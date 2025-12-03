São Paulo e Corinthians brigam pelo 8º lugar no Brasileirão; entenda por que isso é importante Tanto o São Paulo quanto o Corinthians já não alcançam mais a pontuação das equipes que estão na zona de classificação para a Libertadores Redação O Liberal com informações da AE 03.12.25 11h03 São Paulo e Corinthians, embora não briguem pelo título do Brasileirão nem corram risco de rebaixamento, disputam a oitava colocação da competição. Faltando duas rodadas para o fim do campeonato, esta posição se tornou uma esperança de vaga na Copa Libertadores, podendo impactar diretamente a temporada 2026 dos clubes. Ambos os times paulistas não alcançam mais a pontuação das equipes que já estão na zona de classificação direta para a Libertadores. O tradicional G-6 foi estendido para G-7 após Flamengo e Palmeiras garantirem vaga na final do torneio continental, que teve o clube rubro-negro como campeão. Existe a possibilidade de o G-7 se tornar G-8. Isso ocorreria se Cruzeiro ou Fluminense, semifinalistas da Copa do Brasil, vencerem o torneio. Nesse cenário, as vagas para a Libertadores se estenderiam até o oitavo lugar, com os seis primeiros se classificando diretamente para a fase de grupos e os outros dois para a etapa preliminar. Situação do São Paulo na briga pela Libertadores A situação é mais confortável para o São Paulo, que já ocupa a oitava colocação, somando 48 pontos. Para garantir a posição, basta vencer o Internacional nesta quarta-feira e torcer para Corinthians e Red Bull Bragantino tropeçarem em seus confrontos. A equipe do técnico Hernán Crespo enfrenta um desafio anímico, vindo de uma goleada por 6 a 0 sofrida diante do Fluminense. Jogando na Vila Belmiro, o time precisará reagir. Na rodada final, o adversário será o Vitória, que luta contra o rebaixamento, em Salvador. Corinthians e a chance de vaga na Copa Libertadores O Corinthians, atualmente em nono com 46 pontos, também pode assegurar a classificação para a Libertadores caso vença a Copa do Brasil. O time alvinegro é semifinalista e disputará uma vaga na decisão contra o Cruzeiro, enquanto o outro finalista sairá do confronto entre Flu e Vasco. Para aumentar as chances no principal torneio da América, a equipe de Dorival precisa encerrar o Brasileirão em oitavo. Contudo, os paulistas podem poupar jogadores nos duelos contra o Fortaleza, no Castelão, e contra o já rebaixado Juventude, em Itaquera. A estratégia visa evitar lesões de atletas importantes que possam prejudicar o desempenho do time na Copa do Brasil. Impacto financeiro da classificação para a Libertadores A classificação para a Copa Libertadores tem um impacto financeiro direto no orçamento dos clubes para 2026. A premiação do torneio continental é significativamente maior, quase quatro vezes mais, do que a da Copa Sul-Americana. O Flamengo, campeão da Libertadores em 2025, recebeu R$ 129,3 milhões pelo título, acumulando R$ 179,4 milhões em todo o torneio. Em contraste, o Lanús, vencedor da Sul-Americana, faturou R$ 36,9 milhões após derrotar o Atlético-MG na final, somando aproximadamente R$ 56,5 milhões. Premiação da Libertadores em 2025 Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões) Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,1 milhões) Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 12,4 milhões) Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 37,7 milhões) Campeão: US$ 24 milhões (R$ 129,3 milhões) Premiação da Sul-Americana em 2025 Primeira fase: US$ 225 mil (R$ 1,2 milhão) para quem jogou em casa, e US$ 250 mil (R$ 1,4 milhão) para quem jogou fora Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 5,1 milhões) + US$ 115 mil por vitória (R$ 653 mil) Playoffs: US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões) Oitavas de final: US$ 600 mil (R$ 3,4 milhões) Quartas de final: US$ 700 mil (R$ 3,9 milhões) Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4,5 milhões) Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 11,3 milhões) Campeão: US$ 6,5 milhões (R$ 36,9 milhões) 