelo São Paulo no ano foi justamente na Libertadores. A diretoria estipulou atingir as quartas de final. O time foi eliminado nesta etapa do torneio, diante da LDU.

No Campeonato Paulista, a previsão era chegar na final. No entanto, a equipe tricolor parou na semifinal, caindo para o rival Palmeiras de forma polêmica.

Já na Copa do Brasil, o São Paulo foi eliminado de maneira precoce pelo Athletico-PR nas oitavas de final. Era esperado que o time se classificasse, ao menos, para as quartas de final.

O técnico Hernán Crespo, que voltou ao clube no mês de junho, defendeu o trabalho realizado nos últimos seis meses, minimizando a campanha no Campeonato Brasileiro.

"Acho que posso só falar dois seis meses que estou aqui. Acho que alcançamos a meta. A meta que era chegar ao oitavo lugar. Todos sabem que, quando chegamos, estávamos a um ponto da zona de rebaixamento. Acabar em oitavo acho que é positivo, mas não estou feliz. Feliz, não. Porque acho que o São Paulo pode fazer muito mais. Tem muito espaço para melhorar. Mas a meta foi alcançada", disse Crespo, após a derrota para o Vitória no domingo, 7.

O São Paulo agora já inicia o planejamento para 2026. Jogadores das categorias de base devem ser promovidos ao elenco profissional. Por outro lado, nomes como Rigoni e Dinenno devem deixar o clube paulista.