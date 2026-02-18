Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

São Paulo apresenta o meia Cauly, quinto reforço do time para a temporada

Cauly vai vestir a camisa 80

Estadão Conteúdo
Jogador tem contrato até 31 de dezembro (Reprodução / Instagram @saopaulofc)

O meia Cauly foi apresentado nesta quarta-feira como o quinto reforço do São Paulo para a temporada. Contratado por empréstimo do Bahia, o jogador, de 30 anos, não escondeu o entusiasmo com a nova oportunidade na carreira.

"É uma sensação de muita felicidade. É uma honra muito grande fazer parte deste grupo e vestir essa camisa. Agradeço à diretoria do São Paulo pelos esforços para concretizar a minha contratação. Quando o São Paulo te chama, você não pensa duas vezes", afirmou o atleta.

Cauly vai vestir a camisa 80 e tem contrato até 31 dezembro. "Venho acompanhando os últimos jogos e é inegável a qualidade que o grupo tem. São jogadores de muita capacidade. Chego para ajudar com as minhas características, agregar ao elenco e contribuir para que a equipe evolua ainda mais", disse o meia.

Natural de Porto Seguro (BA), Cauly se mudou ainda criança para a Alemanha. "Vivi essa experiência muito cedo, de ir para outro país e conhecer uma nova cultura. A Alemanha é um país de muita disciplina, e cresci dentro dessa mentalidade. Isso me ajudou muito, tanto pela ética de trabalho quanto pela parte tática e técnica. Carrego esse aprendizado ao longo da minha carreira. Cresci como pessoa e como jogador, e tenho um pouco desse jeito alemão comigo."

futebol

São Paulo FC

Cauly
Esportes
