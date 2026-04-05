São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B Estadão Conteúdo 05.04.26 23h42 O São Bernardo conquistou um resultado expressivo ao vencer o Botafogo-SP por 2 a 1, na noite deste domingo, no estádio Santa Cruz. Em partida válida pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o visitante demonstrou poder de reação para superar o então líder da competição fora de casa. O Botafogo abriu o placar logo no início do confronto, mas não conseguiu sustentar a vantagem diante da insistência do São Bernardo, que buscou o gol da vitória nos instantes finais do segundo tempo. Com os resultados da rodada, o Botafogo-SP perdeu os 100% de aproveitamento e caiu para a terceira colocação, permanecendo com seis pontos. Já o São Bernardo deu um salto importante na tabela, atingindo os quatro pontos e assumindo a 11ª posição. A jogo começou de forma frenética com o domínio dos donos da casa, que exploraram a velocidade para surpreender a marcação adversária. Logo aos três minutos, após assistência de Jonathan, Hygor recebeu pelo lado direito e, mesmo com pouco ângulo, finalizou rasteiro para balançar as redes e colocar o Botafogo em vantagem. O mandante ainda carimbou o travessão e teve o controle das ações durante boa parte do período, enquanto o São Bernardo teve um gol anulado pelo VAR por posição irregular de Pablo Dyego, mantendo o placar mínimo até o intervalo. No segundo tempo, o cenário mudou com a postura mais ofensiva do clube do ABC Paulista, que chegou ao empate aos três minutos. Após cobrança de escanteio e um desvio acidental em Carlos Eduardo, Pedro Vitor serviu Rodrigo Ferreira, que completou para o fundo do gol. O Botafogo ainda tentou retomar a frente do placar com finalizações perigosas de Morelli e Kelvin, mas parou nas intervenções defensivas do rival. Aos 48 minutos, a virada se consolidou em um erro de comunicação entre Carlos Eduardo e o goleiro Victor Souza. Após cruzamento da esquerda, a bola sobrou livre para Daniel Amorim, que apenas empurrou para as redes e garantiu a vitória. Os dois clubes agora projetam os desafios da sequência da temporada. O Botafogo-SP viaja para o Sul do país, onde enfrenta o Criciúma na sexta-feira, às 20h30, buscando recuperar os pontos perdidos em casa. O São Bernardo volta a atuar diante de seu torcedor no próximo domingo, às 16h, em um confronto contra o Fortaleza. FICHA TÉCNICA BOTAFOGO-SP 1 X 2 SÃO BERNARDO BOTAFOGO-SP - Victor Souza; Jonathan (Pedro Henrique), Carlos Eduardo, Vilar e Patrick Brey; Leandro Maciel (Matheus Sales), Morelli e Rafael Gava (Thiago Moraes); Zé Hugo, Hygor e Kelvin (Wesley Santos). Técnico: Cláudio Tencati. SÃO BERNARDO - Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Matheus Salustiano, Augusto e Pará; Foguinho, Romisson e Dudu Miraíma (Júnior Urso); Pablo Dyego (Pedro Vitor), Fabrício Daniel (Daniel Amorim) e Pedrinho (Echaporã). Técnico: Ricardo Catalã. GOLS - Hygor, aos 4 minutos do primeiro tempo, Rodrigo Silva, aos 3 minutos e Daniel Amorim, aos 48 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Leandro Maciel e Kelvin (BOT); Pará e Pedro Vitor (SBD). ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE). RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis. LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Série B São Bernardo Botafogo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 está fora! Dorival Júnior não resiste à nova derrota e é demitido do Corinthians Ao todo, Dorival comandou o Corinthians por 63 jogos 05.04.26 23h07