São Paulo anuncia a saída do técnico Hernán Crespo mesmo brigando no topo do Brasileirão

O São Paulo passou os últimos sete dias se preparando para o retorno do Brasileirão, mostrando-se estar em paz na temporada. Nesta segunda-feira, porém, o clube surpreendeu ao anunciar a saída do argentino Hernán Crespo e toda sua comissão técnica, mostrando que a boa campanha no Nacional, no qual perde a liderança ao Palmeiras no saldo de gols (ambos somam 10 pontos), não foi suficiente pela manutenção do treinador.

Crespo foi bastante cobrado no Paulistão, no qual o São Paulo amargou resultados irregulares e só buscou a vaga às quartas no fim. Levou o time à semifinal, na qual caiu por 2 a 1 diante do campeão Palmeiras. Mas, suas declarações de que a equipe brigaria apenas para não cair no Brasileirão deixaram a relação com os dirigentes estremecida. Uma reunião nesta segunda-feira selou o fim da parceria.

Depois de bancar a permanência do comandante, a reviravolta veio nesta segunda-feira. "O São Paulo Futebol Clube definiu nesta segunda-feira (09) a saída do técnico Hernán Crespo. Também deixam o clube os auxiliares Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz e o preparador de goleiros Gustavo Nepote", oficializou o São Paulo.

Crespo foi o responsável por acabar com o jejum de títulos do clube em sua primeira passagem, ao superar o Palmeiras na final de 2021. Nesta volta, ele prometera completar metas que deixou para trás quando saiu. Contudo, jamais se firmou no comando tricolor, sempre alternando altos e baixos.

Ele estava no clube para esta segunda passagem desde julho de 2025. Sai com 99 partidas disputadas, com 45 vitórias, 26 empates e 28 derrotas. Neste ciclo foram 46 jogos, com 21 triunfos, 7 empates e 18 derrotas, queda de rendimento de 52,94% para 50,72% em relação às duas passagens.

"O São Paulo deseja sucesso para Hernán Crespo e sua comissão técnica na sequência de suas carreiras", completou o clube. Por causa do rompimento do vínculo, o São Paulo deve desembolsar perto de R$ 4 milhões ao técnico.