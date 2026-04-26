Roger Machado vê vitória estratégica do São Paulo e admite relação 'estremecida' com torcida Estadão Conteúdo 26.04.26 0h06 A vitória do São Paulo por 1 a 0 sobre o Mirassol, no Brinco de Ouro, foi tratada por Roger Machado como um resultado de estratégia e execução. Após o jogo, o treinador valorizou o comportamento da equipe e reconheceu que ainda busca reconstruir a relação com a torcida tricolor. "A relação está estremecida (risos). A gente precisa consertar e vamos consertar", afirmou. Para Roger, o resultado tem peso importante na campanha. "É uma vitória que nos dá uma folga, nos recoloca no bloco da frente. Não vencemos qualquer equipe, o Mirassol é muito bem treinado." O técnico destacou o controle do jogo ao longo da partida, mesmo com oscilações na etapa final. "Conseguimos controlar o adversário e ter volume. Em um momento do segundo tempo, erramos bolas simples, e a parte emocional acabou entrando junto com a tática", analisou. Segundo ele, o gol de Luciano, já na reta final, saiu no momento ideal, diante de um cenário previsto. "O Mirassol abriu uma linha de cinco, com jogadores fortes na frente. A gente imaginava que teria muito cruzamento, como aconteceu. Nem todo jogo será brilhante, mas hoje vencemos pelo duelo e pela estratégia que os jogadores seguiram à risca." Roger também comentou a recepção da torcida, que chegou a demonstrar impaciência durante o jogo, mas apoiou até o fim. O treinador citou o contexto desde sua chegada ao clube e a identificação com o trabalho anterior. "Parte disso tem a ver com o contexto da minha chegada e a admiração pelo antigo treinador. Mas hoje o torcedor transformou um estádio que não é nosso como se fosse nossa casa. Isso fez diferença", disse. Por fim, o comandante reforçou que os resultados tendem a mudar o ambiente ao redor da equipe. "O torcedor quer o gol rápido, é natural. Quando não sai, vem a cobrança. Mas as vitórias e as boas atuações vão diminuindo essa resistência. Hoje saio feliz pela vitória, pela atuação e pelo apoio que tivemos." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC Roger Machado COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE C Após goleada do Paysandu, Gabriel Mesquita destaca atuação e projeta próximos jogos Goleiro bicolor foi um dos destaques da equipe no jogo, com defesas importantes 25.04.26 20h27 futebol Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada 25.04.26 19h08 baixas Remo perde Taliari por lesão na coxa e Vitor Bueno também é desfalque contra o Cruzeiro O time azulino informou que o atacante teve uma lesão grau III A, enquanto o meia voltou a sentir a panturrilha 24.04.26 13h29 futebol Lateral do Paysandu avalia desempenho e projeta duelo difícil contra o Itabaiana na Série C Bonifazi destacou a evolução do time e disse que ajustes na defesa e no ataque são questões do dia a dia 24.04.26 12h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Medina e Luana ficam com o vice em Margaret River em noite de decisões brasileiras na WSL 26.04.26 0h41 Futebol Condé aponta falta de eficiência e improvisos após nova derrota do Remo Técnico vê evolução no desempenho, mas lamenta erros nas finalizações e impacto de desfalques na equipe 25.04.26 21h41 Roger Machado vê vitória estratégica do São Paulo e admite relação 'estremecida' com torcida 26.04.26 0h06 Botafogo não garante permanência de Danilo, e volante admite ansiedade por vaga na Copa 25.04.26 22h58