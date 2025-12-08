São Paulo fracassa em campo e atinge apenas uma meta esportiva em 2025 Estadão Conteúdo 08.12.25 12h03 O São Paulo encerrou a temporada de 2025 de maneira decepcionante. Dentro de campo, a equipe atingiu apenas uma das metas traçadas pela diretoria. O time tricolor terminou o Campeonato Brasileiro na oitava colocação, com 51 pontos. O objetivo era alcançar o G-6, para disputar a Copa Libertadores da América do ano que vem. O São Paulo ainda pode jogar a competição continental, desde que Cruzeiro ou Fluminense sejam campeões da Copa do Brasil. Neste cenário, mais uma vaga para a Libertadores irá se abrir na tabela do Brasileirão. A única meta cumprida pelo São Paulo no ano foi justamente na Libertadores. A diretoria estipulou atingir as quartas de final. O time foi eliminado nesta etapa do torneio, diante da LDU. No Campeonato Paulista, a previsão era chegar na final. No entanto, a equipe tricolor parou na semifinal, caindo para o rival Palmeiras de forma polêmica. Já na Copa do Brasil, o São Paulo foi eliminado de maneira precoce pelo Athletico-PR nas oitavas de final. Era esperado que o time se classificasse, ao menos, para as quartas de final. O técnico Hernán Crespo, que voltou ao clube no mês de junho, defendeu o trabalho realizado nos últimos seis meses, minimizando a campanha no Campeonato Brasileiro. "Acho que posso só falar dois seis meses que estou aqui. Acho que alcançamos a meta. A meta que era chegar ao oitavo lugar. Todos sabem que, quando chegamos, estávamos a um ponto da zona de rebaixamento. Acabar em oitavo acho que é positivo, mas não estou feliz. Feliz, não. Porque acho que o São Paulo pode fazer muito mais. Tem muito espaço para melhorar. Mas a meta foi alcançada", disse Crespo, após a derrota para o Vitória no domingo, 7. O São Paulo agora já inicia o planejamento para 2026. Jogadores das categorias de base devem ser promovidos ao elenco profissional. Por outro lado, nomes como Rigoni e Dinenno devem deixar o clube paulista. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo Crespo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Marcos Braz abre o jogo sobre contratações, técnico e qual objetivo do Remo em 2026; saiba mais Executivo do Remo afirmou que vem conversando diretamente com jogadores tentando convencer os atletas a defender a camisa azulina 08.12.25 15h49 FUTEBOL Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026 Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC 08.12.25 12h54 lançamento Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz 08.12.25 11h40 futebol Após duas temporadas, goleiro Léo Lang se despede do Remo: 'Sempre fará parte da minha história' Arqueiro conquistou dois acesso pelo Leão Azul e um título do Campeonato Paraense 08.12.25 9h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 FUTEBOL Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026 Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC 08.12.25 12h54 lançamento Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz 08.12.25 11h40