Santos diz ter compartilhado todos os exames com a CBF e que Neymar 'estará pronto para a Copa'

Horas após o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, informar que a lesão de Neymar é mais grave do que o previsto, o Santos se manifestou por meio de nota oficial no fim da manhã desta quinta-feira, 28. O clube garante que compartilhou todas as informações com a CBF referentes ao problema na panturrilha direita do atacante.

"Absolutamente todos os exames realizados por Neymar Jr. foram compartilhados com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até o dia 18, data da convocação", afirmou o clube, ressaltando ainda que o prazo de recuperação de duas semanas começou a contar a partir de 17 de maio, quando o jogador se lesionou, e encerra no dia 31, no próximo domingo.

"Lembrando sempre que essas estimativas variam de pessoa para pessoa e conforme a necessidade da equipe e importância dos jogos", continua a nota.

O Santos destacou que a equipe de fisioterapia da Seleção Brasileira é composta também por "profissionais do clube que acompanham Neymar Jr. há mais de 10 anos" e que o departamento médico santista "está alinhado e em concordância com o cronograma de tratamento definido pela equipe médica da CBF".

Por fim, o clube afirmou ainda que o camisa 10 vai estar em condições de disputar o Mundial. "Os profissionais do Santos FC conhecem a capacidade de recuperação do atleta e estão confiantes de que Neymar estará pronto para disputar a Copa do Mundo."

Por fim, o clube afirmou ainda que o camisa 10 vai estar em condições de disputar o Mundial. "Os profissionais do Santos FC conhecem a capacidade de recuperação do atleta e estão confiantes de que Neymar estará pronto para disputar a Copa do Mundo."

Neymar foi diagnosticado com uma lesão de grau 2 na panturrilha direita após realizar exames em uma clínica no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 27, quando a seleção se apresentou na Granja Comary, centro de treinamento do Brasil em Teresópolis (RJ), para se preparar para a Copa.

Inicialmente, o departamento médico do Santos tratava o caso como uma lesão leve, mas a comissão técnica da seleção aguardava a chegada do atleta para avaliar melhor a situação. O jogador sentiu a lesão um dia antes da convocação, na derrota por 3 a 0 para o Coritiba, na Neo Química, pelo Brasileirão.