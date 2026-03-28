Haiti, segundo adversário do Brasil na Copa, sofre gol no início e perde da Tunísia no Canadá Estadão Conteúdo 28.03.26 23h38 Segundo adversário da seleção brasileira na Copa do Mundo, o Haiti foi derrotado na noite deste sábado pela Tunísia por 1 a 0 no BMO Field, em Toronto, no Canadá. O gol da vitória da Tunísia foi marcado aos 7 minutos do primeiro tempo por Sebastian Tounekti. De volta a um Mundial depois de 52 anos, o Haiti estreia na Copa no dia 13 de junho contra a Escócia. O confronto com o Brasil acontece três dias depois. A primeira e única participação haitiana em Copas aconteceu na Alemanha, em 1974, quando a equipe foi eliminado na fase de grupos após três derrotas para Itália, Polônia e Argentina. O jogo deste sábado começou com muita intensidade. Os haitianos sofriam com a marcação alta adotada pelos tunisianos e tinham dificuldade para passar do meio de campo. Aos 7 minutos, a Tunísia conseguiu recuperar a bola na intermediária e armou um rápido ataque. Gharbi conseguiu um excelente passe para Tounekti, que apareceu entre os zagueiros e finalizou de pé direito. Após o sufoco no início, o Haiti melhorou e rondou a área rival. O time, porém, não conseguia finalizar de maneira incisiva e deixava espaços para o contra-ataque dos africanos. O primeiro tempo terminou equilibrado. O Haiti pressionou no início da segunda etapa, mas sem poder de finalização, como na primeira parte do amistoso. A Tunísia também encontrava espaço para agredir o adversário, mas também pecava na definição das jogadas. Nos acréscimos, o atacante Nazon desperdiçou a melhor chance do Haiti ao cabecear na trave. Depois deste lance, o Jean Jacques fez falta na entrada da área, tomou o segundo amarelo, foi expulso e o Haiti terminou o jogo com 10. Os haitianos fazem seu segundo amistoso nesta Data Fifa na terça-feira contra a Islândia, que não se classificou para a Copa e empatou com o Canadá em 2 a 2 neste sábado. A Tunísia, que está no Grupo F ao lado de Japão, Holanda e mais um classificado da repescagem europeia, joga com o Canadá também na terça. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Data Fifa Haiti Tunísia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização 27.03.26 16h21 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES Torcedor morre ao tentar mudar de setor pulando a grade na reinauguração do Estádio Azteca 28.03.26 23h58 Haiti, segundo adversário do Brasil na Copa, sofre gol no início e perde da Tunísia no Canadá 28.03.26 23h38 REFORÇO Remo acerta com jogador eleito melhor lateral do Paulistão 2026 Lateral-esquerdo de 26 anos chega após passagem pelo Novorizontino para reforçar o elenco azulino 27.03.26 18h36 FUTEBOL Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID 25.03.26 13h32