Santos vai contar com Vila Bemiro lotada para jogo com Cruzeiro na última rodada do Brasileiro Estadão Conteúdo 02.12.25 10h58 O Santos vai ter casa cheia em seu jogo de despedida do Campeonato Brasileiro deste ano, na Vila Belmiro. A diretoria anunciou na noite desta segunda-feira que todos os ingressos para o confronto com o Cruzeiro, válido pela última rodada do Nacional, já estão esgotados. A divulgação foi feita no site oficial. A partida está marcada para acontecer neste domingo, 07, às 16h. Na postagem, a diretoria informou ainda que "em caso de desistência, nova carga poderá se disponibilizada". A procura pelas entradas destacou a mobilização dos torcedores. Os bilhetes para o confronto com os mineiros foram comercializados em pouco mais de 11 horas após a abertura da venda. Enquanto a torcida vem fazendo a sua parte fora de campo, o técnico Juan Pablo Vojvoda aproveita o tempo que tem para ajustar o time, que luta para se manter fora da zona do rebaixamento. Nesta terça-feira, ele faz a última atividade de campo para definir a equipe que enfrenta o Juventude nesta quarta-feira, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Com 41 pontos, a equipe santista tem um de vantagem sobre o Internacional, primeiro time na zona da degola. Já rebaixado, juntamente com o Sport, o Juventude apenas cumpre tabela nas duas últimas partidas da competição nacional.