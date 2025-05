São Paulo divulga nova camisa na cor cinza; entenda o porquê

O São Paulo anunciou nesta sexta-feira o lançamento de uma nova camisa, inspirada na conquista do título do Campeonato Paulista de 1975. A peça terá como referência a cor cinza usada pelos goleiros naquela campanha vitoriosa.

"A camisa desse ano homenageia o inconfundível uniforme cinza usado pelos goleiros que defenderam o Tricolor na conquista do título do Campeonato Paulista de 1975", cita parte do texto em postagem nas redes sociais do clube.

A camisa tem estreia marcada: ela será usada no clássico deste domingo, diante do Palmeiras, em jogo agendado para a Arena Barueri. O goleiro Rafael vai atuar com o uniforme especial enquanto o restante dos jogadores também vão vestir a peça durante o aquecimento.

Com seis empates em sete rodadas, o São Paulo tem no confronto com o rival paulista a chance de buscar a sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro. Zubeldía ainda não definiu a equipe, mas a expectativa é sobre a condição do meia Oscar, que se recupera de lesão na parte posterior da coxa esquerda.