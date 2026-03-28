Santos é o time que mais aproveita a base no Brasileirão; Corinthians está no top 5 Estadão Conteúdo 28.03.26 19h37 O Santos é o time do Brasileirão com maior percentual de aproveitamento de jogadores formados na base, até o atual momento do campeonato, de acordo com levantamento divulgado pelo CIES Football Observatory, centro de pesquisas suíço que estuda e analisa estatísticas do futebol. Athletico-PR, Grêmio, Cruzeiro e Corinthians completam o top 5. O ranking leva em conta a porcentagem de minutos jogados por atletas que passaram pelo menos três anos, entre os 15 e os 21 anos de idade, em seu clube de origem. Este é o conceito europeu para definir um jogador formado por um clube. Na soma de todos os clubes, em todo o Campeonato Brasileiro, a média de aproveitamento da base é de 10,6%. O aproveitamento do Santos é de 28%, um pouco acima do Athletico-PR, que aparece com 27,5%. Cruzeiro e Grêmio também exibem valores próximos, com 24,2% e 23,1% respectivamente. Já o Corinthians está mais distante e tem 16,7%, bem perto do sexto colocado Fluminense (16%). O Palmeiras, clube que lançou nomes como Endrick, Vitor Reis e Estêvão nos últimos anos, é apenas o nono (9,7%). Embora viva uma das fases menos vitoriosas de sua história, o Santos continua revelando talentos relevantes para o futebol brasileiro e faz questão de dar oportunidades no profissional aos Meninos da Vila. No empate sem gols com o Cruzeiro, última partida antes da pausa para a Data Fifa, cinco jogadores formados na base foram relacionado, e o volante Gustavo Henrique foi titular. "O olhar para a base sempre será uma de nossas prioridades. É a essência do Santos e, ao mesmo tempo, um ativo fundamental para o futuro da instituição. Sobre este aproveitamento dos Meninos da Vila no profissional, é feito um trabalho muito bem coordenado, entre a comissão técnica e os Executivos do profissional e da base, para subirmos esses meninos no momento certo e para que eles consigam desempenhar o que sabem e ajudar o clube", afirma o presidente Marcelo Teixeira. Em 2025, o Santos deu um passo simbólico ao assinar 25 contratos de formação com atletas da categoria Sub-14, todos com vínculo até 2028. Ranking de maior aproveitamento da base no Brasileirão 2026: 1 - Santos: 28% 2 - Athletico-PR: 27,5% 3 - Cruzeiro: 24,2% 4 - Grêmio: 23,1% 5 - Corinthians: 16,7% 6 - Fluminense: 26,0% 7 - Coritiba: 14,4% 8 - São Paulo: 13,4% 9 - Vasco: 12,8% 10 - Palmeiras: 9,7% 11 - Red Bull Bragantino: 8,0% 12 - Chapecoense: 5,9% 13 - Flamengo: 5,7% 14 - Vitória: 3,6% 15 - Atlético-MG: 3,1% 16 - Bahia: 1,3% 17 - Internacional: 0,4% 18 - Botafogo: 0,0% 18 - Mirassol: 0,0% 18 - Remo: 0,0% Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Santos Corinthians base COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização 27.03.26 16h21 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste sábado 28.03.26 7h00 FORA Remo rescinde com Klaus, ex-capitão do acesso à Série A Zagueiro perde espaço em 2026 e tem saída oficializada no BID; lista de desligamentos do elenco segue aumentando 27.03.26 22h19 É DO LEÃO Remo anuncia a contratação do meia ex-Athletic para a sequência da temporada Destaque do Athletic-MG, jogador de 24 anos chega em definitivo após quase 100 jogos pelo clube mineiro 27.03.26 18h56 REFORÇO Remo acerta com jogador eleito melhor lateral do Paulistão 2026 Lateral-esquerdo de 26 anos chega após passagem pelo Novorizontino para reforçar o elenco azulino 27.03.26 18h36