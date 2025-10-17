São Paulo definha, vê DM inflar e problemas se acumularem dentro e fora de campo Estadão Conteúdo 17.10.25 11h03 A derrota fora de casa para o Grêmio, por 2 a 0, não somente impediu o São Paulo de se aproximar ainda mais do G-6 do Brasileirão, como também escancarou a dificuldade de o time reagir em momentos importantes na temporada. A equipe de Hernán Crespo soma seis derrotas em sete partidas, incluindo a eliminação na Copa Libertadores. O São está na oitava colocação com 38 pontos, a cinco do Bahia, time que abre a zona de classificação direta para a Libertadores. Porém, não dá sinais de que vai brigar forte pela vaga e vê outras equipes, como o Vasco e o próprio Grêmio, se aproximando na tabela de classificação. Um dos principais problemas é a série de desfalques com a qual a comissão técnica tem de lidar. A viagem a Porto Alegre aconteceu com nove jogadores entregues ao departamento médico (Cédric Soares, Enzo Díaz, Dinenno, Luan, Rafael Toloi, Oscar, Calleri, Ryan Francisco e André Silva). Para piorar, o lateral-esquerdo Wendell se machucou com apenas dez minutos de partida. Os experientes Luiz Gustavo e Lucas Moura foram acionados durante a partida, mas a dupla ainda está adquirindo ritmo de jogo depois de longo período fora dos gramados e pouco pôde fazer na derrota para o Grêmio. Crespo admitiu dificuldade em manter a equipe competitiva com tantos problemas no elenco. "Estamos fazendo o melhor possível dentro do limite, estamos tentando nos adaptar ao que acontece no dia a dia e no São Paulo acontece muita coisa no dia a dia. Estamos fazendo o melhor possível até dezembro e ao final da temporada fazer um balanço do que podemos fazer", disse o treinador após a derrota para o Grêmio. Entre os casos que mais chamam atenção está a situação de Oscar. Fora desde julho, quando sofreu uma fratura nas vértebras, o camisa 8 vinha sendo preparado para voltar a atuar na reta final do Brasileirão, mas ainda não está à disposição porque sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda e precisou iniciar novo tratamento. Oscar chegou a ser relacionado para os compromissos diante de Fortaleza e Palmeiras, mas não saiu do banco de reservas. Anunciado como uma das principais contratações para 2025, o jogador sofre com problemas físicos e fez apenas 21 dos 56 jogos do time no ano, marcando dois gols no retorno ao clube. Em entrevista coletiva realizada no início da semana, o presidente Julio Casares chegou a ser questionado sobre o custo-benefício de Oscar. Ele afirmou que o camisa 8 foi "contratado com um pouco menos da metade aportada pelo patrocinador" e que a negociação foi responsável do ponto de vista financeiro. "Quando ele optou pelo São Paulo, era pretendido por dois outros grandes do Brasil. O fato de se contundir é um panorama esportivo e outros também sofrem com essas intercorrências por causa dos vários jogos, dos gramados ruins, sintéticos..." CASARES ALVO DA TORCIDA E JOGOS NA VILA BELMIRO Apesar das más atuações, o técnico Crespo tem recebido uma colher de chá dos torcedores, que voltam as atenções dos protestos para o presidente Julio Casares. No cargo desde 2021, o presidente acumulou trocas de treinadores - também viu Dorival Júnior pedir para sair e assumir a seleção - e não teve força no mercado para buscar jogadores importantes, como foi o caso de Marcos Leonardo. Foi também neste período que a dívida do São Paulo se aproximou da marca de R$ 1 bilhão. O clube viu a necessidade de vender jogadores da base a preços mais baixos, como o caso de William Gomes, para ampliar a geração de caixa e diminuir o impacto do "rombo" financeiro deixado pelo departamento de futebol neste ano. Casares também trabalha em um projeto rejeitado por boa parte da torcida que é a "venda" das categorias de base. Na prática, o clube pretende criar uma unidade de negócios para gerir o futebol de base do São Paulo, com administração separada da estrutura da associação civil. A ideia é vender 30% desta unidade para terceiros e manter 70% consigo. A promessa é de R$ 250 milhões em investimentos, dos quais R$ 50 milhões serão reservados para dívidas e R$ 200 milhões serão injetados no caixa da nova unidade de negócios, para a base. Atualmente, entre as fontes de receitas do São Paulo está a disponibilização do MorumBis para shows internacionais, prática que afeta diretamente o time de futebol. A equipe tricolor deve fazer quatro partidas na Vila Belmiro até o fim do ano por causa de apresentações musicais no estádio são-paulino. Duelos com Red Bull Bragantino e Flamengo já estão marcados para acontecer em Santos. O São Paulo volta a campo no domingo, às 18h30, quando enfrenta o Mirassol, fora de casa, pela 29ª rodada do Brasileirão. A partida promete não ser nada simples para o time tricolor. A equipe do interior paulista tem 49 pontos e busca uma vitória para se consolidar de vez no G-4 e encaminhar uma campanha histórica na competição. 