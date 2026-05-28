Santos diz ter compartilhado todos os exames com a CBF e que Neymar 'estará pronto para a Copa' O clube afirmou ainda que o camisa 10 vai estar em condições de disputar o Mundial Estadão Conteúdo 28.05.26 14h09 Horas após o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, informar que a lesão de Neymar é mais grave do que o previsto, o Santos se manifestou por meio de nota oficial no fim da manhã desta quinta-feira, 28. O clube garante que compartilhou todas as informações com a CBF referentes ao problema na panturrilha direita do atacante. "Absolutamente todos os exames realizados por Neymar Jr. foram compartilhados com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até o dia 18, data da convocação", afirmou o clube, ressaltando ainda que o prazo de recuperação de duas semanas começou a contar a partir de 17 de maio, quando o jogador se lesionou, e encerra no dia 31, no próximo domingo. "Lembrando sempre que essas estimativas variam de pessoa para pessoa e conforme a necessidade da equipe e importância dos jogos", continua a nota. O Santos destacou que a equipe de fisioterapia da Seleção Brasileira é composta também por "profissionais do clube que acompanham Neymar Jr. há mais de 10 anos" e que o departamento médico santista "está alinhado e em concordância com o cronograma de tratamento definido pela equipe médica da CBF". Por fim, o clube afirmou ainda que o camisa 10 vai estar em condições de disputar o Mundial. "Os profissionais do Santos FC conhecem a capacidade de recuperação do atleta e estão confiantes de que Neymar estará pronto para disputar a Copa do Mundo." Por fim, o clube afirmou ainda que o camisa 10 vai estar em condições de disputar o Mundial. "Os profissionais do Santos FC conhecem a capacidade de recuperação do atleta e estão confiantes de que Neymar estará pronto para disputar a Copa do Mundo." Neymar foi diagnosticado com uma lesão de grau 2 na panturrilha direita após realizar exames em uma clínica no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 27, quando a seleção se apresentou na Granja Comary, centro de treinamento do Brasil em Teresópolis (RJ), para se preparar para a Copa. Inicialmente, o departamento médico do Santos tratava o caso como uma lesão leve, mas a comissão técnica da seleção aguardava a chegada do atleta para avaliar melhor a situação. O jogador sentiu a lesão um dia antes da convocação, na derrota por 3 a 0 para o Coritiba, na Neo Química, pelo Brasileirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos CBF Neymar exames COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Anápolis conquista a Copa Centro-Oeste e aguarda Paysandu ou Nacional na final da Copa Verde Galo da Comarca entrou para a história como o primeiro campeão do torneio 28.05.26 13h29 futebol Paraense Deiveson Figueiredo projeta luta contra Song Yadong no UFC Macau: 'Vou ser agressivo' Ex-campeão do mosca ainda sonha com disputa de cinturão nos galos 28.05.26 11h23 futebol Com Neymar lesionado, Seleção Brasileira faz primeiro treino de preparação para a Copa do Mundo Brasil encara o Panamá no próximo domingo (31), em jogo amistoso, e não contará com o camisa 10, diagnosticado com uma lesão grau 2 na panturrilha 28.05.26 10h09 futebol Médico da CBF confirma lesão grau 2 em Neymar; jogador pode perder a estreia do Brasil na Copa Após exames, foi constatado que o problema não era apenas um edema na panturrilha 28.05.26 9h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DECISÃO! Com vantagem no placar, Paysandu decide título da Copa Norte contra o Nacional-AM Partida ocorre nesta quinta-feira (28), no estádio Carlos Zamith, em Manaus 28.05.26 8h00 futebol Médico da CBF confirma lesão grau 2 em Neymar; jogador pode perder a estreia do Brasil na Copa Após exames, foi constatado que o problema não era apenas um edema na panturrilha 28.05.26 9h44 FUTEBOL Filipe Luís tem acordo para assumir o Monaco após a Copa do Mundo, diz jornal A negociação foi conduzida pelo brasileiro Thiago Scuro, diretor esportivo do Monaco 28.05.26 8h36 futebol Com Neymar lesionado, Seleção Brasileira faz primeiro treino de preparação para a Copa do Mundo Brasil encara o Panamá no próximo domingo (31), em jogo amistoso, e não contará com o camisa 10, diagnosticado com uma lesão grau 2 na panturrilha 28.05.26 10h09