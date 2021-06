Santos x São Paulo: escalações, desfalques e onde assistir ao clássico

O Santos enfrenta o São Paulo neste domingo, às 18h15, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes vivem fases parecidas, ainda não embalaram na competição e vão em busca da redenção.

O Peixe acumula duas derrotas, ambas fora de casa, um empate e apenas uma vitória. Já o Tricolor ainda não venceu no Brasileirão: são dois empates e duas derrotas.

O São Paulo não vence o Santos na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro desde 2009, quando bateu o Peixe por 4 a 3. Por outro lado, o primeiro clássico do técnico Hernán Crespo pelo time do Morumbi foi justamente contra o Santos, em uma vitória por 4 a 0, em casa.

O Alvinegro Praiano não vai contar com o volante Alison, suspenso, e deve ter Camacho pela primeira vez saindo como titular. O zagueiro Luan Peres, voltando após o terceiro cartão amarelo, deve ser titular.

São Paulo bem desfalcado

O São Paulo chega para o clássico em busca de sua primeira vitória no Brasileirão. Nas primeiras quatro rodadas, o time acumulou duas derrotas e dois empates, somando apenas dois pontos de 12 disputados.

No empate com a Chapecoense por 1 a 1, na última quarta-feira (16), no Morumbi, a equipe marcou seu primeiro gol no campeonato, mas sofreu com um jogador a menos após a expulsão de Rodrigo Nestor.

O Tricolor não contará com cinco jogadores para a partida contra o Santos. Miranda, Luan e Daniel Alves se recuperam de lesões, enquanto Arboleda está defendendo a seleção equatoriana na Copa América e Rodrigo Nestor está suspenso após tomar cartão vermelho diante da Chapecoense.

FICHA TÉCNICASANTOS X SÃO PAULO

Data e hora: 19 de junho de 2021, às 18h15 (horário de Brasília)

Local: Vila Belmiro

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF);

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Júnior (DF)

VAR: Fabrício Porfírio de Moura (SP)

Onde acompanhar: Premiere

SANTOS: John; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani (Lucas Braga); Marinho, Kaio Jorge e Marcos Guilherme. Técnico: Fernando Diniz

Desfalques: Carlos Sánchez (machucado), Raniel (machucado).

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Igor Vinicius, Liziero, Gabriel Sara, Rigoni e Welington; Luciano e Éder. Técnico: Crespo

Desfalques: Miranda (estiramento na coxa esquerda), Luan (edema no músculo da coxa, Daniel Alves (entorse no joelho), Arboleda (convocado pela seleção do Equador) e Rodrigo Nestor (suspenso).