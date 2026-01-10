Santos garante 100% na Copinha, e Nacional fará clássico tradicional no mata-mata Estadão Conteúdo 10.01.26 13h42 O Santos garantiu campanha perfeita na fase de grupos da Copa São Paulo de Juniores. Na manhã deste sábado, superou o São-Carlense por 2 a 1 pela terceira rodada, confirmando a liderança do Grupo 16. O Nacional também avançou, confirmando clássico tradicional de São Paulo na segunda fase. A vitória do Santos não foi tão tranquila, já que saiu atrás do placar. Jogando em casa, no estádio Luiz Augusto de Oliveira, o São Carlos abriu o placar com Christian. Entretanto, o time alvinegro virou ainda no primeiro tempo com gols de Felipe Laurindo e Benício. Assim, o Santos terminou na liderança do Grupo 16 com nove pontos e 100% de aproveitamento, enquanto o São-Carlense se despediu em terceiro, com dois pontos. Na mesma chave, mais cedo, o Real Brasília-DF superou o União Cacoalense-RO por 3 a 0, com gols de Kauã, Gil e Iarley. Com isso, terminou em segundo lugar com quatro pontos, garantindo classificação. O time rondoniense se despede na quarta posição com um ponto. Santos e Real Brasília enfrentarão os times do Grupo 15, que ainda serão definidos (Ferroviária, Cuiabá e Quixadá-CE têm chances de avançar). No Grupo 32, Nacional e Internacional se enfrentaram, mas ambos avançaram. O time paulista venceu o duelo por 3 a 0, com gols de Mateus Barbalho, Kleber Martins e Éverton Bola, e garantiu o primeiro lugar com sete pontos, seguido pelo adversário gaúcho, com quatro. Na outra partida, a Portuguesa Santista, que tinha chance de classificação, foi derrotada por 1 a 0 pelo já eliminado CSE-AL. Assim, terminou em quarto, com dois pontos, abaixo do CSE, em terceiro com três pontos. Na segunda fase, o Nacional enfrentará o Juventus, segundo colocado do Grupo 31, no tradicional clássico "Juve-Nal" da capital paulista. Já o Inter pegará o Retrô-PE, líder do Grupo 31. Quem também garantiu classificação foi o Santo André, que venceu o Ferroviário-CE por 3 a 0, com gols de Emerson, Murilo Leite e Emmanuel. O time paulista tem cinco pontos no Grupo 30, mas ainda sem posição definida do G-2, já que Ibrachina (4 pontos) e Bangu-RJ (2) ainda se enfrentam. O Ferroviário se despede em quarto lugar, com um ponto. Além da definição do próprio grupo, o Santo André também precisa aguardar o desfecho do Grupo 29 para conhecer seu adversário. A fase de grupos chegará ao fim apenas no domingo. A segunda fase, que marca o início do mata-mata, sempre em jogos únicos, será disputada na segunda-feira e terça-feira. O primeiro colocado enfrenta o segundo da outra chave (Grupo 1 x Grupo 2, Grupo 3 x Grupo 4 e assim por diante). Confira os resultados deste sábado Real Brasília 3 x 0 União Cacoalense Portuguesa Santista 0 x 1 CSE Grêmio São-Carlense 1 x 2 Santos Santo André 3 x 0 Ferroviário Nacional-SP 3 x 0 Internacional 