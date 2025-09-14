São Paulo bate Botafogo e mantém embalo dentro de campo enquanto é lesado por Casares fora dele Estadão Conteúdo 14.09.25 20h03 O São Paulo venceu o Botafogo por 1 a 0 neste domingo, no MorumBis, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Dinenno, aos 6 minutos de jogo, marcou o gol tricolor na partida. Com o resultado, o São Paulo vai aos 35 pontos e se mantém firme na briga por uma vaga na próxima Libertadores na sétima colocação do Brasileirão. O Botafogo segue em sexto com também 35 pontos, mas dois jogos a menos que o tricolor. A vitória também encerra um tabu de cinco anos nesta rivalidade. Foi o primeiro triunfo tricolor em cinco anos contra o Botafogo. De lá para cá, eram cinco derrotas e cinco empates em 10 jogos contra o Glorioso. Se fora de campo a gestão de Julio Casares insiste em prejudicar o clube e desanimar o torcedor com falta de transparência, vendas de joias da base por preços irrisórios e aumento exponencial de sua dívida - que se aproxima do R$ 1 bilhão -, dentro das quatro linhas Hernán Crespo dá novamente uma resposta aos diversos problemas que são colocados na frente dele. Desta vez, era o desfalcadíssimo ataque. E foi do jogador que seria a quarta opção como centroavante que veio a solução. Dinenno abriu o placar logo aos 6 minutos de jogo. O argentino, titular apenas por conta das lesões de Calleri, Ryan Francisco e André Silva, aproveitou um cruzamento de Enzo Díaz, se antecipou à zaga e tocou para o fundo das redes. O argentino não marcava um gol desde agosto de 2024, quando ainda atuava no Cruzeiro. Desde então, ele havia feito apenas 12 jogos por conta de uma grave lesão no joelho. E agora marcou pela primeira vez com a camisa tricolor. O ritmo do São Paulo baixou no primeiro tempo, mas o Botafogo, ainda ferido pela eliminação da Copa do Brasil no meio de semana para o Vasco e repleto de reservas, não conseguiu impor-se no campo. Enzo Díaz ainda chegou a acertar a trave em uma cobrança de falta para o tricolor. Na etapa final, novamente domínio dos mandantes. Davide Ancelotti tentou mudar o time, mas as alterações não surtiram o efeito desejado. Mesmo assim, o Botafogo chegou a quase empatar e levou perigo ao gol de Rafael. Enquanto isso, o São Paulo quase chegou ao segundo gol com Rigoni, que fez sua reestreia no clube vindo do banco de reservas. O argentino, já nos acréscimos, saiu na cara do goleiro e chutou na trave, quase ampliando o placar. O São Paulo volta a campo na quinta-feira, no Equador, no duelo de ida das quartas de final da Libertadores contra a LDU, às 19h30. Já o Botafogo recebe o Mirassol no Nilton Santos na quarta-feira, às 19h30, em jogo atrasado do Brasileirão. FICHA TÉCNICA: SÃO PAULO 1 x 0 BOTAFOGO BOTAFOGO: Neto (Léo Linck); Vitinho, David Ricardo, Kaio e Marçal (Cuiabano); Danilo, Newton (Marlon Freitas), Allan (Matheus Martins) e Savarino; Jeffinho (Correa) e Chris Ramos Técnico: Davide Ancelotti. SÃO PAULO: Rafael; Tolói, Sabino e Alan Franco (Arboleda); Cedric, Pablo Maia, Alisson (Marcos Antônio), Enzo Díaz (Wendell) e Rodriguinho (Luan); Tapia e Dinenno (Rigoni). Técnico: Hernán Crespo. GOL: Dinenno, aos 6 do 1º tempo. ÁRBITRO: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO). CARTÕES AMARELOS: Alan Franco, Marcos Antônio, Tapia (SPA); David Ricardo (BOT). PÚBLICO: 38.713 torcedores. RENDA: R$ 1.807.524,00. LOCAL: MorumBis, em São Paulo (SP). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro São Paulo Botafogo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 