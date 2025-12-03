Capa Jornal Amazônia
São Paulo é punido pela Fifa com transfer ban por não pagar comissão a ex-empresário de Calleri

Estadão Conteúdo

O São Paulo foi punido pela Fifa com transfer ban e está impedido de registrar novos jogadores. A sanção publicada nesta quarta-feira, 3, se deu pelo não pagamento de uma comissão ao antigo empresário de Jonathan Calleri.

Ao Estadão, o clube informou que "existia divergência no valor cobrado pelo empresário do Calleri e, por isso o São Paulo esperou a decisão da Fifa, responsável pela intermediação". A entidade arbitrou o valor em US$ 1,2 milhão de dólares (aproximadamente R$ 5,3 milhões).

O São Paulo informou também que fará o pagamento entre hoje (quarta-feira) e o fim da semana. A informação foi publicada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Estadão.

Esta é a segunda vez que o São Paulo é punido com transfer ban em 2025. Em agosto, o clube sofreu foi punido após ser acionado na Fifa pelo Cerro Porteño, do Paraguai, por atraso no pagamento de parcelas referentes a contratação do meia Damián Bobadilla, comprado em dezembro de 2023 por aproximadamente R$ 15 milhões.

Na ocasião, a diretoria tricolor regularizou a situação ainda no mesmo dia após chegar a um acordo com o Cerro e pôde realizar a inscrição do lateral-direito Maílton, que já treinava com o restante do elenco e aguardava a regularização.

O São Paulo aguarda a abertura da janela de transferências, me janeiro, para iniciar uma reformulação no elenco. o clube planeja rejuvenescer o plantel e diminuir o número de atletas no departamento. Atualmente, são 10 jogadores fora de combate por lesão. Entre eles, Calleri, que se recupera de uma cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo.

