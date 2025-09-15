Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Santos contesta arbitragem na CBF e ganha validação em reclamação sobre pênalti em Neymar

Estadão Conteúdo

O executivo de futebol do Santos, Alexandre Mattos, participou de uma reunião com a Comissão de Arbitragem da CBF, nesta segunda-feira, e reclamou da atuação da equipe liderada pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo durante o empate por 1 a 1 com o Atlético-MG. Ao fazer questionamentos sobre o lance em que defende ter ocorrido pênalti de Scarpa em Neymar, o dirigente encontrou receptividade às suas pontuações.

Dos quatro árbitros que estavam à mesa, três concordaram que, se fossem os responsáveis por apitar a partida, teriam marcado a penalidade. Rodrigo Cintra, presidente da Comissão, foi um dos nomes que expôs tal posicionamento ao presidente santista.

No lance em questão, Neymar caiu após finalizar dentro da área e receber contato por baixo de Gustavo Scarpa. Bruno Arleu deixou o jogo seguir e não houve intervenção de Wagner Reway, responsável pelo VAR.

Mais cedo nesta segunda, antes da reunião, Marcelo Teixeira fez reclamações públicas em entrevista ao programa "Seleção SporTV" e questionou os critérios adotados pela arbitragem nos últimos jogos do Santos.

"O Santos tem sido muito prejudicado. imaginem num lance como ontem... A entrada pode lesionar o jogador (Neymar Jr). Não temos situações aplicadas de forma correta. Isso nos preocupa bastante. Não temos notado mudança na postura, mesmo com alertas à comissão de arbitragem. Foi um pênalti claríssimo no Neymar", disse.

"Se você tem um recurso tecnológico, tem que ao menos chamar o árbitro para avaliar. Fica a nossa preocupação. Participaremos da reunião de hoje. E esperamos que os erros não interfiram diretamente nos resultados. Não é beneficiar ninguém, é critério correto. Lutamos pela profissionalização da arbitragem. Nesse ponto ainda temos deficiências interferindo níveis nos resultados", concluiu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Santos FC

CBF

Neymar

pênalti
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

FPF promove mudanças estatutárias e aumenta o número de vice-presidentes; saiba mais

Eleição da FPF está marcada para o dia 2 de outubro e a tendência é que Ricardo Gluck Paul, atual presidente da instituição, seja reeleito por aclamação

15.09.25 19h15

FUTEBOL

Adversário do Paysandu, Goiás possui quase um time inteiro de desfalques; veja a lista

Papão pega o Goiás fora de casa pela Série B. Clube esmeraldino terá vários desfalques para o jogo, todos eles por suspensão

15.09.25 17h05

Futebol

Com empate em casa, Paysandu diminui distância para sair do Z-4; confira

Clube bicolor contou com o tropeço dos adversários e conseguiu diminuir o prejuízo

15.09.25 12h21

Futebol

Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025

Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição

15.09.25 12h16

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025

Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição

15.09.25 12h16

TABU

Remo nunca foi derrotado pelo Atlético-GO em Belém; confira o retrospecto

Partida válida pela 27ª rodada será neste sábado (20), às 20h30, na capital paraense.

15.09.25 10h31

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira

15.09.25 7h00

Será que dá?

Paysandu precisa mais que dobrar aproveitamento para se livrar da queda à Série C; veja números

Papão faz as contas para tentar evitar o rebaixamento da Série B

15.09.25 11h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda