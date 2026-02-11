Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Santos anuncia a contratação do atacante Moisés e já o relaciona para visita ao Athletico-PR

Estadão Conteúdo

O Santos não para de anunciar contratações para o setor ofensivo e, depois de Gabigol e Rony, fechou a contratação de Moisés, do Fortaleza. O reforço já foi até relacionado para a visita ao Athletico-PR pelo Brasileirão, nesta quinta-feira - seu nome já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF.

Moisés é velho conhecido de Juan Pablo Vojvoda, com o qual trabalhou nas boas campanhas do Fortaleza e chega para aumentar as opções da equipe na temporada. O acordo do reforço de 29 anos é por três temporadas.

"Na busca por reforços para 2026, o Santos Futebol Clube acertou nesta quarta-feira (11) a contratação do atacante Moisés. Destaque no Fortaleza, o atleta de 29 anos foi adquirido em definitivo e assinou contrato válido por três anos com o Peixe", informou o Santos.

O jogador passou boa parte da temporada passada machucado após ser empurrado por Deyverson em comemoração de um gol. Ele chega ao Santos confiante em dar a volta por cima na carreira.

"Primeiramente tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade. Sabemos do tamanho que tem essa camisa do Santos FC, um clube gigante. Muito feliz de estar aqui, de estar representando esse escudo muito grande"< comemorou Moisés.

Sem Neymar e Gabigol no gramado sintético da Ligga Arena, Moisés deve fazer sua estreia já nesta quinta-feira. Ele já treinava com o time da Vila Belmiro. "Espero poder retribuir todo o carinho que eu recebi com gols, assistências e podendo ajudar o clube. Podem esperar de mim a máxima dedicação possível para, junto com meus companheiros, buscar coisas grandes para os Santos FC", declarou, eufórico na nova casa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Brasileirão

Santos FC

Moisés
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Menos de 24 horas depois da Série A, Remo visita o Castanhal pelo Parazão

Equipe azulina deve utilizar equipe alternativa diante do Japiim por aperto no calendário. 

11.02.26 18h28

futebol

Remo é o time com menor eficiência em pênaltis entre os clubes da Série A, aponta levantamento

Leão Azul e Corinthians são os clubes com a menor porcentagem de aproveitamento

11.02.26 12h38

Que tal?

Torcida organizada do Bragantino cria ‘disk balada’ para 'fiscalizar' jogadores no Parazão

Lanterna do Campeonato Paraense, clube vive crise e organizada ameaça atletas flagrados em festas

11.02.26 11h49

Automobilismo

Paraense Noah Diamantino vence 1ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart, em Interlagos

Piloto de apenas nove anos venceu a disputa da categoria em sua estreia na Cadete

11.02.26 9h26

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira

11.02.26 7h00

futebol

Paysandu visita o Cametá de olho na liderança do Campeonato Paraense

Duelo é entre o segundo e terceiro colocado da tabela do Parazão

11.02.26 8h43

futebol

Remo e Atlético-MG se enfrentam em busca da primeira vitória na Série A

Partida ocorre nesta quarta-feira (11), em Belo Horizonte, às 20h

11.02.26 8h00

FUTEBOL

CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball

Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo

10.02.26 9h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda