São Paulo anuncia a contratação do atacante Artur, ex-Palmeiras e Botafogo Estadão Conteúdo 28.03.26 19h53 O São Paulo anunciou, neste sábado, seu novo reforço. Trata-se do atacante Artur, de 28 anos, que estava no Botafogo. O jogador chegar ao clube do MorumBis por empréstimo válido até 31 de dezembro deste ano, com valor fixado para compra. Artur chegou neste sábado a São Paulo e logo reencontrou o técnico Roger Machado, com quem trabalhou no Palmeiras em 2018 e no Bahia em 2019, quando conquistaram o título do Campeonato Baiano juntos. "Estou muito feliz, porque é a realização de um sonho, e espero poder corresponder a todas as expectativas neste clube gigantesco que é o São Paulo. Estou ansioso para poder jogar no MorumBis. Dá aquele frio na barriga para encontrar logo a torcida tricolor", disse Artur em comunicado oficial publicado no site do São Paulo. Caso o atacante receba propostas de times europeus, o São Paulo terá de comprá-lo por 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 36 milhões). Aos 28 anos, Artur tem um vasto currículo por times da elite do futebol nacional. Ele foi revelado pelo Ceará em 2015, mas logo se transferiu para o Palmeiras. No time alviverde, teve outras duas passagens: em 2018 e 2023. Ele também vestiu a camisa do Red Bull Bragantino, do Novorizontino, do Zenit (da Rússia) e do Botafogo, onde estava desde o ano passado. No clube do Rio de Janeiro, esteve longe de viver seus melhores momentos. Disputou 60 partidas, tendo marcado 10 gols e 5 assistências. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo Arthur reforço COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização 27.03.26 16h21 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste sábado 28.03.26 7h00 FORA Remo rescinde com Klaus, ex-capitão do acesso à Série A Zagueiro perde espaço em 2026 e tem saída oficializada no BID; lista de desligamentos do elenco segue aumentando 27.03.26 22h19 É DO LEÃO Remo anuncia a contratação do meia ex-Athletic para a sequência da temporada Destaque do Athletic-MG, jogador de 24 anos chega em definitivo após quase 100 jogos pelo clube mineiro 27.03.26 18h56 REFORÇO Remo acerta com jogador eleito melhor lateral do Paulistão 2026 Lateral-esquerdo de 26 anos chega após passagem pelo Novorizontino para reforçar o elenco azulino 27.03.26 18h36