São Paulo define novo gerente de marketing; executivo já terá desafio

Aos poucos, o novo presidente Julio Casares vai delegando os cargos de sua diretoria para o triênio 2021, 2022 e 2023. Desta vez, Eduardo Toni, ex-diretor da LG, será o responsável pelo marketing do São Paulo. Inclusive, a empresa de eletrônicos era a patrocinadora do Tricolor entre 2004 e 2011, quando o executivo trabalhava na companhia.

A relação não para por aí. Em 2012, quando o São Paulo teve a fabricante de eletrônicos Semp Toshiba como patrocinador máster, Toni é quem esteve à frente nas tratativas e foi na apresentação da marca no clube. Julio Casares era o diretor de marketing do Tricolor na época.

E o novo dirigente do São Paulo já terá um desafio duro pela frente. Das sete empresas que patrocinam o clube, cinco terminam o contrato no final de dezembro de 2020 (Banco Inter, MRV, Urbano Alimentos, Betsul e Cartão de Todos). Apenas as empresas Cimentos Cauê e Gazin têm acordos mais longos. As duas vão ter parceria com o São Paulo pelo menos até março de 2021.

Há a expectativa do novo diretor iniciar a transição neste semana e já pensar nas renovações dos acordos. Outros objetivos são uma possível revitalização no sócio-torcedor e outras ações envolvendo a marca do São Paulo.