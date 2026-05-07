São Paulo faz jogo pobre, abraça empate com OHiggins e mantém liderança na Sul-Americana

São Paulo faz jogo pobre, abraça empate com OHiggins e mantém liderança na Sul-Americana Estadão Conteúdo 07.05.26 21h11 O 0 a 0 de São Paulo e O'Higgins pela quarta rodada da Sul-Americana, nesta quinta-feira, saiu como um bom resultado aos paulistas diante do futebol apresentado no Estádio Codelco El Teniente, em Rancagua, no Chile. O time reserva tricolor criou quase nada e só não perdeu por erros dos donos da casa. A defesa cedeu espaços do começo ao fim do jogo. O meio de campo não conseguia articular jogadas. Quando houve chance de finalizar, os atacantes fizeram feio. Ainda assim, o São Paulo mantém a liderança do Grupo C, com oito pontos, seguido pelo O'Higgins, com sete. O outro jogo da chave ocorreu simultaneamente, com vitória do Millonarios (sete pontos) por 4 a 2 sobre o Boston River (zerado). O time são-paulino iniciou a partida mostrando que teria dificuldades. A defesa estava desorganizada. Em mais de um lance, os jogadores sequer mantiveram a última linha. Os chilenos aproveitaram com bolas nas costas. O ponto positivo era a rápida recomposição para impedir que o O'Higgins efetivasse as chegadas. Com a bola, o São Paulo esboçou algumas boas trocas de passes, mas não o suficiente para qualificar o desempenho da equipe como positivo. Durou pouco tempo. O que ajudou o clube paulista foi que a intermediária virou uma zona de erros também dos chilenos. Quando o O'Higgins conseguiu uma mínima reorganização no meio de campo, a equipe sufocou o São Paulo, chegando inclusive até a área são-paulina. Do lado tricolor, um lance que se repetiu três vezes poderia resumir a atuação até o intervalo: Ferreirinha chutou, de fora da área, metros acima do gol. O O'Higgins voltou do vestiário como se o jogo não tivesse pausado. Com menos de um minuto de bola rolando, Martín Sarrafiore, principal talento do ataque chileno, acertou o travessão após girar sobre a marcação e finalizar da entrada da área. Três minutos depois, Juan Leiva pegou o rebote de uma falta levantada na área e acertou a trave. Roger Machado não escondia a fúria na beira de campo. O São Paulo não conseguia recuperar ou manter a posse. Os gritos do treinador até podem ter feito algum efeito, aos 10 minutos, com o time progredindo até a área chilena, mas sem finalizar. Logo depois, Tapia fez boa arrancada e deixou André Silva em condições de finalizar. O problema foi que o atacante finalizou da mesma forma que Ferreirinha havia feito três vezes na primeira etapa. Na sequência, foi a vez do camisa 14 chutar, de carrinho e quase na pequena área, em cima do goleiro Omar Carabalí. Foi a melhor oportunidade tricolor no jogo. Em mais um erro de posicionamento defensivo do São Paulo, o O'Higgins chegou perto do gol novamente. Eram 26 minutos, quando Osorio foi cobrir o espaço deixado por Enzo Díaz e acabou driblado por Francisco González. O atacante obrigou Coronel a fazer defesa à queima-roupa e mandar para escanteio. Não foi a última oportunidade chilena naquela região. O time da casa tinha facilidade em explorar o espaço no lado esquerdo defensivo do São Paulo. Abraçando o empate, Roger Machado promoveu as entradas de Negrucci e Sabino. O time se fechou para conter os chilenos, que mantiveram a presença ofensiva, mas de forma nula. Agora o São Paulo inicia a preparação para o clássico com o Corinthians, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Majestoso será no domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. FICHA TÉCNICA O'HIGGINS 0 X 0 SÃO PAULO O'HIGGINS - Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Miguel Brizuela e Pavez Muñoz; Felipe Ogaz, Juan Leiva e Bryan Rabello (Thiago Vecino); Martín Sarrafiore, Francisco González e Arnadlo Castillo. Técnico: Lucas Bovaglio. SÃO PAULO - Coronel; Igor Felisberto, Matheus Dória, Luis Osório e Enzo Díaz; Luan (Sabino) e Djhordney (Danielzinho); Tapia, Cauly (Negrucci) e Ferreirinha (Artur); André Silva. Técnico: Roger Machado. ÁRBITRO - Yael Falcón (ARG). CARTÕES AMARELOS - Miguel Brizuela, Nicolás Garrido e Juan Leiva (O'Higgins); Djhordney e Sabino (São Paulo). PÚBLICO - 8.398 pagantes. RENDA - Não disponível. LOCAL - Estádio Codelco El Teniente, em Rancagua, no Chile. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Sul-Americana O'Higgins São Paulo FC COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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