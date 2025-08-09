São Paulo derrota Vitória por 2 a 0 no MorumBis e chega ao 5º triunfo seguido no Brasileiro

Após a melancólica eliminação na Copa do Brasil diante do Athletico-PR, o São Paulo retomou a boa fase no Campeonato Brasileiro e enfileirou seu quinto triunfo seguido na competição ao vencer o vencer o Vitória por 2 a 0 neste sábado no MorumBis pela 19ª rodada. O time, que chegou a flertar com a zona de rebaixamento, chegou aos 28 pontos e agora se prepara para outro mata-mata. Na terça-feira, o time enfrenta colombiano Atlético Nacional, em Medellín, pela Libertadores.

Já o Vitória é o primeiro time fora da degola do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos, mas conta com mais partidas (19) do que as quatro equipes que estariam rebaixadas se fosse levada em conta a pontuação atual. O time perdeu uma invencibilidade de quatro jogos.

O time comandado por Hernán Crespo, embalado pela torcida, procurou impor seu ritmo de jogo desde o início no MorumBis. Ainda nos segundos iniciais, Ferreirinha invadiu a área pela esquerda e finalizou de pé direito. O São Paulo tinha mais posse de bola, mas enfrentava um adversário perigoso nos contra-ataques e nas bolas alçadas na área. O Vitória demonstrava disposição em conseguir sua primeira vitória fora de casa no Brasileiro.

O São Paulo chegou ao seu gol aos 19 minutos após Rodriguinho avançar à linha de fundo pela direita e cruzar para o centro da área, onde Bobadilla apareceu sozinho para abrir o placar e marcar pela segunda partida seguida no Brasileiro. O time baiano não ficou postado na defesa e buscava o ataque.

Aos 27, após um investida do Vitória, o VAR interveio e o árbitro Bruno Arleu de Araujo foi chamado para rever o lance de um possível pênalti, após desvio no braço de Ferraresi, que estava caído no gramado. Foi marcada falta do time baiano no lance.

O primeiro tempo terminou 1 a 0 para o time da casa, mas Bobadilla deixou claro que a eliminação na quarta-feira deixou marcas no São Paulo. "Temos que continuar com a mesma intensidade, concentração. Já aconteceu na eliminatória passada que não fizemos o gol, então temos que fazer o gol", afirmou o paraguaio na saída para o intervalo para o Première.

São Paulo e Vitória voltaram para a segunda etapa sem alterações, e o time baiano tentou pressionar o time da casa e quase chegou ao empate no primeiro minuto após uma boa jogada dos veteranos Romarinho e Osvaldo. Assim como no primeiro tempo, o São Paulo apresentava mais posse de bola e conseguiu chegar com mais perigo no ataque após a entrada de Luciano (pedido da torcida) e Luan. Os dois participaram da jogada concluída na trave por André Silva.

Aos 30 minutos, a torcida vibrou com a entrada de Lucas Moura no lugar de André Silva. Ele estava afastado dos campos desde o início de maio por conta de questões físicas.

O São Paulo conseguia atacar com eficiência por ambos os lados e com várias opções. Tanto que o segundo gol foi marcado em uma jogada construída pelos zagueiros. Após cobrança de escanteio, Ferraresi chutou cruzado para dentro da área, e Sabino apareceu de frente para o gol para desviar para as redes do goleiro Lucas Arcanjo.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 0 VITÓRIA

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Maik, Marcos Antônio (Luciano), Rodriguinho, Bobadilla (Pablo Maia) e Enzo Diaz (Patryck); Ferreira (Luan) e André Silva (Lucas Moura). Técnico: Hernán Crespo.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Edu (Cantalapiedra), Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Ricardo Ryller (Renzo López), Ronald Lopes e Romarinho (Fabri); Lucas Braga, Osvaldo (Rúben Rodrigues) e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille.

GOLS - Bobadilla, aos 19 minutos do primeiro tempo, e Sabino, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Zé Marcos, Ronald Lopes e Ramon (Vitória), Maik e Alan Franco (São Paulo).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araujo (RJ).

PÚBLICO: 39.283.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).