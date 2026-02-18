São Paulo apresenta o meia Cauly, quinto reforço do time para a temporada Cauly vai vestir a camisa 80 Estadão Conteúdo 18.02.26 18h29 Jogador tem contrato até 31 de dezembro (Reprodução / Instagram @saopaulofc) O meia Cauly foi apresentado nesta quarta-feira como o quinto reforço do São Paulo para a temporada. Contratado por empréstimo do Bahia, o jogador, de 30 anos, não escondeu o entusiasmo com a nova oportunidade na carreira. "É uma sensação de muita felicidade. É uma honra muito grande fazer parte deste grupo e vestir essa camisa. Agradeço à diretoria do São Paulo pelos esforços para concretizar a minha contratação. Quando o São Paulo te chama, você não pensa duas vezes", afirmou o atleta. Cauly vai vestir a camisa 80 e tem contrato até 31 dezembro. "Venho acompanhando os últimos jogos e é inegável a qualidade que o grupo tem. São jogadores de muita capacidade. Chego para ajudar com as minhas características, agregar ao elenco e contribuir para que a equipe evolua ainda mais", disse o meia. Natural de Porto Seguro (BA), Cauly se mudou ainda criança para a Alemanha. "Vivi essa experiência muito cedo, de ir para outro país e conhecer uma nova cultura. A Alemanha é um país de muita disciplina, e cresci dentro dessa mentalidade. Isso me ajudou muito, tanto pela ética de trabalho quanto pela parte tática e técnica. Carrego esse aprendizado ao longo da minha carreira. Cresci como pessoa e como jogador, e tenho um pouco desse jeito alemão comigo." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC Cauly COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Um dos líderes do grupo, zagueiro do Paysandu pede apoio da torcida contra a Tuna no Parazão Zagueiro Castro falou da relação com a molecada da base, os desafios da equipe o clima de 'revanche' diante da Tuna, com o apoio da Fiel 18.02.26 18h44 FUTEBOL Veja como fazer o cadastro da biometria facial para jogos do Remo e do Paysandu no Mangueirão Seel adquiriu 106 leitores de reconhecimento facial que já foram instalados nas catracas do Colosso do Bengui 18.02.26 15h36 Futebol Paraense inicia oitava temporada na Coreia do Sul e busca marca histórica Atacante Willyan está a um gol de alcançar 100 participações diretas e mira retorno do Suwon à elite 18.02.26 15h09 Futebol Remo encaminha contrato em definitivo com meia Diego Hernandez; saiba detalhes Segundo informação do ge, confirmada pela reportagem de O Liberal, negociação aguarda o ‘sim’ do jogador para ser concretizada. 18.02.26 14h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia e Remo duelam em Marabá por vaga na semifinal do Parazão Confronto único no Zinho Oliveira abre as quartas de final; vencedor enfrenta Cametá ou Santa Rosa 18.02.26 7h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (18/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 18.02.26 7h00 futebol Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá Leão Azul encara o Azulão pelas quartas de final do Parazão na próxima quarta-feira (18), no Zinho de Oliveira 17.02.26 12h52 relação estremecida Lateral do Remo faz duras críticas a Osorio: 'Achou que eu era moleque' Em uma live realizada no canal do jornalista Abner Luiz, Sávio afirmou ter sido desrespeitado pelo atual treinador azulino, Juan Carlos Osorio 17.02.26 19h10