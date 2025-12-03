São Paulo é punido pela Fifa com transfer ban por não pagar comissão a ex-empresário de Calleri Estadão Conteúdo 03.12.25 13h19 O São Paulo foi punido pela Fifa com transfer ban e está impedido de registrar novos jogadores. A sanção publicada nesta quarta-feira, 3, se deu pelo não pagamento de uma comissão ao antigo empresário de Jonathan Calleri. Ao Estadão, o clube informou que "existia divergência no valor cobrado pelo empresário do Calleri e, por isso o São Paulo esperou a decisão da Fifa, responsável pela intermediação". A entidade arbitrou o valor em US$ 1,2 milhão de dólares (aproximadamente R$ 5,3 milhões). O São Paulo informou também que fará o pagamento entre hoje (quarta-feira) e o fim da semana. A informação foi publicada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Estadão. Esta é a segunda vez que o São Paulo é punido com transfer ban em 2025. Em agosto, o clube sofreu foi punido após ser acionado na Fifa pelo Cerro Porteño, do Paraguai, por atraso no pagamento de parcelas referentes a contratação do meia Damián Bobadilla, comprado em dezembro de 2023 por aproximadamente R$ 15 milhões. Na ocasião, a diretoria tricolor regularizou a situação ainda no mesmo dia após chegar a um acordo com o Cerro e pôde realizar a inscrição do lateral-direito Maílton, que já treinava com o restante do elenco e aguardava a regularização. O São Paulo aguarda a abertura da janela de transferências, me janeiro, para iniciar uma reformulação no elenco. o clube planeja rejuvenescer o plantel e diminuir o número de atletas no departamento. Atualmente, são 10 jogadores fora de combate por lesão. Entre eles, Calleri, que se recupera de uma cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC transfer ban Fifa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Em que posição cada técnico teria colocado o Remo? 04.12.25 10h50 momento revelação Filho de Danilo rouba a cena e revela ser torcedor do Fluminense após título do Flamengo O pequeno João fez a revelação durante entrevista no gramado do Maracanã, na última quarta-feira (3) 04.12.25 9h11 Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 FUTEBOL Série A: após acesso, músicos fazem samba em homenagem ao Remo e 'provocam' o Paysandu Canção cita alguns jogadores, torcida e membros da diretoria azulina 03.12.25 16h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 CAMPEÃO BRASILEIRO Torcida do Flamengo faz festa em Belém após vitória e título do Brasileirão 2025 O gol da vitória foi marcado por Samuel Lino aos 36 minutos do primeiro tempo 04.12.25 0h29 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.12.25 7h00 AMOR AO LEÃO Remo recebe na sede pai e filho que viralizaram no jogo do acesso Everton ficou conhecido após ser atropelado por uma moto momentos antes de entrar no Mangueirão, quando descia do ônibus com o filho para assistir à partida decisiva 03.12.25 20h04