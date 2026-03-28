Santos é o time que mais aproveita a base no Brasileirão; Corinthians está no top 5

O Santos é o time do Brasileirão com maior percentual de aproveitamento de jogadores formados na base, até o atual momento do campeonato, de acordo com levantamento divulgado pelo CIES Football Observatory, centro de pesquisas suíço que estuda e analisa estatísticas do futebol. Athletico-PR, Grêmio, Cruzeiro e Corinthians completam o top 5.

O ranking leva em conta a porcentagem de minutos jogados por atletas que passaram pelo menos três anos, entre os 15 e os 21 anos de idade, em seu clube de origem. Este é o conceito europeu para definir um jogador formado por um clube. Na soma de todos os clubes, em todo o Campeonato Brasileiro, a média de aproveitamento da base é de 10,6%.

O aproveitamento do Santos é de 28%, um pouco acima do Athletico-PR, que aparece com 27,5%. Cruzeiro e Grêmio também exibem valores próximos, com 24,2% e 23,1% respectivamente. Já o Corinthians está mais distante e tem 16,7%, bem perto do sexto colocado Fluminense (16%). O Palmeiras, clube que lançou nomes como Endrick, Vitor Reis e Estêvão nos últimos anos, é apenas o nono (9,7%).

Embora viva uma das fases menos vitoriosas de sua história, o Santos continua revelando talentos relevantes para o futebol brasileiro e faz questão de dar oportunidades no profissional aos Meninos da Vila. No empate sem gols com o Cruzeiro, última partida antes da pausa para a Data Fifa, cinco jogadores formados na base foram relacionado, e o volante Gustavo Henrique foi titular.

"O olhar para a base sempre será uma de nossas prioridades. É a essência do Santos e, ao mesmo tempo, um ativo fundamental para o futuro da instituição. Sobre este aproveitamento dos Meninos da Vila no profissional, é feito um trabalho muito bem coordenado, entre a comissão técnica e os Executivos do profissional e da base, para subirmos esses meninos no momento certo e para que eles consigam desempenhar o que sabem e ajudar o clube", afirma o presidente Marcelo Teixeira.

Em 2025, o Santos deu um passo simbólico ao assinar 25 contratos de formação com atletas da categoria Sub-14, todos com vínculo até 2028.

Ranking de maior aproveitamento da base no Brasileirão 2026:

1 - Santos: 28% 2 - Athletico-PR: 27,5% 3 - Cruzeiro: 24,2% 4 - Grêmio: 23,1% 5 - Corinthians: 16,7% 6 - Fluminense: 26,0% 7 - Coritiba: 14,4% 8 - São Paulo: 13,4% 9 - Vasco: 12,8% 10 - Palmeiras: 9,7% 11 - Red Bull Bragantino: 8,0% 12 - Chapecoense: 5,9% 13 - Flamengo: 5,7% 14 - Vitória: 3,6% 15 - Atlético-MG: 3,1% 16 - Bahia: 1,3% 17 - Internacional: 0,4% 18 - Botafogo: 0,0% 18 - Mirassol: 0,0% 18 - Remo: 0,0%