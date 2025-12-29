São Paulo acerta venda do atacante Erick ao Vitória e continua reduzindo o elenco A intenção dos dirigentes são-paulinos é reforçar o elenco do técnico Hernán Crespo sem fazer grandes investimentos Estadão Conteúdo 29.12.25 15h02 O atacante Erick foi vendido para o Vitória (Instagram @erick) O São Paulo acertou com o Vitória a transferência em definitivo do atacante Erick. O jogador de 28 anos estava no clube de Salvador emprestado até o fim de 2025 e rendeu R$ 7 milhões aos cofres do time paulista. Pela equipe do Morumbi, Erick disputou 45 partidas, com 3 gols e 5 assistências. A intenção dos dirigentes são-paulinos é reforçar o elenco do técnico Hernán Crespo sem fazer grandes investimentos. A contratação do jogador Danielzinho, destaque do Mirassol no Brasileiro, cumpriu esta estratégia. O atleta de 31 anos assinou contrato até 31 de dezembro de 2027 e chega com a missão de dar mais mobilidade no setor de meio-campo. A operação não teve custo de transferência para o São Paulo, já que o acordo de Danielzinho com o Mirassol terminaria em 2025. A saída de alguns atletas sem muito espaço e a consequente redução do elenco também faz parte desta nova filosofia de trabalho. O São Paulo já anunciou o empréstimo do lateral-direito Mailton para o Fortaleza. Um dos atletas em fim de contrato com o Vitória, Erick tinha sua permanência considerada prioritária pelo técnico Jair Ventura. Erick já tinha defendido o Vitória em 2018 e 2019. Nestas duas passagens, disputou 70 jogos pelo clube baiano, com 6 gols e 7 assistências. Nesta temporada, foram 38 partidas, com 3 gols e 5 assistências. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo Vitória Erick COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ex-ídolo? Após acerto com o Remo, torcedores do Paysandu chamam Pikachu de ‘mercenário’ Yago Pikachu, que fez história com a camisa do Paysandu, defenderá o Remo na Série A de 2026 01.01.26 13h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 FUTEBOL Fortaleza se despede de Yago Pikachu e anúncio de jogador no Remo fica próximo Clube nordestino se despediu de Yago Pikachu, que fez quase 300 jogos pela equipe do Tricolor e levantou cinco taças 31.12.25 14h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FIM Acabou a payxão: Paysandu deixa de seguir Pikachu no Instagram após contratação pelo Remo Clube bicolor foi rápido e deixou de seguir o ex-ídolo bicolor, que tem 33 anos, após acerto com rival Remo 01.01.26 10h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 contagem regressiva Quanto gols faltam para Cristiano Ronaldo atingir marca de 1000 gols na carreira? Atacante do Al-Nassr pode alcançar o feito ainda em 2026 01.01.26 8h50