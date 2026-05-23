São Paulo evolui com Dorival, mas perde controle e cede empate ao Botafogo Estadão Conteúdo 23.05.26 19h17 O São Paulo empatou por 1 a 1 com o Botafogo neste sábado, no MorumBis, e ampliou para oito jogos o jejum que vive desde o final de abril. O resultado na partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão lembrou a trama do empate por 1 a 1 com o Millonarios-COL, pela Copa Sul-Americana, estreia de Dorival Júnior no comando tricolor. Naquela partida, os são-paulinos também abriram o placar cedo e viram o adversário empatar no final. Com 25 pontos, o time paulistano está em quarto lugar, mas pode perder a posição até o final da rodada, enquanto a equipe carioca fica com 19 e pode acabar mais próxima da zona de rebaixamento. O calendário são-paulino pré-Copa do Mundo tem pele frente embates Boston River, pela Sul-Americana, e Remo, pelo Brasileiro, nos dias 26 e 31 de maio, respectivamente. Os botafoguenses encaram, pelas mesmas competições, Caracas e Bahia, nos dias 27 e 30. Mesmo com o gramado molhado pela chuva, o São Paulo teve condições de exibir um jogo limpo de troca de passes que o levou a abrir o placar com apenas três minutos de bola rolando. O gol foi marcado por Luciano, que aproveitou rebote concedido pelo goleiro Neto após chute de Arthur, com quem havia tabelado para dar origem ao lance. O time tricolor bagunçava a defesa botafoguense pelo lado esquerdo, com apoio intenso de Wendell, e controlava o meio de campo, muito em razão da participação frequente de Danielzinho na distribuição. A segunda bola era quase sempre dos donos da casa, que mal recuperavam a posse e já apareciam de novo dentro da área, onde os defensores botafoguenses se desdobravam para interceptar cruzamentos e bloquear finalizações. Ter mais a posse de bola nos minutos finais do primeiro tempo não chegou a ser uma vantagem para o Botafogo, cujos jogadores tomavam as piores decisões possíveis nos raros momentos em que se aproximavam da área defendida pelos são-paulinos. Se os botafoguenses tiveram o próprio futebol como objeto de lamentação, o time paulista também foi ao intervalo com motivos para se preocupar, apesar da vitória parcial. Luciano e Sabino se machucaram e foram substituídos por Pedro Ferreira e Osorio, despertando o trauma do torcedor acostumado a ver o departamento médico do clube sempre cheio ao longo dos últimos anos. Houve ligeira melhora do Botafogo no segundo tempo. O time carioca já conseguiu passar mais tempo no campo de ataque e deu mais trabalho para a defesa do São Paulo, inclusive colocando o goleiro Rafael para trabalhar, o que mal conseguiu fazer durante a etapa inicial. O time da casa foi agredido de várias formas diferentes, especialmente via cruzamentos e chutes de média distância. Chegou a ter a rede balanças duas vezes, porém em ambos os lances os autores dos gols estavam impedidos. Rafael vinha sendo importante para evitar o empate, mas não pôde fazer muito quando Barrera acertou lindo chute de fora da área para acertar o ângulo do goleiro, que sequer pulou. SÃO PAULO 1 X 1 BOTAFOGO SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino (Osorio) e Wendell; Danielzinho, Pablo Maia, Artur, Luciano (Pedro Ferreira/Djhordney) e Ferreirinha (Tapia); Calleri. Técnico: Dorival Júnior. BOTAFOGO: Neto; Vitinho, Ferraresi, Justino (Chris Ramos) e Marçal; Huguinho (Joaquín Correa), Santi Rodríguez e Montoro (Edenilson); Villalba (Kadir), Arthur Cabral e Kauan Toledo (Barrera). Técnico: Franclim Carvalho. GOLS: Luciano, aos três minutos do primeiro tempo. Barrera, aos 45 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO: Lucas Casagrande (PR). CARTÕES AMARELOS: Rafael, Luciano e Wendell (São Paulo); Justino, Joaquín Correa, Chris Ramos e Montoro (Botafogo) RENDA: R$ 1.411.442,00. PÚBLICO: 25.338. LOCAL: MorumBis, em São Paulo (SP). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão São Paulo Botafogo Dorival COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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