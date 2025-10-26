Santos sofre gol mais rápido do Brasileiro, mas reage e empata com Botafogo no Rio Estadão Conteúdo 26.10.25 18h24 Juan Pablo Vojvoda armou o Santos com três zagueiros para reforçar o sistema defensivo da equipe para enfrentar o Botafogo neste domingo no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 30ª rodada do Brasileiro, mas bastaram 22 segundos para o plano de ação começar muito mal. O time mandante protagonizou o gol mais rápido do Brasileiro, marcado pelo argentino Joaquín Correa, e esteve na frente no placar por 2 vezes, mas não conseguiu administrar a vantagem, e o jogo terminou em 2 a 2. O atual campeão brasileiro chegou aos 47 pontos e é o sexto colocado. Beneficiado pela derrota do Vitória para o Corinthians no sábado, o Santos se afastou um pouco da zona de rebaixamento, com 32 pontos, um a mais do que o time baiano. Com apenas 22 segundos de bola rolando, o Botafogo recuperou a bola na defesa e fez uma rápida ligação para o ataque. Pelo lado esquerdo, Jeffinho conseguiu um bom passe em profundidade para Joaquín Correa mandar para as redes e fazer 1 a 0. O gol foi um segundo mais rápido do que a marca de Alan Franco, do Atlético-MG, que no sábado marcou na vitória sobre o Ceará. Apesar de baque inicial, o Santos conseguia pressionar o Botafogo e chegava à área rival com frequência, mas faltavam boas finalizações. Se, na defesa apresentava dificuldades, o esquema 3-5-2 permitia mais liberdade para os alas do Santos buscarem o ataque e fez efeito. O gol de empate contou com a participação dos dois alas. Pela direita, Igor Vinicius cruzou, a bola desviou e atrapalhou a marcação do Botafogo. Souza invadiu a área e fez o gol. Newton tentou afastar o perigo, mas a bola explodiu no ala do Santos antes de entrar. O jogo estava equilibrado quando o Botafogo chegou ao segundo gol, em nova jogada pela esquerda protagonizada por Jeffinho e Correa aos 39 minutos. A dupla tabelou, envolvendo a defesa santista, e Correa, quase sem ângulo, marcou um golaço ao acertar um chute cruzado. O esquema santista de três zagueiros durou apenas 45 minutos. Os visitantes voltaram para o segundo tempo com o atacante Guilherme, barrado após a derrota contra o Vitória, no lugar do defensor Alexis Duarte. A alteração deu mais poder de fogo no ataque, mas o Santos continuava sofrendo na defesa. O goleiro Gabriel Brazão precisou fazer defesas importantes para evitar que o Botafogo ampliasse o placar. O Santos conseguiu empatar pela segunda vez com Barreal em uma cobrança de pênalti, aos 25 minutos. A penalidade foi gerada em uma ótima jogada de Souza, que partiu para a linha de fundo quando foi atropelado por Vitinho. As duas equipes procuraram o gol da vitória, mas não conseguiram alterar mais o placar até o apito final. Na próxima rodada, o Santos recebe o Fortaleza, que também luta contra o rebaixamento, na Vila Belmiro no sábado, e o Botafogo joga com o Mirassol no interior de São Paulo, também no sábado. FICHA TÉCNICA BOTAFOGO 2 X 2 SANTOS BOTAFOGO: Léo Linck; Vitinho, Barboza, Newton e Cuiabano (Alex Telles); Marlon Freitas, Danilo (Allan), Santiago Rodríguez, Correa e Jeffinho (Savarino); Chris Ramos (Arthur Cabral). Técnico: Davide Ancelotti. SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Alexis Duarte (Guilherme), Adonis Frías, Luan Peres e Souza (Escobar); João Schmidt, Victor Hugo (Willian Arão) e Rollheiser; Barreal (Caballero) e Lautaro Díaz (Tiquinho Soares). Técnico: Juan Pablo Vojvoda. GOLS - Correa, aos 22 segundos e aos 39 minutos, e Souza, aos 26 minutos, do primeiro tempo. Barreal, aos 25 minutos, do segundo tempo. ÁRBITRO - Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE). CARTÕES AMARELOS - Gabriel Brazão, Alexis Duarte, Souza e Luan Peres (Santos); Jeffinho, Marlon Freitas, Allan e Barboza (Botafogo). PÚBLICO - 20.533 presentes. RENDA - R$ 721.803,00. LOCAL - Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro (RJ). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Santos Botafogo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Lanterna da Série B, Paysandu soma o maior número de derrotas no campeonato Com a derrota para o Avaí-SC no último sábado (25), o rebaixamento pode ocorrer na próxima rodada 26.10.25 16h52 futebol Após vitória fora de casa, Remo pode encerrar rodada na vice-liderança da Série B; veja cenários Equipe aguarda resultado do jogo entre Chapecoense-SC e Operário-PR, que ocorre na segunda-feira (27) 26.10.25 15h28 CONTAGEM REGRESSIVA Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada? Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro 26.10.25 14h04 judô Irmãos judocas se destacam no esporte e sonham com as Olimpíadas Ravi e Raira Botega iniciam trajetória no esporte juntos 26.10.25 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Paysandu Torcedores do Paysandu apontam responsáveis pelo colapso na Série B 2025: 'Fracasso tem sobrenome' James Leão e Paulo Wallace apontam erros na montagem do elenco e na condução da diretoria, que levaram o Papão ao fundo da tabela da Série B. 26.10.25 8h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (26/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 26.10.25 7h00 CONTAGEM REGRESSIVA Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada? Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro 26.10.25 14h04 Futebol Médico do Remo comenta a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel e detalha recuperação Doutor Jean Klay fez questão de detalhar os pontos importantes da recuperação do goleiro, que está na sua segunda temporada no Remo 26.10.25 8h00