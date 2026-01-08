Santos coloca Gabigol e Neymar à prova em tentativa de resgatar passado e ter 2026 sem drama Estadão Conteúdo 08.01.26 8h38 A primeira temporada do Santos após a passagem inédita pela Série B foi de luta para não cair mais uma vez. Ter Neymar de volta à Vila Belmiro foi uma experiência marcante para o torcedor santista, mesmo que o esperado não fosse exatamente ver o ídolo sendo o herói de uma luta contra a queda. Em 2026, as expectativas não são altas, mas há motivos para acreditar que o ano será melhor do que o anterior. Neymar estendeu o vínculo com o clube até o final da temporada e deve voltar a campo no início de janeiro, após passar por uma artroscopia no joelho esquerdo. Embora tenha vivido momentos em que teve seu futebol questionado, terminou a temporada em alta após ser decisivo na manutenção do time na Série A, mesmo jogando no sacrifício, com dores no joelho. Além de elevar o patamar em que o Santos se encontra atualmente, o atacante tem o objetivo individual de ir à Copa do Mundo, o que vai depender de sua evolução física e de suas atuações pela equipe do litoral paulista. Neste ano, ele terá ao seu lado Gabigol, outro Menino da Vila que decidiu voltar ao berço. Gabriel Barbosa chegou ao Santos emprestado pelo Cruzeiro, em uma contratação que aposta na conexão com os torcedores, embora ele esteja longe de representar algo parecido ao que Neymar representa para os santistas. O atacante de 29 anos vem de uma passagem inconstante pelo time mineiro e sabe que volta para a Vila com a necessidade de provar o seu valor. "Talvez eu precise mais do Santos, do que o Santos de mim. A gente está aqui para poder ajudar o Neymar a estar muito bem, dentro e fora de campo. A gente conversou quando ficou tudo certo. Realmente a gente está muito feliz de compartilhar o vestiário, o campo. Na Seleção foi muito rápido, e agora a gente vai poder viver perto. A gente está muito feliz de estar juntos de novo", comentou Gabigol em coletiva de apresentação. Outros nomes podem se juntar a Neymar e Gabigol para reforçar o Santos, mas por enquanto a renovação e a contratação foram as únicas novidades. Rony, do Atlético-MG, é um nome desejado pela diretoria santista, que se desfez de atletas como Guilherme, Luiz Felipe, Messias, Sandry e Rodrigo Fernández. Nesta temporada, o Santos volta a uma disputa continental após dois anos, pois se classificou para a Copa Sul-Americana, por isso terá calendário mais cheio do que no ano passado. O primeiro compromisso do ano é no Paulistão, em duelo com o Novorizontino, marcado para às 16 horas de sábado, na Vila Belmiro. 