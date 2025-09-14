Capa Jornal Amazônia
Vojvoda comemora empate e diz que Neymar é 'humilde': 'precisamos dele'

"Quero o melhor Neymar porque gosto de treinar com grandes jogadores e ele é um dos melhores da história", comentou.

Estadão Conteúdo
fonte

Vojvoda (Reprodução TV)

O técnico Juan Pablo Vojvoda valorizou o ponto conquistado em Belo Horizonte, no empate por 1 a 1 diante do Atlético-MG, elogiou o "espírito de luta", especialmente no segundo tempo, mas admitiu que ainda busca evolução de seus jogadores. Questionado sobre a atuação de Neymar, que fez um bom primeiro tempo, mas perdeu duas chances claras de gol, antes de voltar apagado para a etapa final, o comandante elogiou sua atuação, mas afirmou que espera mais do atacante.

"O Neymar teve sequência de jogo, teve chances de gol, o que é ótimo, mas ainda buscamos o melhor Neymar. Quero o melhor Neymar porque gosto de treinar com grandes jogadores e ele é um dos melhores da história", comentou. "É um jogador humilde e precisamos dele a todo momento. Vimos a qualidade dele em grande parte do primeiro tempo."

Apesar da queda de rendimento do craque, o Santos conseguiu buscar o empate na reta final do jogo. Além de aplausos para a entrega da equipe santista, ao término da partida, o treinador argentino também ouviu a cobrança da torcida do time da Baixada por uma vitória no clássico com o São Paulo, no próximo domingo, na Vila Belmiro.

"Dada as circunstâncias, um ponto fora com um jogador a menos é preciso valorizar, mas precisamos vencer a próxima partida", resumiu. "Vocês (jornalistas) sabem mais do que eu o que significa um clássico. Sabemos que jogamos em casa, são três pontos importantes, mas precisamos trabalhar bem durante a semana, tanto no aspecto tático, estratégia, físico e técnico e tudo o que envolve uma partida como esta", disse Vojvoda.

O técnico já se conformou com as ausências de Zé Ivaldo, suspenso, e possivelmente do goleiro Gabriel Brazão, que deixou o campo de ambulância após um choque de cabeça - o técnico explicou que manteve o goleiro em campo após ouvir o médico. "Perdermos o Zé Ivaldo para o próximo jogo, mas temos jogadores para substitui-lo e fazer uma boa partida com o São Paulo. Quanto ao Gabriel, acho que vamos contar com ele, mas primeiro espero sua pronta recuperação. É um atleta importante, mas o principal é a pessoa. O Diógenes entrou em momento quente e teve sabedoria para corresponder", afirmou.

O Santos terá a semana livre para treinar antes do duelo com o São Paulo, no próximo domingo, às 20h30, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

