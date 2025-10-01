Sampaoli lamenta ausência de Hulk e quer recuperar sua melhor fase: 'Precisamos dele' Estadão Conteúdo 01.10.25 10h48 o empate sem gols diante do Juventude nesta terça-feira, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro, foi lamentado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli ainda no vestiário da Arena MRV. Sem poder contar com o atacante Hulk, suspenso, o comandante atleticano comentou sobre as críticas que o jogador vem sofrendo e disse que pretende recuperar a sua melhor versão. "Primeiro que eu tenho muito respeito pelo Hulk. Segundo que, se ele não estivesse suspenso, teria jogado. Talvez nós pudéssemos contar com a contundência dele. Em outras etapas, ele ganhava jogos sozinho", afirmou Sampaoli. O treinador falou do cotidiano do atleta e afirmou que a dedicação tem sido a sua principal qualidade neste período de críticas. "O Hulk está dando muito de si para recuperar o nível habitual", disse Sampaoli que lamentou a sua ausência contra o rival de Caxias do Sul. "Para mim, com ele em campo, talvez nós tivéssemos vencido a partida". Com 29 pontos, o Atlético-MG mira novas vitórias para ganhar posições e ganhar distância da zona de rebaixamento. Neste processo de recuperação, Sampaoli disse que precisa elevar o nível de seus comandados. E nesse discurso, a presença de Hulk foi exaltada. "Quando eu falo de elevar o nível individual dos jogadores que têm a capacidade de poder fazer isso, nós precisamos de Hulk e precisamos dos seus gols", declarou. Após desperdiçar a chance de somar três pontos dentro de casa, a equipe mineira busca a vitória na próxima semana fora de seus domínios. No sábado, os atleticanos desafiam o Fluminense, no Maracanã, em busca de seu oitavo triunfo no Brasileirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Atlético-MG Sampaoli Hulk COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Por que os bons largam o Papão? 01.10.25 10h42 Denúncia Remo denuncia ato de xenofobia sofrido pela equipe de vôlei sub-19 em Santa Catarina Clube azulino disse que fez um Boletim de Ocorrência e que espera que o caso seja analisado pela CBV 01.10.25 9h37 FUTEBOL Remo volta a subir na tabela e Paysandu diminui distância para sair do Z-4 da Série B; confira Dupla Re-Pa venceu na 29ª rodada e conseguiu pontos importantes 01.10.25 9h04 Futebol Remo x Operário já decidiram acesso e nunca empataram na história; veja retrospecto Próximos na tabela da Série B, clubes possuem retrospecto equilibrado na história 30.09.25 19h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES TRETA Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto Em uma gravação é possível ver que um torcedor empurra levemente André Martha 30.09.25 21h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 01.10.25 7h00 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35 PUNIÇÕES Wanderlei Silva e Popó recebem suspensão após briga no Spaten Fight Night 2; veja detalhes Conselho Nacional de Boxe aplica punições após confusão que marcou o fim do evento em São Paulo 30.09.25 22h20