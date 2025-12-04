Santos vê risco de rebaixamento quase ir a zero e Internacional vive drama; veja probabilidades Estadão Conteúdo 04.12.25 9h27 A contundente vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, com direito a "hat-trick" de Neymar, fez o torcedor do Santos finalmente respirar aliviado. O resultado fez o time respirar na tabela de classificação e praticamente zerar o risco de rebaixamento. Ceará, Fortaleza e Vitória continuam ameaçados, enquanto o Internacional vive situação dramática no Z-4. Todos os jogos da 38ª rodada acontecem ao mesmo horário no próximo domingo. Segundo dados do Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Santos chega na última rodada do Brasileirão com apenas 2% de probabilidade de cair para a Série B. Antes do duelo com o Juventude, o risco era de aproximadamente 51%. O Santos está na 14ª posição, com 44 pontos. Na última rodada, o time de Neymar joga na Vila Belmiro contra o Cruzeiro, que deve poupar titulares visando as semifinais da Copa do Brasil. Ceará e Fortaleza chegam na rodada derradeira precisando pontuar para ficar na primeira divisão. O time alvinegro, 15º com 43 pontos, foi derrotado pelo Flamengo, em jogo que decidiu o título aos cariocas, e tem 20,3% de risco de queda. O adversário na última partida do campeonato será o Palmeiras, que derrotou o Atlético-MG fora de casa por 3 a 0. Já o tricolor cearense está invicto há nove partidas, com quatro vitórias consecutivas, e saiu do Z-4 na penúltima rodada. Em 16º com os mesmos 46 pontos do Ceará, mas com pior saldo (-4 a -13), a equipe do técnico argentino Martín Palermo tem risco de 35% de ir à segunda divisão e desafia o Botafogo, no Rio, na rodada final. Depois de ficar cinco jogos invicto, o Vitória tomou duro golpe e foi goleado pelo Red Bull Bragantino, por 4 a 0, em jogo atrasado da 24ª rodada. O time baiano entrou no Z-4 e ocupa a 17ª posição, com 42 pontos. A probabilidade de rebaixamento da equipe rubro-negra é de 65% e recebe o São Paulo, em Salvador, na última rodada. Por sua vez, o Inter vive situação para lá de dramática. Depois de ser goleado pelo Vasco, por 5 a 1, os gaúchos entraram na zona de rebaixamento faltando somente três rodadas para o fim do campeonato. Nesta quarta-feira, o time colorado foi derrotada por 3 a 0 pelo São Paulo, na Vila Belmiro, e caiu para o 18º lugar, com 41 pontos. O risco de o Inter ir para a segunda divisão é de 77,6%. O time gaúcho joga em casa contra o Bragantino e, além de vencer, precisa torcer pelo tropeço dos adversários diretos na luta contra o Z-4 para escapar da queda. VEJA O RISCO DE REBAIXAMENTO NO BRASILEIRÃO 2025 Sport - 100% Juventude - 100% Internacional - 77,6% Vitória - 65% Fortaleza - 35% Ceará - 20,3% Santos - 2% 