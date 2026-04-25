São Paulo bate Mirassol com brilho de Luciano, reage no Brasileirão e alivia pressão em Roger Estadão Conteúdo 25.04.26 23h22 O São Paulo voltou a encontrar o caminho da vitórias no Brasileirão 2026. Neste sábado, 25, o tricolor paulista venceu o Mirassol por 1 a 0 em duelo válido pela 13ª rodada da competição, em Campinas. Luciano marcou o gol da vitória tricolor, na reta final do segundo tempo no Brinco de Ouro, já que o MorumBis está indisponível devido ao show do artista The Weeknd. Com o resultado, o São Paulo engata a segunda vitória seguida na temporada, mas volta a triunfar no Brasileirão depois de duas derrotas. A equipe de Roger Machado, que novamente foi hostilizado pela torcida antes e durante o jogo, vai aos 23 pontos e mantém a quarta posição na tabela. Já o Mirassol continua com nove pontos na zona de rebaixamento, na 18ª posição. No primeiro tempo, o São Paulo ficou mais com a bola, chutou a gol e criou chances, mas, assim como tem sido desde que Roger Machado chegou, sem efetividade e abusando dos cruzamentos. Na etapa final, o Mirassol chegou a assustar mais o gol de Rafael, mas novamente o tricolor paulista foi quem criou as melhores chances, com Luciano e Artur principalmente. No momento em que a torcida começava a vaiar Roger Machado ao perder a paciência com o técnico, Wendell acertou um cruzamento e Luciano subiu para completar de cabeça e fazer o gol tricolor. O Mirassol ainda teve a chance do empate, mas Tiquinho Soares desperdiçou um gol feito. Esse foi o oitavo gol de Luciano no ano, o quarto nos últimos quatro jogos e o 66º do camisa 10 pelo São Paulo em Campeonatos Brasileiros, deixando ninguém menos do que Rogério Ceni para trás e se tornando o terceiro maior artilheiro da história do clube. À frente de Luciano estão apenas Serginho Chulapa (83) e Luis Fabiano (108). O São Paulo volta a jogar na terça-feira, na Colômbia, contra o Millonarios pela Copa Sul-Americana, às 21h30 (Brasília). Já o Mirassol recebe o Always Ready, em casa, pela Libertadores na quarta-feira, às 19h30. FICHA TÉCNICA SÃO PAULO 1 X 0 MIRASSOL SÃO PAULO - Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Sabino e Wendell; Danielzinho e Bobadilla (Luan); Artur, Luciano (Dória) e Cauly (Lucca); Calleri. Técnico: Roger Machado. MIRASSOL- Walter; João Victor, Lucas Oliveira (Tiquinho Soares), Willian Machado; Igor Formiga, Reinaldo, Aldo Filho (Neto Moura), Eduardo (Everton Galdino) e Shaylon (Denilson); Alesson (Edson Carioca) e André Luis. Técnico: Rafael Guanaes GOL - Luciano, aos 30 do 2º tempo ÁRBITRO - Raphael Claus (SP-FIFA). CARTÕES AMARELOS - Danielzinho (SPA); Aldo Filho (MIR) PÚBLICO - 15.700 torcedores. RENDA - R$ 1.087.398,00 LOCAL - Brinco de Ouro, em Campinas Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC Mirassol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE C Após goleada do Paysandu, Gabriel Mesquita destaca atuação e projeta próximos jogos Goleiro bicolor foi um dos destaques da equipe no jogo, com defesas importantes 25.04.26 20h27 futebol Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada 25.04.26 19h08 baixas Remo perde Taliari por lesão na coxa e Vitor Bueno também é desfalque contra o Cruzeiro O time azulino informou que o atacante teve uma lesão grau III A, enquanto o meia voltou a sentir a panturrilha 24.04.26 13h29 futebol Lateral do Paysandu avalia desempenho e projeta duelo difícil contra o Itabaiana na Série C Bonifazi destacou a evolução do time e disse que ajustes na defesa e no ataque são questões do dia a dia 24.04.26 12h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo perde mais uma em casa e pode descer à lanterna da Série A Um ponto da Chapecoense e os azulinos seguram a temida lanterna do Brasileirão 25.04.26 18h15 BRASILEIRÃO Com apoio da torcida no Baenão, Remo quer reagir na Série A contra o Cruzeiro Leão azulino busca encerrar jejum e aposta no fator casa diante de rival direto contra o Z-4 25.04.26 8h00 Futebol Pressionado, Paysandu enfrenta Itabaiana-SE fora de casa em busca de afirmação na Série C Papão tenta melhorar desempenho ofensivo e somar pontos para subir na tabela; duelo será neste sábado, em Sergipe 25.04.26 8h00 lembrança Ronaldinho Gaúcho brinca com ex-Paysandu em documentário: 'Rindo da cara desse trouxa' Rodrio Alvim, ex-lateral bicolor, é testemunha de "profecia" de R10 lembrada em série documental 24.04.26 9h58