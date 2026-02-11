Santos anuncia a contratação do atacante Moisés e já o relaciona para visita ao Athletico-PR

O Santos não para de anunciar contratações para o setor ofensivo e, depois de Gabigol e Rony, fechou a contratação de Moisés, do Fortaleza. O reforço já foi até relacionado para a visita ao Athletico-PR pelo Brasileirão, nesta quinta-feira - seu nome já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF.

Moisés é velho conhecido de Juan Pablo Vojvoda, com o qual trabalhou nas boas campanhas do Fortaleza e chega para aumentar as opções da equipe na temporada. O acordo do reforço de 29 anos é por três temporadas.

"Na busca por reforços para 2026, o Santos Futebol Clube acertou nesta quarta-feira (11) a contratação do atacante Moisés. Destaque no Fortaleza, o atleta de 29 anos foi adquirido em definitivo e assinou contrato válido por três anos com o Peixe", informou o Santos.

O jogador passou boa parte da temporada passada machucado após ser empurrado por Deyverson em comemoração de um gol. Ele chega ao Santos confiante em dar a volta por cima na carreira.

"Primeiramente tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade. Sabemos do tamanho que tem essa camisa do Santos FC, um clube gigante. Muito feliz de estar aqui, de estar representando esse escudo muito grande"< comemorou Moisés.

Sem Neymar e Gabigol no gramado sintético da Ligga Arena, Moisés deve fazer sua estreia já nesta quinta-feira. Ele já treinava com o time da Vila Belmiro. "Espero poder retribuir todo o carinho que eu recebi com gols, assistências e podendo ajudar o clube. Podem esperar de mim a máxima dedicação possível para, junto com meus companheiros, buscar coisas grandes para os Santos FC", declarou, eufórico na nova casa.