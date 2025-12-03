São Paulo aproveita Inter destroçado para vencer na Vila e ainda sonhar com G-8 no Brasileirão Estadão Conteúdo 03.12.25 22h27 O São Paulo venceu o Internacional por 3 a 0 pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado, combinado com a derrota do Corinthians para o Fortaleza, deixa os são-paulinos na oitava posição, que pode garantir a vaga na fase preliminar da Libertadores. Para isso, é preciso que Fluminense ou Cruzeiro vença a Copa do Brasil, abrindo a oitava vaga. Sem brilhantismo, o São Paulo se valeu da apatia do Internacional, que agora vê agravar o risco de rebaixamento e não depende apenas de si para se salvar. Sabino abriu o placar em lance de bola parada. Maik ampliou, contando com desvio da defesa colorada. No segundo tempo, Luciano também marcou. A vitória reanima o São Paulo após a goleada sofrida para o Fluminense. O time agora encerra o Brasileirão contra o Vitória, no Barradão. Já o Internacional recebe o Red Bull Bragantino, no Beira-Rio. Os jogos ocorrem no domingo, às 16h. Os primeiros movimentos foram do São Paulo, com duas chances perdidas por Luciano com menos de quatro minutos de jogo. O time de Hernán Crespo conseguia infiltrar na defesa colorada com facilidade, mesmo com três zagueiros no lado adversário. Com o tempo, porém, as chances são-paulinas minguaram. O time tinha mais posse de bola, mas sem criar novas oportunidades. Foi preciso da bola parada. Ferreirinha cobrou falta, e Sabino subiu mais que os colorados para cabecear em direção ao chão, longe de Rochet, e abrir o placar. O Inter só chegou depois de já ter desvantagem. Bernabei recebeu lançamento nas costas da defesa do São Paulo e driblou Rafael. Ele chutou para o gol vazio, mas Maik salvou quase em cima da linha. O time gaúcho não conseguiu ter novas chances que assustassem o São Paulo. Ainda assim, a equipe tentou ocupar mais o campo ofensivo, o que acabou virando uma armadilha. Em contra-ataque, os são-paulinos ampliaram com Maik, que chutou de fora da área e contou com desvio em Juninho para que Rochet não tivesse chances. Abel Braga tentou a entrada de Borré no lugar de Juninho, para aumentar a ofensividade. Não funcionou. Foi o São Paulo que atacou e, com dois minutos, fez o terceiro. Marcos Antônio lançou para Luciano, já dentro da área. O camisa 10 encontrou Rochet já no chão e humilhou o goleiro com uma cavadinha. A partir dos 15 minutos do segundo tempo, o São Paulo entregou a bola para o Internacional e apenas administrava o placar. Ainda assim, os colorados pouco faziam, mesmo que mantivessem a posse no campo de ataque. Sob gritos são-paulinos de "arerê, o Inter vai jogar a Série B", o time gaúcho não convertia em nada a posse de bola e justificou, em campo, a situação que vive na tabela. No banco, alguns colorados choravam. Na arquibancada, a torcida do Inter manteve a cantoria em apoio ao clube. Os são-paulinos devolviam com "olé" na troca de passes do time mandante. O disco colorado mudou, nos minutos finais, para gritos de "vergonha". O time fez jus, sem agir até o apito final. FICHA TÉCNICA SÃO PAULO 3 X 0 INTERNACIONAL SÃO PAULO - Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco (Arboleda) e Sabino; Maik, Luiz Gustavo, Bobadilla (Alisson), Marcos Antônio (Pablo Maia) e Ferreirinha (Lucca); Luciano (Pedro Ferreira) e Tapia. Técnico: Hernán Crespo. INTERNACIONAL - Rochet; Aguirre, Mercado, Vitão, Juninho (Borré) e Bernabei; Thiago Maia (Richard), Bruno Gomes, Alan Rodríguez (Ricardo Mathias) e Alan Patrick (Bruno Henrique); Vitinho (Bruno Tabata). Técnico: Abel Braga. GOLS - Sabino, aos 21, e Mayk, aos 47 minutos do primeiro tempo; Luciano, aos 2 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Bruno Arleu Araújo (RJ). CARTÃO AMARELO - Bobadilla (São Paulo); Gabriel Mercado e Vitão (Internacional). PÚBLICO - 7.309 presentes. RENDA - Não disponível. LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP). 