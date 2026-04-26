Roger Machado vê vitória estratégica do São Paulo e admite relação 'estremecida' com torcida

A vitória do São Paulo por 1 a 0 sobre o Mirassol, no Brinco de Ouro, foi tratada por Roger Machado como um resultado de estratégia e execução. Após o jogo, o treinador valorizou o comportamento da equipe e reconheceu que ainda busca reconstruir a relação com a torcida tricolor.

"A relação está estremecida (risos). A gente precisa consertar e vamos consertar", afirmou. Para Roger, o resultado tem peso importante na campanha. "É uma vitória que nos dá uma folga, nos recoloca no bloco da frente. Não vencemos qualquer equipe, o Mirassol é muito bem treinado."

O técnico destacou o controle do jogo ao longo da partida, mesmo com oscilações na etapa final. "Conseguimos controlar o adversário e ter volume. Em um momento do segundo tempo, erramos bolas simples, e a parte emocional acabou entrando junto com a tática", analisou.

Segundo ele, o gol de Luciano, já na reta final, saiu no momento ideal, diante de um cenário previsto. "O Mirassol abriu uma linha de cinco, com jogadores fortes na frente. A gente imaginava que teria muito cruzamento, como aconteceu. Nem todo jogo será brilhante, mas hoje vencemos pelo duelo e pela estratégia que os jogadores seguiram à risca."

Roger também comentou a recepção da torcida, que chegou a demonstrar impaciência durante o jogo, mas apoiou até o fim. O treinador citou o contexto desde sua chegada ao clube e a identificação com o trabalho anterior.

"Parte disso tem a ver com o contexto da minha chegada e a admiração pelo antigo treinador. Mas hoje o torcedor transformou um estádio que não é nosso como se fosse nossa casa. Isso fez diferença", disse.

Por fim, o comandante reforçou que os resultados tendem a mudar o ambiente ao redor da equipe. "O torcedor quer o gol rápido, é natural. Quando não sai, vem a cobrança. Mas as vitórias e as boas atuações vão diminuindo essa resistência. Hoje saio feliz pela vitória, pela atuação e pelo apoio que tivemos."