Saliba agrava lesão ao disputar a final da Champions e pode ser cortado da Copa pela França Estadão Conteúdo 01.06.26 12h06 Vice-campeão da Champions League com o Arsenal, o zagueiro William Saliba pode ter nova frustração nos próximos dias. O defensor atuou os 120 minutos da decisão em Bucareste com uma lesão não revelada que se agravou e pode ocasionar seu corte da Copa do Mundo pela França. O defensor já vinha sentindo dores, mas não quis desfalcar o Arsenal na busca pelo inédito título de clube europeu - acabou perdendo a decisão nos pênaltis para o Paris Saint-Germain - e agora pode ficar afastado dos gramados por "diversas semanas". A Federação Francesa de Futebol (FFF) já vinha monitorando o jogador e agora ele passará por exames médicos nesta segunda-feira para saber a real gravidade do problema. A depender do período estipulado para a reabilitação, o corte acabará inevitável. O técnico Didier Deschamps já foi avisado que pode perder o atleta de 25 anos na busca pelo terceiro título mundial em gramados dos Estados Unidos, México e Canadá. O defensor é apontado como um dos melhores do planeta e nome de peso no estrelado elenco francês. Entre as favoritas, a França está no Grupo I da Copa do Mundo, no qual não deve ter trabalho para fechar na liderança. A seleção europeia estreia diante de Senegal, no dia 16. Depois, encara o Iraque (dia 22) e por fim, encara a Noruega (26). Saliba tinha tudo para formar parceria com Upamecano na Copa. Caso seu corte seja confirmado, Konaté, zagueiro de saída na reformulação do elenco do Liverpool, surge como favorito para herdar a vaga. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo França Saliba lesão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Grupo Liberal terá cobertura especial da Copa do Mundo de 2026 direto dos Estados Unidos Equipe aposta em cobertura multiplataforma, com bastidores, entradas ao vivo, conteúdo digital e imagens exclusivas do Mundial. 01.06.26 18h15 futebol Com promoção, ingressos para a final da Copa Verde entre Paysandu e Anápolis já estão à venda; veja Time bicolor manteve valores promocionais para torcedores que entrarem no Mangueirão em horários específicos 01.06.26 12h38 FUTEBOL Após derrota na Série C, Paysandu volta atenções para a final da Copa Verde em busca do hexa Maior campeão da competição, o Papão chega à 10ª final do torneio e encara o Anápolis-GO, que disputa a decisão pela primeira vez 01.06.26 11h42 futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39 MERCADO DA BOLA Parada para a Copa: quem deve deixar o Remo e quem pode ser contratado pelo Leão? Diretoria azulina trabalha nos bastidores por reforços e avalia saídas, com Diego Hernández próximo de deixar o clube 31.05.26 19h27 futebol Léo Condé valoriza vitória do Remo sobre o São Paulo e projeta segundo turno: 'O desafio é manter' Treinador explicou os ajustes que ajudaram o Leão Azul a vencer o São Paulo, elogiou a atuação de Marcelinho e afirmou que a equipe precisa manter o nível de desempenho após a pausa para a Copa do Mundo 01.06.26 10h05 Futebol Júnior Rocha lamenta expulsões do Paysandu e cita adversidades após derrota para o Figueirense Para o treinador, o Papão foi guerreiro em campo, mesmo sem dois jogadores em boa parte do jogo 31.05.26 23h49