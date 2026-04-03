São Paulo alega confidencialidade e não entrega contrato à força-tarefa em caso dos camarotes Estadão Conteúdo 03.04.26 19h13 O São Paulo não atendeu a uma solicitação da força-tarefa montada pela Polícia Civil e o Ministério Público (MP) que investiga a comercialização irregular de camarotes no MorumBis para que fosse entregue o contrato que o clube mantém com a Live Nation, responsável pela realização de shows no estádio. A informação foi divulgada pelo Uol e confirmada pelo Estadão. À reportagem, o departamento jurídico explicou que "o São Paulo entendeu que a cláusula de confidencialidade do contrato só permite o compartilhamento mediante ordem judicial". A requisição formal para a entrega do documento foi solicitada pela Polícia Civil, cuja relação com o clube, apesar da negativa, é considerada excelente. O Estadão apurou que a força-tarefa considera o contrato como uma peça de estudo imprescindível para a investigação e se surpreendeu com a postura do São Paulo em não compartilhar o documento. A Polícia Civil e o MP ainda aguardam outros documentos prometidos pelo São Paulo que não foram entregues. O São Paulo ingressou com um pedido na Justiça para ter acesso aos autos da investigação na qualidade de vítima, mas teve a solicitação indeferida por duas vezes. O juiz de primeira instância alegou não existe previsão legal para a vítima atuar no inquérito policial. O artigo 268 do Código de Processo Penal permite que a vítima atue como assistente da acusação, mas só após o início do processo judicial, ou seja, depois da denúncia do Ministério Público. Sem acesso ao conteúdo e abrangência das investigações, o São Paulo optou por não infringir a cláusula do contrato com a Live Nation até o recebimento de ordem judicial. A parceria entre São Paulo e a Live Nation teve início em 2023 e foi renovada, em junho do ano passado, até 2031. O acordo colocou o MorumBis na rota de apresentações internacionais na capital paulista e, desde então, a casa tricolor já recebeu shows de artistas como Coldplay, Oasis, Imagine Dragons e Shakira. O show da artista colombiana, por sua vez, acabou se tornando o pivô do esquema investigado pela força-tarefa. O inquérito conduzido pelo Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) concluiu que o São Paulo foi vítima de uma "associação criminosa profissionalizada". Segundo o relatório policial, o grupo era composto por Rita de Cássia Adriana Prado, Mara Casares, Douglas Schwartzmann e o ex-superintendente Marcio Carlomagno, que atuavam como sócios informais em um esquema de comercialização clandestina de camarotes no estádio do Morumbis. RELEMBRE O CASO DO CAMAROTE DO SÃO PAULO O Estádio do MorumBis conta com diversos camarotes que são usados em jogos e shows. Um deles é o camarote 3A, espaço que não é comercializado e que fica em frente ao gabinete do presidente. O local é conhecido como "Sala Presidencial". Mara Casares e Douglas Schwartzmann estariam envolvidos em um esquema de venda de ingressos do camarote 3A, uma ação não autorizada e que seria feita de forma "clandestina", como os próprios diretores licenciados afirmam em áudio. Nesta conversa, Mara e Schwartzmann falam com Rita de Cassia Adriana Padro, conhecida como Adriana, da The Guardians Entretenimento Ltda, que seria intermediária na venda e repasse das entradas desse camarote para terceiros. Adriana ingressou com um processo contra Carolina Lima Cassemiro, da Cassemiro Eventos Ltda, acusando-a de ter tirado de suas mãos 60 ingressos para um show da colombiana Shakira. Esses 60 tickets seriam comercializados por R$ 132 mil. No entanto, Adriana alega que recebeu apenas R$ 100 mil. Carolina diz que pagou o combinado, está sendo vítima de calúnia e teve prejuízos. O processo foi retirado posteriormente. A ação tornou o caso público. Dada a situação, Mara e Schwartzmann pressionaram Adriana a retirar o processo para que a ação ilícita não se tornasse de conhecimento geral. A Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para investigar o caso. Este é uma das três investigações que envolvem o clube, conduzidas por uma força-tarefa junto do Ministério Público. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo camarotes confidencialidade COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 está fora! Dorival Júnior não resiste à nova derrota e é demitido do Corinthians Ao todo, Dorival comandou o Corinthians por 63 jogos 05.04.26 23h07