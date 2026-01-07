Santos leva susto, mas vence a segunda seguida na Copinha e se garante no mata-mata Estadão Conteúdo 07.01.26 21h54 Mais um grande paulista está garantido na segunda fase da Copa São Paulo de Juniores. Na noite desta quarta-feira, o Santos voltou ao estádio Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos, para encarar o União Cacoalense-RO e contou com o brilho de Mateus Xavier para bater o adversário por 2 a 1 e se garantir na próxima fase do torneio. Com o resultado, além de manter os 100% de aproveitamento, o Santos foi a seis pontos, garantiu a liderança do Grupo 16 e abriu cinco para o próprio União, terceiro colocado, que disputa a vaga com o São-Carlense, vice-líder com dois, e Real Brasília, em quarto, também com um. O duelo em São Carlos começou com muita disputa entre os adversários no setor de meio-campo, mas sem grandes chances de gol. Entretanto, a pressão do Santos surtiu efeito aos 36, quando após escanteio a bola sobrou para Mateus Xavier, de voleio, abrir o marcador para o time paulista. A vantagem poderia ter sido ampliada aos 39, quando Lucas Yan arriscou de muito longe, mas a bola acertou a trave. Logo depois, Rafael Freitas recebeu na cara do gol, mas chutou por cima e perdeu grande chance. Na volta para a segunda etapa, o Santos até esboçou uma pressão inicial em busca do segundo gol, mas quem balançou as redes foi o União Cacoalense. Aos 14, Coutinho chutou, a bola bateu na mão de Lucas Yan e o árbitro assinalou pênalti, convertido por Ji-Paraná, aos 16. Entretanto, não demorou muito para a camisa 11 voltar a brilhar para o time da Vila Belmiro. Aos 22, JP Chermont cruzou na cabeça de Mateus Xavier, que mandou no cantinho e anotou seu quarto gol em dois jogos na Copinha 2026 e garantiu a vitória do Santos, que não conseguiu superar a defesa adversária novamente. Outro time a carimbar a vaga na 2ª fase foi o Fortaleza, que aplicou 4 a 2 no Confiança-PB, foi a seis pontos e agora briga pela liderança do Grupo 23 com o União Mogi, também garantido na próxima fase. A tarde de Copinha ainda contou com as vitórias de Náutico, Juventude, Criciúma, Ivinhema-MS, Maruinense-SE e Osasco Audax, que aplicou um sonoro 6 a 0 no União-MT. Confira resultados desta quarta-feira: Nacional 0 x 0 Portuguesa Santista CSE-AL 0 x 3 Internacional Ibrachina 1 x 1 Santo André Cosmopolitano 1 x 4 Red Bull Bragantino Comercial Tietê 1 x 0 XV de Piracicaba Paulínia 1 x 3 Portuguesa Atlético Guaratinguetá 1 x 2 São José União Mogi 1 x 0 Centro Olímpico Itaquaquecetuba 0 x 0 Novorizontino Referência 1 x 2 Ituano Ferroviário-CE 0 x 0 Bangu Ferroviária 2 x 1 América-RJ Independente-AP 0 x 2 São Paulo Nacional-AM 0 x 3 Juventude Ivinhema-MS 2 x 1 Real-RS Juventude-MA 1 x 3 Náutico Confiança-PB 2 x 4 Fortaleza Canaã-DF 0 x 3 Criciúma Operário-PR 1 x 1 Vila Nova São Luís-MA 1 x 1 Figueirense Quixadá 1 x 1 Cuiabá São-Carlense 1 x 1 Real Brasília-DF Real Soccer 0 x 1 Maruinense-SE Osasco Audax 6 x 0 União-MT Taubaté 1 x 2 Águia-PA União Cacoalense-RO 1 x 2 Santos Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa São Paulo de Juniores Santos FC Fortaleza COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 