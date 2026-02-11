Santos anuncia a contratação do atacante Moisés e já o relaciona para visita ao Athletico-PR Estadão Conteúdo 11.02.26 18h03 O Santos não para de anunciar contratações para o setor ofensivo e, depois de Gabigol e Rony, fechou a contratação de Moisés, do Fortaleza. O reforço já foi até relacionado para a visita ao Athletico-PR pelo Brasileirão, nesta quinta-feira - seu nome já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF. Moisés é velho conhecido de Juan Pablo Vojvoda, com o qual trabalhou nas boas campanhas do Fortaleza e chega para aumentar as opções da equipe na temporada. O acordo do reforço de 29 anos é por três temporadas. "Na busca por reforços para 2026, o Santos Futebol Clube acertou nesta quarta-feira (11) a contratação do atacante Moisés. Destaque no Fortaleza, o atleta de 29 anos foi adquirido em definitivo e assinou contrato válido por três anos com o Peixe", informou o Santos. O jogador passou boa parte da temporada passada machucado após ser empurrado por Deyverson em comemoração de um gol. Ele chega ao Santos confiante em dar a volta por cima na carreira. "Primeiramente tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade. Sabemos do tamanho que tem essa camisa do Santos FC, um clube gigante. Muito feliz de estar aqui, de estar representando esse escudo muito grande"< comemorou Moisés. Sem Neymar e Gabigol no gramado sintético da Ligga Arena, Moisés deve fazer sua estreia já nesta quinta-feira. Ele já treinava com o time da Vila Belmiro. "Espero poder retribuir todo o carinho que eu recebi com gols, assistências e podendo ajudar o clube. Podem esperar de mim a máxima dedicação possível para, junto com meus companheiros, buscar coisas grandes para os Santos FC", declarou, eufórico na nova casa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Santos FC Moisés COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Menos de 24 horas depois da Série A, Remo visita o Castanhal pelo Parazão Equipe azulina deve utilizar equipe alternativa diante do Japiim por aperto no calendário. 11.02.26 18h28 futebol Remo é o time com menor eficiência em pênaltis entre os clubes da Série A, aponta levantamento Leão Azul e Corinthians são os clubes com a menor porcentagem de aproveitamento 11.02.26 12h38 Que tal? Torcida organizada do Bragantino cria ‘disk balada’ para 'fiscalizar' jogadores no Parazão Lanterna do Campeonato Paraense, clube vive crise e organizada ameaça atletas flagrados em festas 11.02.26 11h49 Automobilismo Paraense Noah Diamantino vence 1ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart, em Interlagos Piloto de apenas nove anos venceu a disputa da categoria em sua estreia na Cadete 11.02.26 9h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 11.02.26 7h00 futebol Paysandu visita o Cametá de olho na liderança do Campeonato Paraense Duelo é entre o segundo e terceiro colocado da tabela do Parazão 11.02.26 8h43 futebol Remo e Atlético-MG se enfrentam em busca da primeira vitória na Série A Partida ocorre nesta quarta-feira (11), em Belo Horizonte, às 20h 11.02.26 8h00 FUTEBOL CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo 10.02.26 9h55