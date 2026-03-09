São Paulo anuncia a saída do técnico Hernán Crespo mesmo brigando no topo do Brasileirão Também deixam o clube os auxiliares Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz e o preparador de goleiros Gustavo Nepote", oficializou o São Paulo. Estadão Conteúdo 09.03.26 14h52 Crespo está pressionado após jogos ruins (Rubens Chiri/saopaulofc.net) O São Paulo passou os últimos sete dias se preparando para o retorno do Brasileirão, mostrando-se estar em paz na temporada. Nesta segunda-feira, porém, o clube surpreendeu ao anunciar a saída do argentino Hernán Crespo e toda sua comissão técnica, mostrando que a boa campanha no Nacional, no qual perde a liderança ao Palmeiras no saldo de gols (ambos somam 10 pontos), não foi suficiente pela manutenção do treinador. Crespo foi bastante cobrado no Paulistão, no qual o São Paulo amargou resultados irregulares e só buscou a vaga às quartas no fim. Levou o time à semifinal, na qual caiu por 2 a 1 diante do campeão Palmeiras. Mas, suas declarações de que a equipe brigaria apenas para não cair no Brasileirão deixaram a relação com os dirigentes estremecida. Uma reunião nesta segunda-feira selou o fim da parceria. Depois de bancar a permanência do comandante, a reviravolta veio nesta segunda-feira. "O São Paulo Futebol Clube definiu nesta segunda-feira (09) a saída do técnico Hernán Crespo. Também deixam o clube os auxiliares Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz e o preparador de goleiros Gustavo Nepote", oficializou o São Paulo. Crespo foi o responsável por acabar com o jejum de títulos do clube em sua primeira passagem, ao superar o Palmeiras na final de 2021. Nesta volta, ele prometera completar metas que deixou para trás quando saiu. Contudo, jamais se firmou no comando tricolor, sempre alternando altos e baixos. Ele estava no clube para esta segunda passagem desde julho de 2025. Sai com 99 partidas disputadas, com 45 vitórias, 26 empates e 28 derrotas. Neste ciclo foram 46 jogos, com 21 triunfos, 7 empates e 18 derrotas, queda de rendimento de 52,94% para 50,72% em relação às duas passagens. "O São Paulo deseja sucesso para Hernán Crespo e sua comissão técnica na sequência de suas carreiras", completou o clube. Por causa do rompimento do vínculo, o São Paulo deve desembolsar perto de R$ 4 milhões ao técnico. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão São Paulo FC Hernán Crespo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Após perder o Parazão, Tonhão pede desculpas à torcida do Remo e diz que faltou 'sangue nos olhos' Presidente do Remo afirmou que a campanha do Remo no Parazão não foi digna da história do clube 09.03.26 14h41 futebol Re-Pa da final do Parazão leva mais de 46 mil torcedores ao Mangueirão Paysandu superou o Remo e também teve o maior público no clássico 09.03.26 13h49 FUTEBOL Parazão termina sem paralisações pela primeira vez em sete edições; relembre histórico Campeonato foi ameaçado, mas terminou sem suspensões e seguiu corretamente o calendário 09.03.26 12h32 lamentável FPF se pronuncia sobre confusão no Mangueirão após o Re-Pa: 'Episódio grave' Federação responsabilizou o ex-jogador e ex-BBB Hadson Nery, o Hadbala, pelo início da briga 09.03.26 11h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES lamentável FPF se pronuncia sobre confusão no Mangueirão após o Re-Pa: 'Episódio grave' Federação responsabilizou o ex-jogador e ex-BBB Hadson Nery, o Hadbala, pelo início da briga 09.03.26 11h34 confusão Jogadores e membros do Remo e do Paysandu brigam após a final do Parazão Atletas azulinos e bicolores discutiram após o final do jogo na zona mista do Mangueirão 09.03.26 10h54 futebol Ítalo comemora título do Paysandu e provoca o Remo: 'Não sei qual será a desculpa' Artilheiro bicolor exaltou a equipe após a confirmação da conquista do Parazão no último domingo (8) 09.03.26 10h13 Futebol Maior campeão do Parazão tem 51 taças! Veja a lista com todos os títulos do Campeonato Paraense Em 2026, o Paysandu superou o Remo na final e se isolou ainda mais na liderança do ranking de títulos. 08.03.26 19h20