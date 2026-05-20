Santos vai pedir ao STJD anulação de jogo contra o Coritiba por erro em substituição de Neymar partida, válida pela 16ª rodada do Brasileirão, foi vencida pelo time paranaense por 3 a 0 Estadão Conteúdo 20.05.26 13h41 O Santos comunicou nesta quarta-feira, 20, que entrou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pedindo a anulação da partida contra o Coritiba realizada no domingo, 17, por entender que houve erro de direito na substituição equivocada de Neymar. A partida, válida pela 16ª rodada do Brasileirão, foi vencida pelo time paranaense por 3 a 0, em jogo na Neo Química Arena. "O Clube entende que houve erro de direito quando a arbitragem impediu a permanência em campo do atleta Neymar Jr., o que contrariou determinação da própria comissão técnica e desrespeitou o protocolo oficial de substituições de jogadores", informou o clube. "O que está em discussão não é performance técnica ou resultado do jogo, mas a defesa da instituição e das regras da Fifa", completa a nota. (Veja a nota completa abaixo). A confusão aconteceu aos 20 minutos do segundo tempo, quando o Santos já perdia por 3 a 0. Neymar foi até a beira do gramado para receber massagem na panturrilha momentos antes de a equipe santista promover uma substituição. O quarto árbitro, Bruno Mota Correia (RJ), levantou a placa indicando a saída do camisa 10 e a entrada do número 7, Robinho Jr. Robinho entrou no campo de jogo com Neymar fora das quatro linhas. Quando o craque foi retornar ao campo, foi informado pelo quarto árbitro que havia sido substituído e ficou revoltado. Ele argumentou com o árbitro Paulo Cesar Zanovelli (MG), mas foi informado de que, pela regra, a alteração não poderia ser desfeita. A comissão técnica do Santos também reclamou e mostrou para o quarto árbitro o papel oficial da substituição, que indicava a entrada do número 7 (Robinho) no lugar do 31, o lateral-esquerdo Escobar. Neymar chegou a mostrar o papel para a câmera da equipe de transmissão e deixou o campo contrariado. Na súmula da partida, Zanovelli atribuiu ao auxiliar-técnico César Sampaio a informação inicial de que o camisa 10 deixaria o gramado. Ainda de acordo com o documento oficial do jogo, Bruno Correia teria pedido uma nova confirmação antes de erguer a placa e recebido novamente sinal positivo, verbal e gestual, do integrante da comissão técnica santista, enquanto a documentação da troca era preenchida ao lado do delegado da partida, Guilherme Zangari. Cesar Sampaio falou com a imprensa logo após a partida e disse que, na sua visão, houve "precipitação" por parte da arbitragem. "O Neymar, segundo a avaliação do doutor, poderia voltar e a gente poderia operar com o papel. O maior documento é o papel, ele estava com o papel na mão", ressaltou. "Eu disse para ele esperar, porque eu ia olhar o Neymar e quando eu volto já tinha sido feita a substituição", explicou. "No instante da substituição o Neymar sai de campo e eu pedi para o quarto árbitro Bruno, até a gente tem uma relação boa de aguardar para ver se a gente poderia ou não trocar essa substituição, que o papel era nítido né o 7 pelo 31 e aí eu fui ver com o médico se o Neymar poderia voltar ou não e quando eu volto ele já está levantando a placa de substituição". LEIA A NOTA OFICIAL DO SANTOS O Departamento Jurídico informa que entrou com ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para solicitar a anulação da partida disputada no dia 17/5, diante do Coritiba, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Clube entende que houve erro de direito quando a arbitragem impediu a permanência em campo do atleta Neymar Jr., o que contrariou determinação da própria comissão técnica e desrespeitou o protocolo oficial de substituições de jogadores. O que está em discussão não é performance técnica ou resultado do jogo, mas a defesa da instituição e das regras da FIFA. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC STJD anulação jogo Neymar substituição COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Remo abre inscrições para a 1ª Corrida Leão de Periçá em Belém Prova ocorre no dia 16 de agosto, com largada e chegada no Baenão 20.05.26 12h48 futebol Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão 20.05.26 11h36 mais esportes Paraense Melk Costa comenta derrota no UFC e projeta retorno: 'Sigo ranqueado e motivado' Lutador perdeu para Arnold Allen no primeiro main event da carreira no Ultimate 20.05.26 10h32 Futebol Final entre Paysandu e Nacional-AM terá arrecadação de alimentos não perecíveis Iniciativa do TRT-8 visa atender famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social. 19.05.26 16h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão Papão aposta em casa cheia para abrir vantagem diante dos amazonenses após goleada sofrida na primeira fase 20.05.26 8h00 futebol Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão 20.05.26 11h36 FIQUE DE OLHO! Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo Quarta-feira será agitada com jogos decisivos e até finais. Confira! 20.05.26 9h55 Futebol Remo lamenta morte de Sérgio Zumero, ex-diretor médico do clube Diretoria azulina informou ainda que divulgará posteriormente os detalhes sobre velório e sepultamento. 19.05.26 13h27