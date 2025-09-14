Neymar detona gramado sintético após jogo contra o Atlético-MG: 'Comprovado, é uma m****' Estadão Conteúdo 14.09.25 22h02 O atacante Neymar mostrou todo o seu descontentamento por ter atuado no gramado sintético neste domingo, no empate de 1 a 1 do Santos com o Atlético-MG, em confronto realizado na Arena MRV, casa atleticana. Nas redes sociais, ele foi direto ao ponto: "Comprovado, é uma m****! Na partida, o camisa 10 torceu o tornozelo logo no primeiro minuto de jogo em um lance isolado. Ele recebeu atendimento médico e continuou em campo. Longe de brilhar, o astro teve uma atuação discreta, principalmente no segundo tempo, e acabou substituído aos 35 minutos da etapa complementar por Robinho Jr. O duelo deste domingo foi a sua primeira experiência em um campo deste tipo desde o seu retorno ao futebol brasileiro. Durante a semana, a sua presença no embate contra os atleticanos chegou a ser colocada em dúvida pelo estafe santista justamente em função do piso. Crítico contumaz do gramado sintético, o craque já se posicionou várias vezes contra a realização de partidas em gramado que não seja natural sob o argumento de que os atletas profissionais ficam expostos às lesões. Após o empate, que deixa tanto Santos como Atlético-MG próximos da zona do rebaixamento, o time da Baixada vai ter a semana livre visando a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o compromisso será diante do São Paulo, no MorumBis. Neymar vai ter toda a semana para se recuperar a fim de encarar o rival da capital. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Santos FC Neymar sintético COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Dia do Árbitro: profissionais no Pará enfrentam vida dupla e buscam reconhecimento Sem remuneração suficiente para viver apenas da arbitragem, árbitros paraenses dividem rotina entre salas de aula, quadras e campos. 14.09.25 8h00 Carlos Ferreira O futebol cobra respeito dos mal educados 14.09.25 8h00 Futebol 'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas 14.09.25 7h00 mma UFC: paraense Amanda Lemos perde para norte-americana e se distancia de nova disputa pelo cinturão Lutadora perdeu por decisão dos juízes após três rounds intensos 13.09.25 19h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Feminino, Bundesliga, Série A argentina e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 14.09.25 7h00 Campeonato Brasileiro Atlético-MG x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pelo Brasileirão Atlético MG e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.09.25 15h00 Futebol 'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas 14.09.25 7h00 Campeonato Brasileiro Juventude x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pelo Brasileirão Juventude e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.09.25 15h00