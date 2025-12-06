Salah fica no banco, Liverpool abre 2 a 0, mas cede empate ao Leeds nos acréscimos no Inglês Estadão Conteúdo 06.12.25 17h12 O Liverpool empatou com o Leeds United por 3 a 3 neste sábado, no Elland Road, pela 15ª rodada da Premier League. Atual campeão, o time de Arne Slot voltou a oscilar e desperdiçou uma vitória que parecia garantida. Salah novamente ficou no banco e não entrou em campo. O tropeço aumenta a pressão sobre Slot, já que o Liverpool chega apenas aos 23 pontos, na oitava colocação, e segue distante do G-4. O Leeds, por sua vez, tem 15 pontos e ocupa a 16ª posição, ainda próximo da zona de rebaixamento. Apesar de ter quase 70% de posse de bola no primeiro tempo, o Liverpool criou pouco e teve dificuldades para transformar o domínio territorial em chances claras. A melhor oportunidade saiu dos pés de Curtis Jones, que carimbou o travessão. O panorama mudou rapidamente na etapa final. Logo aos três minutos, Ekitike abriu o placar em finalização precisa. Três minutos depois, o atacante ampliou ao completar cruzamento da direita, fazendo 2 a 0 e dando a impressão de que os visitantes controlariam o jogo. O Leeds reagiu com um pênalti convertido por Calvert-Lewin, que diminuiu para 2 a 1. A pressão aumentou, e o empate veio aos 30 minutos, quando Stach recebeu de Aaronson e bateu no canto para fazer 2 a 2. O Liverpool voltou à frente aos 37, quando Szoboszlai aproveitou jogada ensaiada dentro da área e tocou na saída do goleiro para fazer 3 a 2. Mas, aos 51, Tanaka apareceu livre e decretou o 3 a 3 nos acréscimos, frustrando a equipe de Slot. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Liverpool Salah COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 Futebol Veja como foi o sorteio da Copa do Mundo de 2026; saiba quem está no grupo do Brasil O sorteio determinará a formação das chaves para as 48 seleções que disputarão a competição. 05.12.25 14h00 FUTEBOL Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense 05.12.25 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Em jogo de seis gols, Flamengo alternativo empata com Mirassol na despedida do Brasileiro 06.12.25 20h57 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 JUSTIÇA Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões 02.12.25 18h48