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São Paulo bate Mirassol com brilho de Luciano, reage no Brasileirão e alivia pressão em Roger

Estadão Conteúdo

O São Paulo voltou a encontrar o caminho da vitórias no Brasileirão 2026. Neste sábado, 25, o tricolor paulista venceu o Mirassol por 1 a 0 em duelo válido pela 13ª rodada da competição, em Campinas.

Luciano marcou o gol da vitória tricolor, na reta final do segundo tempo no Brinco de Ouro, já que o MorumBis está indisponível devido ao show do artista The Weeknd.

Com o resultado, o São Paulo engata a segunda vitória seguida na temporada, mas volta a triunfar no Brasileirão depois de duas derrotas. A equipe de Roger Machado, que novamente foi hostilizado pela torcida antes e durante o jogo, vai aos 23 pontos e mantém a quarta posição na tabela.

Já o Mirassol continua com nove pontos na zona de rebaixamento, na 18ª posição.

No primeiro tempo, o São Paulo ficou mais com a bola, chutou a gol e criou chances, mas, assim como tem sido desde que Roger Machado chegou, sem efetividade e abusando dos cruzamentos.

Na etapa final, o Mirassol chegou a assustar mais o gol de Rafael, mas novamente o tricolor paulista foi quem criou as melhores chances, com Luciano e Artur principalmente.

No momento em que a torcida começava a vaiar Roger Machado ao perder a paciência com o técnico, Wendell acertou um cruzamento e Luciano subiu para completar de cabeça e fazer o gol tricolor.

O Mirassol ainda teve a chance do empate, mas Tiquinho Soares desperdiçou um gol feito.

Esse foi o oitavo gol de Luciano no ano, o quarto nos últimos quatro jogos e o 66º do camisa 10 pelo São Paulo em Campeonatos Brasileiros, deixando ninguém menos do que Rogério Ceni para trás e se tornando o terceiro maior artilheiro da história do clube. À frente de Luciano estão apenas Serginho Chulapa (83) e Luis Fabiano (108).

O São Paulo volta a jogar na terça-feira, na Colômbia, contra o Millonarios pela Copa Sul-Americana, às 21h30 (Brasília). Já o Mirassol recebe o Always Ready, em casa, pela Libertadores na quarta-feira, às 19h30.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 0 MIRASSOL

SÃO PAULO - Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Sabino e Wendell; Danielzinho e Bobadilla (Luan); Artur, Luciano (Dória) e Cauly (Lucca); Calleri. Técnico: Roger Machado.

MIRASSOL- Walter; João Victor, Lucas Oliveira (Tiquinho Soares), Willian Machado; Igor Formiga, Reinaldo, Aldo Filho (Neto Moura), Eduardo (Everton Galdino) e Shaylon (Denilson); Alesson (Edson Carioca) e André Luis. Técnico: Rafael Guanaes

GOL - Luciano, aos 30 do 2º tempo

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP-FIFA).

CARTÕES AMARELOS - Danielzinho (SPA); Aldo Filho (MIR)

PÚBLICO - 15.700 torcedores.

RENDA - R$ 1.087.398,00

LOCAL - Brinco de Ouro, em Campinas

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