Santos contesta arbitragem na CBF e ganha validação em reclamação sobre pênalti em Neymar Estadão Conteúdo 15.09.25 19h42 O executivo de futebol do Santos, Alexandre Mattos, participou de uma reunião com a Comissão de Arbitragem da CBF, nesta segunda-feira, e reclamou da atuação da equipe liderada pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo durante o empate por 1 a 1 com o Atlético-MG. Ao fazer questionamentos sobre o lance em que defende ter ocorrido pênalti de Scarpa em Neymar, o dirigente encontrou receptividade às suas pontuações. Dos quatro árbitros que estavam à mesa, três concordaram que, se fossem os responsáveis por apitar a partida, teriam marcado a penalidade. Rodrigo Cintra, presidente da Comissão, foi um dos nomes que expôs tal posicionamento ao presidente santista. No lance em questão, Neymar caiu após finalizar dentro da área e receber contato por baixo de Gustavo Scarpa. Bruno Arleu deixou o jogo seguir e não houve intervenção de Wagner Reway, responsável pelo VAR. Mais cedo nesta segunda, antes da reunião, Marcelo Teixeira fez reclamações públicas em entrevista ao programa "Seleção SporTV" e questionou os critérios adotados pela arbitragem nos últimos jogos do Santos. "O Santos tem sido muito prejudicado. imaginem num lance como ontem... A entrada pode lesionar o jogador (Neymar Jr). Não temos situações aplicadas de forma correta. Isso nos preocupa bastante. Não temos notado mudança na postura, mesmo com alertas à comissão de arbitragem. Foi um pênalti claríssimo no Neymar", disse. "Se você tem um recurso tecnológico, tem que ao menos chamar o árbitro para avaliar. Fica a nossa preocupação. Participaremos da reunião de hoje. E esperamos que os erros não interfiram diretamente nos resultados. Não é beneficiar ninguém, é critério correto. Lutamos pela profissionalização da arbitragem. Nesse ponto ainda temos deficiências interferindo níveis nos resultados", concluiu.