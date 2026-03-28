Haiti, segundo adversário do Brasil na Copa, sofre gol no início e perde da Tunísia no Canadá

Segundo adversário da seleção brasileira na Copa do Mundo, o Haiti foi derrotado na noite deste sábado pela Tunísia por 1 a 0 no BMO Field, em Toronto, no Canadá. O gol da vitória da Tunísia foi marcado aos 7 minutos do primeiro tempo por Sebastian Tounekti.

De volta a um Mundial depois de 52 anos, o Haiti estreia na Copa no dia 13 de junho contra a Escócia. O confronto com o Brasil acontece três dias depois. A primeira e única participação haitiana em Copas aconteceu na Alemanha, em 1974, quando a equipe foi eliminado na fase de grupos após três derrotas para Itália, Polônia e Argentina.

O jogo deste sábado começou com muita intensidade. Os haitianos sofriam com a marcação alta adotada pelos tunisianos e tinham dificuldade para passar do meio de campo. Aos 7 minutos, a Tunísia conseguiu recuperar a bola na intermediária e armou um rápido ataque. Gharbi conseguiu um excelente passe para Tounekti, que apareceu entre os zagueiros e finalizou de pé direito.

Após o sufoco no início, o Haiti melhorou e rondou a área rival. O time, porém, não conseguia finalizar de maneira incisiva e deixava espaços para o contra-ataque dos africanos. O primeiro tempo terminou equilibrado.

O Haiti pressionou no início da segunda etapa, mas sem poder de finalização, como na primeira parte do amistoso. A Tunísia também encontrava espaço para agredir o adversário, mas também pecava na definição das jogadas. Nos acréscimos, o atacante Nazon desperdiçou a melhor chance do Haiti ao cabecear na trave. Depois deste lance, o Jean Jacques fez falta na entrada da área, tomou o segundo amarelo, foi expulso e o Haiti terminou o jogo com 10.

Os haitianos fazem seu segundo amistoso nesta Data Fifa na terça-feira contra a Islândia, que não se classificou para a Copa e empatou com o Canadá em 2 a 2 neste sábado. A Tunísia, que está no Grupo F ao lado de Japão, Holanda e mais um classificado da repescagem europeia, joga com o Canadá também na terça.