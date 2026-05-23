Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

São Paulo evolui com Dorival, mas perde controle e cede empate ao Botafogo

Estadão Conteúdo

O São Paulo empatou por 1 a 1 com o Botafogo neste sábado, no MorumBis, e ampliou para oito jogos o jejum que vive desde o final de abril. O resultado na partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão lembrou a trama do empate por 1 a 1 com o Millonarios-COL, pela Copa Sul-Americana, estreia de Dorival Júnior no comando tricolor. Naquela partida, os são-paulinos também abriram o placar cedo e viram o adversário empatar no final.

Com 25 pontos, o time paulistano está em quarto lugar, mas pode perder a posição até o final da rodada, enquanto a equipe carioca fica com 19 e pode acabar mais próxima da zona de rebaixamento. O calendário são-paulino pré-Copa do Mundo tem pele frente embates Boston River, pela Sul-Americana, e Remo, pelo Brasileiro, nos dias 26 e 31 de maio, respectivamente. Os botafoguenses encaram, pelas mesmas competições, Caracas e Bahia, nos dias 27 e 30.

Mesmo com o gramado molhado pela chuva, o São Paulo teve condições de exibir um jogo limpo de troca de passes que o levou a abrir o placar com apenas três minutos de bola rolando. O gol foi marcado por Luciano, que aproveitou rebote concedido pelo goleiro Neto após chute de Arthur, com quem havia tabelado para dar origem ao lance.

O time tricolor bagunçava a defesa botafoguense pelo lado esquerdo, com apoio intenso de Wendell, e controlava o meio de campo, muito em razão da participação frequente de Danielzinho na distribuição. A segunda bola era quase sempre dos donos da casa, que mal recuperavam a posse e já apareciam de novo dentro da área, onde os defensores botafoguenses se desdobravam para interceptar cruzamentos e bloquear finalizações.

Ter mais a posse de bola nos minutos finais do primeiro tempo não chegou a ser uma vantagem para o Botafogo, cujos jogadores tomavam as piores decisões possíveis nos raros momentos em que se aproximavam da área defendida pelos são-paulinos.

Se os botafoguenses tiveram o próprio futebol como objeto de lamentação, o time paulista também foi ao intervalo com motivos para se preocupar, apesar da vitória parcial. Luciano e Sabino se machucaram e foram substituídos por Pedro Ferreira e Osorio, despertando o trauma do torcedor acostumado a ver o departamento médico do clube sempre cheio ao longo dos últimos anos.

Houve ligeira melhora do Botafogo no segundo tempo. O time carioca já conseguiu passar mais tempo no campo de ataque e deu mais trabalho para a defesa do São Paulo, inclusive colocando o goleiro Rafael para trabalhar, o que mal conseguiu fazer durante a etapa inicial.

O time da casa foi agredido de várias formas diferentes, especialmente via cruzamentos e chutes de média distância. Chegou a ter a rede balanças duas vezes, porém em ambos os lances os autores dos gols estavam impedidos. Rafael vinha sendo importante para evitar o empate, mas não pôde fazer muito quando Barrera acertou lindo chute de fora da área para acertar o ângulo do goleiro, que sequer pulou.

SÃO PAULO 1 X 1 BOTAFOGO

SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino (Osorio) e Wendell; Danielzinho, Pablo Maia, Artur, Luciano (Pedro Ferreira/Djhordney) e Ferreirinha (Tapia); Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

BOTAFOGO: Neto; Vitinho, Ferraresi, Justino (Chris Ramos) e Marçal; Huguinho (Joaquín Correa), Santi Rodríguez e Montoro (Edenilson); Villalba (Kadir), Arthur Cabral e Kauan Toledo (Barrera). Técnico: Franclim Carvalho.

GOLS: Luciano, aos três minutos do primeiro tempo. Barrera, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO: Lucas Casagrande (PR).

CARTÕES AMARELOS: Rafael, Luciano e Wendell (São Paulo); Justino, Joaquín Correa, Chris Ramos e Montoro (Botafogo)

RENDA: R$ 1.411.442,00.

PÚBLICO: 25.338.

LOCAL: MorumBis, em São Paulo (SP).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Brasileirão

São Paulo

Botafogo

Dorival
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

futebol

Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D

Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão

23.05.26 9h00

Futebol

Remo é uma das equipes mais disciplinadas do Brasileirão; veja números

Levantamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela ESPN e considera os cartões amarelos e vermelhos aplicados pela arbitragem ao longo do torneio.

22.05.26 15h58

Futebol

Remo é notificado por agência da CBF por atraso na publicação de balanços financeiros

Informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal.

22.05.26 14h59

Carlos Ferreira

Remo é o 5° em disciplina na Serie A

22.05.26 14h14

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D

Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão

23.05.26 9h00

ASSALTO

Alain Prost é vítima de assalto na Suíça e sofre ferimento na cabeça, afirma jornal

De acordo com a publicação, criminosos invadiram a residência onde Prost estava com a família, agrediram o ex-piloto e fizeram ameaças

23.05.26 10h06

COLEÇÃO

Figurinha de Cristiano Ronaldo no álbum da Copa 2026 vale até R$ 5 mil

Cromo especial de CR7 é um dos mais raros da coleção oficial da Copa do Mundo FIFA 2026 e já aparece à venda por valores elevados na internet

13.05.26 23h16

luto

Atleta de fisiculturismo e influencer, Gabriel Ganley morre aos 22 anos

A causa da morte não foi divulgada

23.05.26 19h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda