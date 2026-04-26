Medina e Luana ficam com o vice em Margaret River em noite de decisões brasileiras na WSL Estadão Conteúdo 26.04.26 0h41 Gabriel Medina voltou a Margaret River, palco de uma de sua última conquista no circuito mundial, mas desta vez ficou com o vice-campeonato. O brasileiro foi superado pelo australiano George Pittar na final da etapa australiana da World Surf League. Medina começou melhor a bateria decisiva e chegou a liderar na primeira metade, mantendo consistência nas ondas iniciais. No entanto, Pittar encontrou a melhor condição do dia na reta final e arrancou uma nota 9, que mudou o rumo da disputa. Com a virada, o australiano confirmou o título ao somar 15,17 pontos contra 12,46 de Medina. O resultado marca a primeira conquista de Pittar em finais no circuito, em uma etapa em que também eliminou outros dois campeões brasileiros, incluindo Ítalo Ferreira. Antes da decisão, Medina havia avançado ao bater o também brasileiro Samuel Pupo na semifinal. No feminino, o Brasil também esteve perto do título com Luana Silva, que terminou a etapa na segunda colocação. A surfista chegou embalada à decisão após superar a campeã mundial Caitlin Simmers na semifinal. Na final, porém, Luana encontrou dificuldades diante da norte-americana Lakey Peterson, que controlou a bateria desde o início e garantiu o título. Mesmo com o vice, a brasileira soma mais um bom resultado e segue em ascensão no circuito. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave surfe Margaret River Gabriel Medina COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE C Após goleada do Paysandu, Gabriel Mesquita destaca atuação e projeta próximos jogos Goleiro bicolor foi um dos destaques da equipe no jogo, com defesas importantes 25.04.26 20h27 futebol Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada 25.04.26 19h08 baixas Remo perde Taliari por lesão na coxa e Vitor Bueno também é desfalque contra o Cruzeiro O time azulino informou que o atacante teve uma lesão grau III A, enquanto o meia voltou a sentir a panturrilha 24.04.26 13h29 futebol Lateral do Paysandu avalia desempenho e projeta duelo difícil contra o Itabaiana na Série C Bonifazi destacou a evolução do time e disse que ajustes na defesa e no ataque são questões do dia a dia 24.04.26 12h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Medina e Luana ficam com o vice em Margaret River em noite de decisões brasileiras na WSL 26.04.26 0h41 Futebol Condé aponta falta de eficiência e improvisos após nova derrota do Remo Técnico vê evolução no desempenho, mas lamenta erros nas finalizações e impacto de desfalques na equipe 25.04.26 21h41 Roger Machado vê vitória estratégica do São Paulo e admite relação 'estremecida' com torcida 26.04.26 0h06 Botafogo não garante permanência de Danilo, e volante admite ansiedade por vaga na Copa 25.04.26 22h58