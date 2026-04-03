Santos vê dívida e atingir R$ 1 bilhão em 2025 apesar de aumento no faturamento Estadão Conteúdo 03.04.26 18h27 O Santos fechou 2025 com uma dívida próxima de R$ 1 bilhão. Segundo relatório elaborado pelo Conselho Fiscal, o endividamento total chegou a R$ 998,5 milhões, enquanto o passivo geral do clube ultrapassa R$ 1,23 bilhão. A maior parte desse valor é referente ao dia-dia do clube. São R$ 690,6 milhões em despesas operacionais, que incluem salários, direitos de imagem, acordos judiciais, empréstimos e contas com fornecedores. Outros R$ 307,8 milhões são de dívidas antigas, como impostos parcelados e processos na Justiça. Há ainda R$ 233,4 milhões em receitas antecipadas, que entram no passivo, mas não representam dívida imediata. Por isso, esse valor foi desconsiderado no cálculo do endividamento principal. Um fator determinante para o aumento da dívida foi a alta da taxa Selic e da variação cambial em contratos. Só com despesas financeiras, o Santos gastou R$ 75,9 milhões no ano passado. Apesar do cenário de preocupação, o clube conseguiu manter em dia as certidões negativas de débitos, cumprindo exigências de programas como o Profut, além de renegociar compromissos financeiros com apoio da EXA Capital. No campo operacional, o Santos registrou superávit de R$ 104,9 milhões, superando em R$ 76 milhões o valor previsto no orçamento. Ainda assim, o resultado final foi negativo. O clube apresentou déficit contábil de R$ 79,3 milhões, impactado principalmente por despesas que não afetam diretamente o caixa no curto prazo, como amortizações e depreciações, que somaram R$ 94,1 milhões, especialmente em valores relacionados à amortização de atletas, negociadas por gestões anteriores. Além disso, pesaram no balanço as despesas financeiras e provisões para demandas judiciais. Em recuperação financeira, o Santos arrecadou R$ 678,5 milhões em 2025, valor que representa crescimento de quase 70% em relação a 2023, antes da temporada na segunda divisão. Em 2024, o clube conseguiu arrecadar somente R$ 407 milhões, em temporada considerada como o pior ano da história da agremiação. O clube arrecadou cerca de 60% a mais do que o previsto para o período, com destaque para as receitas com cotas de TV, transferências de atletas e crescimento expressivo das receitas com sócios. Neste último ponto, a chegada de Neymar teve papel relevante. O impacto da contratação foi sentido diretamente no engajamento da torcida e na adesão ao programa de associados, que gerou cerca de R$ 50 milhões ao longo do ano, mais do que o dobro do previsto inicialmente. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos dívida R$ 1 bilhão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37