São Paulo contrata goleiro paraguaio Carlos Coronel para fazer 'sombra' a Rafael Estadão Conteúdo 03.01.26 16h17 O São Paulo anunciou neste sábado a contratação do goleiro Carlos Coronel, da seleção do Paraguai e que vinha atuando pelo New York Red Bulls, dos Estados Unidos. O jogador de 29 anos assinou contrato até 31 de dezembro de 2028, com possibilidade de prorrogação por mais um ano, caso cumpra as metas estabelecidas. O goleiro chega a custo zero ao São Paulo, já que seu contrato com o clube americano se encerrou no fim do ano passado. Ele terá a concorrência de Rafael, atualmente titular absoluto da meta tricolor, e do garoto Young. "Vou trabalhar com muito comprometimento para ajudar o São Paulo, que tem muita história, tradição e ídolos. Uma torcida que nunca abandona o time e é apaixonada pelo clube. O São Paulo remete a grandeza em todos os aspectos", afirmou o goleiro ao site oficial do São Paulo. "Agradeço pelas mensagens de carinho e boas-vindas que recebi da torcida pelas redes sociais." Nascido no Brasil, em Corumbá (MS), Coronel foi revelado pelo Red Bull Brasil e construiu a carreira no exterior, com passagens por Liefering e RB Salzburg, na Áustria, além do Philadelphia Union, também dos Estados Unidos. Desde 2023, Coronel defende a seleção paraguaia e busca integrar o grupo que disputará a Copa do Mundo - encerrou as Eliminatórias na reserva de Orlando Gill, do San Lorenzo. "Buscávamos um goleiro que, ainda jovem para os padrões da posição, tivesse experiência e capacidade técnica para defender nossa meta toda vez que for chamado. E entendemos que o Carlos tem esse perfil e vai nos ajudar muito", explicou o presidente Julio Casares. Coronel, que chegou a ser dispensado da base de Cotia quando tinha 15 anos, é o segundo reforço para o técnico Hernán Crespo na temporada que se inicia. O clube do Morumbis havia contratado o volante Danielzinho, de 31 anos, titular do Mirassol na excelente campanha no Campeonato Brasileiro. A equipe estreia no Campeonato Paulista no próximo dia 11, diante do próprio Mirassol. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC Carlos Coronel COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ricardo Gluck Paul comemora avanço da arbitragem no Pará e escudeto Fifa Presidente da FPF citou a importância no trabalho em conjunto e no fortalecimento do quadro de arbitragem no futebol paraense 04.01.26 10h00 Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 Futebol Em casa! Pikachu visita sede do Remo e ganha presente de Tonhão Jogador deu entrevista a um podcast do clube 02.01.26 19h53 Futebol Paysandu anuncia contratação de capitão do time sub-20 da Tuna Luso Henrico é volante é ajudou a Águia do Souza a conquistar o Campeonato Paraense neste ano. 02.01.26 19h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 FUTEBOL Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais 04.01.26 8h00 REFORÇO Patrick de Paula, do Botafogo, é o novo reforço do Remo para 2026 Os dois times irão dividir o pagamento do salário do jogador ao longo de 2026 03.01.26 18h11 FUTEBOL Técnico do Remo manda mensagem aos torcedores: 'se sentirão orgulhosos da nossa equipe' Juan Carlos Osorio afirmou que seu objetivo é criar um time que compita e tente dominar cada jogo 04.01.26 10h57