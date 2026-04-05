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São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B

Estadão Conteúdo

O São Bernardo conquistou um resultado expressivo ao vencer o Botafogo-SP por 2 a 1, na noite deste domingo, no estádio Santa Cruz. Em partida válida pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o visitante demonstrou poder de reação para superar o então líder da competição fora de casa.

O Botafogo abriu o placar logo no início do confronto, mas não conseguiu sustentar a vantagem diante da insistência do São Bernardo, que buscou o gol da vitória nos instantes finais do segundo tempo. Com os resultados da rodada, o Botafogo-SP perdeu os 100% de aproveitamento e caiu para a terceira colocação, permanecendo com seis pontos. Já o São Bernardo deu um salto importante na tabela, atingindo os quatro pontos e assumindo a 11ª posição.

A jogo começou de forma frenética com o domínio dos donos da casa, que exploraram a velocidade para surpreender a marcação adversária. Logo aos três minutos, após assistência de Jonathan, Hygor recebeu pelo lado direito e, mesmo com pouco ângulo, finalizou rasteiro para balançar as redes e colocar o Botafogo em vantagem.

O mandante ainda carimbou o travessão e teve o controle das ações durante boa parte do período, enquanto o São Bernardo teve um gol anulado pelo VAR por posição irregular de Pablo Dyego, mantendo o placar mínimo até o intervalo.

No segundo tempo, o cenário mudou com a postura mais ofensiva do clube do ABC Paulista, que chegou ao empate aos três minutos. Após cobrança de escanteio e um desvio acidental em Carlos Eduardo, Pedro Vitor serviu Rodrigo Ferreira, que completou para o fundo do gol.

O Botafogo ainda tentou retomar a frente do placar com finalizações perigosas de Morelli e Kelvin, mas parou nas intervenções defensivas do rival. Aos 48 minutos, a virada se consolidou em um erro de comunicação entre Carlos Eduardo e o goleiro Victor Souza. Após cruzamento da esquerda, a bola sobrou livre para Daniel Amorim, que apenas empurrou para as redes e garantiu a vitória.

Os dois clubes agora projetam os desafios da sequência da temporada. O Botafogo-SP viaja para o Sul do país, onde enfrenta o Criciúma na sexta-feira, às 20h30, buscando recuperar os pontos perdidos em casa. O São Bernardo volta a atuar diante de seu torcedor no próximo domingo, às 16h, em um confronto contra o Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 1 X 2 SÃO BERNARDO

BOTAFOGO-SP - Victor Souza; Jonathan (Pedro Henrique), Carlos Eduardo, Vilar e Patrick Brey; Leandro Maciel (Matheus Sales), Morelli e Rafael Gava (Thiago Moraes); Zé Hugo, Hygor e Kelvin (Wesley Santos). Técnico: Cláudio Tencati.

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Matheus Salustiano, Augusto e Pará; Foguinho, Romisson e Dudu Miraíma (Júnior Urso); Pablo Dyego (Pedro Vitor), Fabrício Daniel (Daniel Amorim) e Pedrinho (Echaporã). Técnico: Ricardo Catalã.

GOLS - Hygor, aos 4 minutos do primeiro tempo, Rodrigo Silva, aos 3 minutos e Daniel Amorim, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Leandro Maciel e Kelvin (BOT); Pará e Pedro Vitor (SBD).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

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