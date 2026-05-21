Samir Xaud comenta lesão de Neymar e reforça autonomia de Ancelotti na convocação para a Copa Até o momento, CBF e Santos não divulgaram previsão de retorno de Neymar aos gramados Estadão Conteúdo 21.05.26 18h36 Samir Xaud, presidente da CBF, comentou sobre a gravidade da lesão na panturrilha direita de Neymar, que foi convocado por Carlo Ancelotti para representar a seleção na Copa do Mundo. A declaração foi emitida nesta quinta-feira, 21, no estádio Rei Pelé, em Maceió, durante evento que marcou a reeleição de Felipe Feijó - filho de Gustavo Feijó, diretor de seleções da entidade - para a Federação Alagoana de Futebol. "Em relação a Neymar, acho que isso (gravidade da lesão e recuperação) também cabe à comissão técnica. Eles que acompanham mais de perto. A gente espera é que estejam os 26 atletas bem para representarem a seleção brasileira na Copa do Mundo", disse o presidente em entrevista coletiva. Até o momento, CBF e Santos não divulgaram previsão de retorno de Neymar aos gramados. A expectativa é que o jogador se apresente à seleção na próxima semana, em Teresópolis, no Rio, para dar início à preparação para a Copa. Segundo o Estadão informou na quarta-feira, 20, a lesão do camisa 10 do time santista é tratada com cautela. Xaud ainda foi questionado sobre as escolhas dos 26 convocados para a Copa. Segundo o presidente, todos os nomes foram definidos por Ancelotti e seus auxiliares. "A comissão técnica, com Ancelotti, tem 100% de autonomia nas escolhas de jogadores. A única coisa que eu pedi para ele foi que fôssemos campeões, que trouxéssemos o hexa para casa. Demos toda a estrutura necessária. Tudo o que a comissão técnica pediu, nós entregamos. Acredito que o Ancelotti, com toda a capacidade técnica que tem, vai deixar um legado positivo para o futebol brasileiro e, com certeza, trazer esse hexa." Outro tema respondido por Xaud foi sobre seu trabalho à frente da CBF. O dirigente afirmou que tem unido esforços para fortalecer federações em várias regiões do País e não limitar o futebol brasileiro ao eixo Rio-São Paulo. "Pode ter certeza de que todas essas mudanças que fizemos foram para fomentar o futebol brasileiro em todas as regiões, principalmente nas federações menores e nas regiões menos privilegiadas, saindo um pouquinho do eixo Rio-São Paulo e São Paulo-Sul. Então, todas essas mudanças foram positivas e ajudaram a fomentar a base da pirâmide do futebol brasileiro." O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. A estreia contra o Marrocos está marcada para o dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, nos Estados Unidos. Antes de estrear no Mundial, a seleção ainda disputa dois amistosos. O primeiro será contra o Panamá no dia 31 de maio, às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio, enquanto o segundo será contra o Egito no dia 6 de junho, às 19h (horário de Brasília), no Huntington Bank Field, em Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Neymar Samir Xaud COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES sem vai e vem CBF vai barrar amantes de jogadores no hotel da Seleção na Copa? 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