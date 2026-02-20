São Paulo anuncia renovação de contrato do atacante Luciano até dezembro de 2028 Identificado com a torcida, o camisa 10 comemorou a continuidade da trajetória no clube Estadão Conteúdo 20.02.26 15h27 Luciano, São Paulo (Alex Silva / Lancepress!) O São Paulo garantiu a permanência de um de seus principais nomes do elenco. O clube acertou a renovação contratual do atacante Luciano até 31 de dezembro de 2028, com metas previstas que podem estender o acordo automaticamente por mais uma temporada, até o fim de 2029. "O São Paulo acertou a renovação do contrato de Luciano até 31 de dezembro de 2028, com metas estipuladas para uma prorrogação automática até 31 de dezembro de 2029", escreveu o clube em seu perfil no X. Identificado com a torcida, o camisa 10 comemorou a continuidade da trajetória no clube do Morumbi e destacou o vínculo emocional criado ao longo dos anos. "O que me deixa mais feliz é ouvir que o Luciano é intenso como um torcedor dentro do campo, que o Luciano representa o sentimento dos são-paulinos. Vivi momentos que vão ficar pra sempre na memória, na minha e da minha família, e quero continuar escrevendo essa história", disse Luciano. Para a diretoria, a renovação simboliza a valorização de um atleta que alia desempenho e liderança. O presidente Harry Massis Júnior ressaltou a importância do atacante no planejamento esportivo. "Luciano é um pilar do nosso elenco. Tem números consistentes desde que chegou ao clube, conquistou o respeito do torcedor são-paulino e com certeza continuará colaborando para os objetivos do clube. É uma satisfação garantir a permanência dele por mais tempo", comentou. No mesmo tom, o executivo de futebol Rui Costa apontou que a decisão vai além das estatísticas. "A renovação do Luciano foi referendada por ele próprio, no dia a dia. Dentro de campo, com números representativos, e fora dele, com uma posição de liderança cada vez mais acentuada dentro do nosso grupo. Ter jogadores com esse grau de identificação com o torcedor é algo que consideramos preponderante", avaliou. Luciano chegou ao São Paulo em agosto de 2020, após passagem pelo Grêmio, e não demorou a se destacar. Logo em sua primeira temporada, terminou como artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 18 gols, dividindo o posto com Claudinho, então no Red Bull Bragantino. Desde então, construiu números expressivos: são 330 partidas disputadas e 105 gols marcados com a camisa tricolor, além de 33 assistências. O atacante já figura como o 18º maior artilheiro da história do clube e ocupa o terceiro lugar entre os goleadores do São Paulo neste século, atrás apenas de Luis Fabiano e Rogério Ceni. O atacante foi decisivo na conquista do Campeonato Paulista de 2021, ao marcar na final contra o Palmeiras, e ajudou o clube a levantar os inéditos troféus da Copa do Brasil, em 2023, e da Supercopa Rei, em 2024. 